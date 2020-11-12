Google добавит поддержку Ultra Wideband в Android 12. Что это и зачем нужно

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Иван Кузнецов 0

В прошлом году Apple добавила в iPhone поддержку технологии Ultra Wideband, но так толком и не объяснила, зачем она нужна. Скорее всего, внедрение шло в условиях строжайшей секретности, потому что за весь следующий год эта технология появилась только в смартфонах Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Но Google решила, что так дело не пойдёт, и нужно внедрять её в Android более активно. Осталось разобраться, зачем вообще нужна Ultra Wideband, что она умеет и почему не стоит ждать её в России.

Ultra Wideband

Ultra Wideband на Android появится только в следующем году

Ultra Wideband – это технология сверхширокополосной связи на малых расстояниях. Она может использоваться для передачи данных, геопозиционирования в замкнутых пространствах, из-за чего её называют GPS на минималках, и других задач. Отличается малыми затратами энергии.

Если верить содержимому AOSP, Google планирует внедрить Ultra Wideband в Android 12, которая выйдет уже в следующем году. Задача компании состоит в том, чтобы обеспечить программную поддержку технологии, которая бы обеспечивала работу аппаратного обеспечения смартфонов. Таким образом Google хочет разделить нагрузку с производителями, разработав за них всю программную основу, включая методики и принципы функционирования. Поэтому вендорам останется только снабдить свои смартфоны необходимым оборудованием и вперёд – конкурировать с Apple.

Что умеет Ultra Wideband

UWB

Передача данных — это основная функция Ultra Wideband, которую можно направить практически в любое русло

На самом деле Ultra Wideband – это очень многопрофильная технология, которая может использоваться в самых разных сценариях:

  • Поиск пропавших устройств;
  • Передача данных на близких рассстояниях;
  • Геопозиционирование;
  • Установка соединения с внешними аксессуарами;
  • Прохождение верификации (в качестве пропуска);
  • Запуск двигателя автомобиля;
  • Отпирание замков;
  • Обеспечение работы 5G.

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Очевидно, что это не весь перечень возможностей Ultra Wideband, потому что потенциал технологии до конца ещё не реализован. Видимо, поэтому Google работает над её популяризацией, чтобы производители смартфонов устроили масштабный брейнсторм и расширили спектр применения Ultra Wideband. Ведь Apple, которая внедрила эту технологию в свои смартфоны первой, до сих пор не нашла ей другого применения, кроме как определять получателей данных по AirDrop путём направления аппарата-передатчика на аппарат-приёмник.

Почему Ultra Wideband не работает в России

CarKey

CarKey — это функция для управления автомобилем через Ultra Wideband. Жаль, в России она пока недоступна

Как бы там ни было, но в ближайшей перспективе пользователям из России испытать все преимущества Ultra Wideband на себе не удастся. Дело в том, что технология находится у нас под запретом из-за частот, на базе которых она работает. Сейчас эти частоты принадлежат Министерству обороны и смежным ведомствам, а потому развивать их или как-либо задействовать гражданским компаниям и уж тем более заграничным — нельзя. Кстати, мы выяснили это первыми в России. Если интересно, читайте подробности по этой ссылке.

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Откровенно говоря, нет ничего плохого в том, что Google затянет внедрение Ultra Wideband почти на два года. Даже если закрыть глаза на тот факт, что в России эта технология недоступна, очевидно, что область её применения сегодня ещё очень ограничена. В конце концов, даже Apple не торопится как-то развивать Ultra Wideband либо потому, что не знает, как подступиться, либо потому, что проработка новых сценариев требует много времени. Поэтому запуск Ultra Wideband на Android в следующем году будет как раз к месту. Ведь нам с вами совершенно не нужны бесполезные технологии. Не так ли?

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