Сколько смартфонов продала Xiaomi и почему так много

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Артем Сутягин 0

Вчера ​​Xiaomi Group опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года. Цифры действительно впечатляют и позволяют сделать определенные выводы не только о том, как компания провела этот период, но и о том, что вообще происходит в мире технологий. В третьем квартале 2020 года общая выручка Xiaomi Group достигла почти одиннадцати миллиардов долларов, увеличившись на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль достигла 0,62 миллиарда долларов, увеличившись на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На вид это просто цифры, которые мало, о чем нам говорят, но сначала давайте озвучим еще некоторые результаты и посмотрим, о чем они нам говорят.

Лэй Цзюнь

Его компания показала рост, но это не полностью его заслуга.

Сколько зарабатывает Xiaomi

Если говорить только о смартфонах, то именно это направление приносит компании самые большие деньги. В третьем квартале 2020 года выручка от этого направления составила 47,6 миллиарда юаней (7,22 миллиарда долларов). Это сразу на 47,5% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. То есть почти в полтора раза больше. Это очень хороший результат, но к тому, почему так получилось, мы вернемся чуть позже.

Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

Выручка Xiaomi за пределами Китая достигла рекордного уровня за один квартал, увеличившись на 52,1% в годовом исчислении и достигнув 39,8 млрд юаней (6,04 млрд долларов США). Выручка сегмента потребительских товаров Xiaomi достигла 18,1 миллиарда юаней (2,75 миллиарда долларов), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1%. Как видим, тут результаты более скромные и похожи на обычный ежегодный рост.

Xiaomi

Когда твои смартфоны продаются все чаще, это не может тебя не радовать.

Сколько смартфонов продает Xiaomi

Цифры в валюте не так понятны, как количество отгруженных смартфонов. В этом квартале поставки смартфонов составили 46,6 миллиона единиц, что на 45,3% больше, чем годом ранее. Согласно статистике Canalys, в третьем квартале 2020 года глобальные поставки смартфонов Xiaomi заняли третье место в мире с долей рынка 13,5%.

В этот раз Лэй Цзюнь рассказал об эволюции Xiaomi, заявив, что она уже вошла в список Fortune 500 (список пятисот крупнейших компаний). Фактически, Xiaomi добилась ряда впечатляющих достижений в чрезвычайно жесткой конкурентной среде.

Я искренне горжусь этим. В будущем мы продолжим придерживаться «трех железных законов», которым Xiaomi никогда не изменяет, а именно: ориентированность на технологии, рентабельность и создание самых крутых продуктов. — сказал Лэй Цзюнь.

В третьем квартале 2020 года ASP (средняя цена продажи) смартфонов Xiaomi составляла 1022,3 юаня (155,07 доллара США) за единицу. Напомню, что в третьем квартале 2019 года она составляла 1006,5 юаней (152,67 доллара США) за единицу. Рост средней цены во многом стал возможен благодаря появлению более дорогих флагманских устройств, включая огромное количество модификаций Xiaomi Mi 10.

iPhone

Нельзя не вспомнить историю с iPhone

Почему пользователи так любят Xiaomi

Xiaomi сама заявила, что увеличение ASP произошло в основном из-за увеличения продаж смартфонов среднего и высокого класса в третьем квартале 2020 года. Это среднее значение, но если смотреть по рынкам, то увеличение ASP в материковом Китае составило 14,7% относительно прошлого года. А за пределами Китая наоборот было снежнее на 1,5%. Виной этому во многом стали трудности с выводом на рынки некоторых моделей. В итоге в мире большой популярностью пользовались смартфоны серии Redmi 9.

Redmi 9

Redmi 9 стал важным источником дохода Xiaomi.

Как я и говорил в начале, назвать такой рост просто следствием улучшения качества продукции нельзя. Тем более, ничего принципиально в этом направлении не изменилось. Во многом именно Xiaomi воспользовалась проблемами Huawei, продажи которой сократились из-за введенных санкций. Сложнее всего телекоммуникационному гиганту пришлось на мировом рынке, где смартфоны без сервисов Google продавать намного сложнее, чем в Китае.

Это не означает, что Xiaomi только и сделала, что оказалась в нужное время в нужном месте. На самом деле достаточно вспомнить, что весной, когда все производители отчитались о падении продаж на 10-20 и более процентов из-за пандемии, только Xiaomi сохранила прежний уровень.

А как вы относитесь к смартфонам Xiaomi? Если хорошо, то заходите в наш Telegram-чат. Там много таких, как вы.

Аналитики в один голос прогнозируют рост рынка смартфонов в 2021 году. Он будет возможен благодаря приходу технологий 5G. Это то, за что люди готовы платить деньги, обновляя свое устройство. Впервые за много лет мы видим не просто увеличение разрешения камеры и не новые цвета корпуса, а что-то принципиально новое. Huawei еще не скоро снова станет конкурентом для Xiaomi. А это означает, что третье место в рейтинге мировых производителей не предел и в следующем году оно может превратиться во второе, но не будем опережать события.

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