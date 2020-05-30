НЕ топ за свои деньги — как MI10 развеял ореол благородства Xiaomi

В интересное время мы живем. Пусть оно немного мрачное из-за всего, что происходит вокруг, но оно все равно интересное. Производители предлагают новые технические решения для нас на каждый день, а мы как бы говорим им, что они должны сделать. Они не всегда нас слушают, но у нас есть против них одно оружие — рыночная экономика. Нас много, а еще у производителей есть конкуренты и в их интересах сделать так, чтобы мы заинтересовались в их продукте. В целом, они стараются, но цена это то, что мы в том числе требуем от производителя. Конечно, сделать современный гаджет стоит дорого, но есть ощущение, что некоторые производители вообще берегов не видят и просто творят, что хотят. Особенно, когда конкуренты тоже заигрываются.

Много в этом году было сломано копий по поводу цены OnePlus. В комментариях и в нашем Telegram-чате было много мнений о том, что мы зря пристали к этому смартфону и он стоит нормальных денег. Так-то оно так, но тогда уже надо сбросить с себя ореол благородства и перестать, пусть и не открыто, говорить о том, что ты работаешь чуть ли не себе в убыток. Вместо этого компания как минимум продолжает держать этот имидж по инерции. Можно же так и сказать: ”Спасибо вам, что помогли нам подняться. За это вы пользовались дешевыми смартфонами в течение нескольких лет, но теперь все будет, как у всех”.

В итоге, новинка стоит, как Samsung Galaxy S20, что не совсем вписывается в привычное представление об устройствах OnePlus. Она даже стоит в два раза дороже нового iPhone и неважно, что у того толстые рамки и только одна камера. Это iPhone, на который все всегда жаловались, что он перегибает с ценой.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

На днях нам представили новый Honor 30 Pro+. Я уже успел им попользоваться и составил о нем свое впечатление. Если в двух словах, то это тот смартфон, который за последнее время действительно вызвал у меня интерес. И пусть это только суббренд Huawei, а сам Honor 30 Pro+ должен быть похож на Huawei P40 Pro, но он мне понравился существенно больше старшего брата. Даже в этом случае я все равно считаю, что цена в 54 990 рублей слишком высокая. Особенно без сервисов Google. Можно купить прошлогодний флагман Huawei P30 Pro, которого хватит еще не несколько лет, за 40 000 рублей с учетом скидки. Вот это крутая цена в сегодняшней действительности (и не только мировой).

И вот нам показали новый Xiaomi Mi10. Пусть у него есть все флагманские характеристики и он дает возможности снимать видео в 8K, но нужно ли это кому-то? Смотреть такое видео негде. Его можно использовать для монтажа, но с этой целью подавляющему большинству любителей хватит и 4K. Самое интересное, что у смартфона даже нет экрана с частотой 120 Гц. Может быть она и не очень нужна, но это было бы хотя бы каким-то оправданием сложившейся ценовой политики.

В итоге, новинка в России будет стоить 69 990 рублей. И это до сих пор ”топ за свои деньги”? Мне кажется, кто-то просто перешел границы, которые переходить не стоило. Где ореол близости Xiaomi к народу? Когда вышел Mi6, он реально разрывал и стоил по сегодняшним меркам копейки, но 70К это уже ни в какие ворота. И не надо говорить, что это все из-за курса доллара и в валюте цена не такая большая.

Да, трехзначное число чисто математически не так пугает, как пятизначное, но это все равно много. И для среднего американца или европейца потратить почти тысячу долларов на смартфон все равно еще надо решиться. Для него это тоже дорого. Пусть в Китае цена ниже, но в остальном мире она будет сопоставима с нашей. Видимо, то, что генеральный директор Xiaomi пользуется iPhone, накладывает свой отпечаток.

Вот еще одно докательство того, что не стоит покупать топовые смартфоны Xiaomi

Опять хочется вспомнить iPhone. В последнее время Apple выбрала правильный путь. Есть iPhone 11, который стоит дорого, но более менее терпимо, а есть и версия Pro, которая предлагает больше, но и стоит на несколько сотен долларов дороже. Для совсем фанатов есть iPhone 11 Pro Max, который стоит еще дороже.

Samsung тоже поступила правильно и выпустила Galaxy S20 в разных версиях, начиная от обычной за 79 990 рублей до версии Ultra, в которой и цена ”ультра” — 109 990 рублей.

В этих смартфонах хотя бы есть выбор, что купить, и они не говорят покупателю, что новинка стоит столько, а если у тебя столько нет, то ходи с прошлогодней моделью. Если уж вы выпускаете устройство на грани технического прогресса, сделайте побольше версий с большой разницей в цене, но с одной идеологией. В итоге, человек сможет купить Lite-версию в два раза дешевле Pro-версии, но получит современный смартфон. Имея такой подход, можно уже и лимитированные версии делать и просить за них любые деньги. В этом случае вопросов не будет никаких.

Вы возразите, что можно купить с доставкой из Китая или у ”серовозов”. Да, так получится дешевле, но мы-то говорим о глобальном рынке. Если руководство компании ставит такой ценник для мира, значит, он чем-то обоснован. Если нет и это только желание заработать, то тогда все сказанное выше о том, что компания просто [неправа] лишний раз подтверждается.

Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

Особенно актуально это на фоне того, что можно купить прошлогодний флагман или просто чуть более дешевый современный смартфон, который будет работать почти так же, но стоить до двух раз дешевле. Из-за всего этого складывается ощущение, что компании раньше осторожно устанавливали цену в погоне сначала за Apple, а потом и за Samsung, но теперь уже ничего не стесняются по принципу ”и так купят”. Выходит, что понятия ”убийца флагманов” и ”флагман за полцены” канули в лету? Получается, так.

Ненужные функции смартфона

А еще непонятно, зачем производители (OnePlus, Xiaomi и некоторые другие) делают отдельный сенсор для макросъемки? Тем более, с разрешением всего 2 Мп. Не стыдно предлагать спецификации смартфона за 69 990 рублей, в котором вообще есть такое сочетание букв и цифр, как ”2 Мп”? Не можете сделать больше, ну так не позорьтесь.

Тем более, что даже технически это не нужно, раз у вас такой крутой и четкий сенсор с большим разрешением, на котором каждый пиксель видно. Кропнув картинку с максимального разрешения до 2 Мп, можно получить куда более качественный аналог макро — у любой улитки глаз разглядеть можно будет. Хотя, ладно, это уже тема для отдельного разговора.