Генеральный директор Xiaomi рассказал, почему компания называется именно так

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Артем Сутягин 0

Многие думают, что названия китайских брендов звучат нелепо. В целом для нашего слуха так оно и есть, но это особенности языка и произношения. На самом деле в их названия вложен определенный смысл, который чаще всего подразумевает стремление руководства к чему-то, и те векторы развития, которые оно закладывает. Как бы идеалистично это не звучало, но не надо забывать о знаменитой восточной философии. Не так давно в западных СМИ проскочило несколько публикаций, где журналисты обсуждали название компании Xiaomi и некоторые отнеслись к нему с юмором. Естественно, генеральный директор Лэй Цзюнь не смог удержаться от комментариев.

Xiaomi

Почему компания называется именно XIaomi — это один из самых частых вопросов, которые я периодически слышу.

Почему Xiaomi так называется

Когда компания только начинала свой путь, люди, которые стояли у ее истоков, обсуждали несколько вариантов названия. Об этом и рассказал Лэй Цзюнь.

При создании Xiaomi команда основателей также обсуждала, как следует называть компанию. Рассматривались такие названия, как «Красная звезда», «Красный перец» и «Черный рис». Но по разным причинам ни одно из них не было принято. В ходе последовавшего обсуждения я внезапно вспомнил свою любимую фразу: «Будда рассматривает рисовое зерно с таким же значением, как гора Меру». — сказал генеральный директор Xiaomi.

Когда кто-то предложил назвать компанию «Рис» (Mi — по-китайски), инвестор Лю Цинь сказал. В итоге, было принято решение назвать компанию не ”Рис” в широком понимании этого слова, а ”Рисовое зернышко” — Xiaomi.

Кроме того, Лэй Цзюнь также выразил свое мнение о влиянии названия на компанию. Может ли высококлассное название способствовать росту компании? Ответ однозначно отрицательный.

Сколько смартфонов продала Xiaomi и почему так много

Если компании не хватает основных технологий, нет хороших продуктов, она не обращает внимания на пользовательский опыт, она не может добиться успеха. Если же название компании звучит просто и понятно, инженеры могут трудиться, предлагая новые решения, и приниматься они будут позитивно. Названий компаний, которые означают что-то простое, много. Одни Apple и BlackBerry чего стоят. Так что все зависит от работы и людей, ценность бренда никогда не определяется именем.

Лэй Цзюнь

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Что означает Xiaomi

Уйдя в сторону от высказываний генерального директора Xiaomi, можно вспомнить еще несколько версий названия, которые в свое время выдвигали люди, якобы знакомые с ее ”внутренней кухней”. Часть из них говорила о том, в название было заложено стремление предлагать высокотехнологичные решения за небольшие деньги.

Многие годы компания старалась это демонстрировать, пусть и не всегда успешно. Например, выпущенные в этом году Xiaomi Mi 10 уже не очень соответствуют этой философии. Тем не менее, по одной из неофициальных версий, именно рис был выбран в качестве названия компании потому, что он имеет невысокую цену, но высокую ценность. На востоке он имеет большое значение, как продукт питания. С этой точки зрения объяснить название становится намного проще.

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Почему Huawei популярней Xiaomi

Немного странным кажется тот факт, что с таким названием, философией и прочими располагающими к себе факторами компания пусть популярна в Китае, но не так, как некоторые другие. Например, по всем отчетам аналитических компаний Huawei пользуется большей популярностью среди местного населения. Только в последнее время начал наблюдаться сильный сдвиг в сторону именно Xiaomi.

Xiaomi

Даже такие крутые концепты долгое время не позволяли компании быть более популярной, чем Huawei.

Компания Лэй Цзюня очень сильно выиграла от санкций в отношений Huawei. Китайцам вообще свойственно любить собственные товары, и когда у одного производителя есть проблемы, они переходят у другому, но своему. Даже то, что в этой стране огромной популярностью пользуется iPhone, не меняет факта востребованности местных устройств. Особенно тех, которые стоят не очень дорого.

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«Странные» названия компаний

Вообще, тема названий компаний может растянуться не то что на статью, а чуть ли не на книгу, ведь то, что отлично звучит и привлекает клиентов на внутреннем рынке, в других странах может показаться оскорблением. Таких много и заканчиваются они или локальной сменой названия бренда, или навязыванием ”правильного” произношения.

Xiaomi продала больше смартфонов, чем Apple. А остальные производители?

Да и просто, многие названия не круто звучат на родном языке, но на иностранном они обретают магическое притяжение. Те же Apple и BlackBerry, которых я уже приводил в пример. Вы бы купили гаджет с названиями ”Яблоко” или ”Ежевика”? А если бы он назвался ”Рисовое зернышко”? Думаю, ответ очевиден. Выходит, что плохих названий не бывает. Просто они не всем подходят.

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