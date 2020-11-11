Классные функции из меню разработчиков на Android и как их включить

Меню разработчиков — это особый набор функций и инструментов для разработчиков, который есть во всех Android-смартфонах, но по по умолчанию тщательно скрыто от глаз посторонних. Несмотря на то, что большая часть функций из этого меню вряд ли будет понята рядовыми пользователями, среди них есть довольно много весьма интересных и полезных. Рассказываю, что это за функции, где они скрываются, как их включить и в каких ситуациях они могут пригодиться.

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Дисклеймер: меню разработчиков, как ясно из названия, предназначается либо для разработчиков, либо для продвинутых пользователей. Поэтому, следуя дальнейшим инструкциям, вы должны отдавать себе отчёт в том, что именно и зачем вы делаете. Мы не даём никаких гарантий относительно качества работы вашего смартфона в случае включения тех или иных параметров и уж тем более не отвечаем, если вы вдруг сделаете что-то не то и выведете свой аппарат из строя. Настоятельно рекомендуем считать этот материал не руководством к действию, а частным экспериментом автора.

Как включить меню разработчиков

Для начала нам потребуется включить меню разработчиков. Я слышал, что некоторые производители не скрывают его от пользователей, но на большинстве устройств под управлением Android ему требуется ручная активация:

Перейдите в «Настройки» смартфона и пролистайте вниз;

Откройте раздел «О телефоне» и найдите пункт «Номер сборки»;

Быстро-быстро нажимайте на «Номер сборки» до тех пор, пока не появится надпись «Вы разработчик»;

Подтвердите переход в новый статус, если система это потребует.

Как попасть в меню разработчика

С этого момента в «Настройках» появится дополнительный пункт под названием «Для разработчиков». Опять же его расположение может меняться в зависимости от прошивки, на базе которой работает ваш смартфон. На многих устройствах новый пункт появляется прямо в общем списке, под вкладкой «О телефоне». Однако на аппаратах Huawei и Honor, к примеру, его скрывают более тщательно. Если у вас смартфон от этих брендов, можете найти меню разработчиков через поиск или в разделе «Система и обновление».

Почему чистый Android больше не нужен

Для рядового пользователя в меню разработчиков, на первый взгляд, нет ничего интересного. Мало того, что большинство параметров, которые там представлены, не переведены на русский язык, так ещё и используют в основном совершенно незнакомые термины вроде WebView, «мониторинг HCI», рендеринг и т.д. Однако есть и вполне привычные. Я отобрал для вас список самых востребованных функций, которые могут пригодиться ну практически каждому. А уж что из этого использовать, решать только вам.

Скрытые функции Android, которые нужно включить

Блокировка экрана — функция, которая позволяет отключить запрос пароля, отпечатка пальца или лица для разблокировки. Благодаря ей нажатие на кнопку питания сразу перенесёт вас на рабочий стол.

— функция, которая позволяет отключить запрос пароля, отпечатка пальца или лица для разблокировки. Благодаря ей нажатие на кнопку питания сразу перенесёт вас на рабочий стол. Заводская разблокировка — функция, которая не имеет отношения к блокировке экрана, а просто предоставляет вам рут-доступ к устройству. С ним вы сможете ставить над смартфоном любые эксперименты.

— функция, которая не имеет отношения к блокировке экрана, а просто предоставляет вам рут-доступ к устройству. С ним вы сможете ставить над смартфоном любые эксперименты. Работающие приложения – системный раздел, который позволяет отследить работоспособность разных приложений. Здесь же можно контролировать расход оперативной памяти и понять, какая программа жрёт её больше всего.

– системный раздел, который позволяет отследить работоспособность разных приложений. Здесь же можно контролировать расход оперативной памяти и понять, какая программа жрёт её больше всего. Повышение чёткости на солнце – функция, которая – что бы вы думали – анализирует прямые солнечные лучи и повышает пиковую яркость до максимума. С ней разглядеть содержимое экрана на улице будет проще.

– функция, которая – что бы вы думали – анализирует прямые солнечные лучи и повышает пиковую яркость до максимума. С ней разглядеть содержимое экрана на улице будет проще. Скорость анимации – системный раздел, который позволяет ускорить или вообще отключить анимацию. В результате приложения не будут вылетать как бы из иконок на рабочем и вам будет казаться, что они запускаются практически мгновенно.

– системный раздел, который позволяет ускорить или вообще отключить анимацию. В результате приложения не будут вылетать как бы из иконок на рабочем и вам будет казаться, что они запускаются практически мгновенно. Ускорить работу GPU – специальный ускоритель, который принудительно заставляет графический сопроцессор обрабатывать даже 2D-изображения. Потенциально это способно увеличить скорость срабатывания отдельных системных элементов.

– специальный ускоритель, который принудительно заставляет графический сопроцессор обрабатывать даже 2D-изображения. Потенциально это способно увеличить скорость срабатывания отдельных системных элементов. Пузыри – уведомления из приложений будут отображаться на экране в формате пузырей.

Как заблокировать спам-звонки на Android

Меня часто спрашивают, не будет ли вреда, если включить все эти параметры разом. Честно говоря, мне никогда не приходило в голову пробовать это на своём личном смартфоне. Поэтому, если вам вдруг захотелось включить все или почти все функции из меню разработчика, лучше 10 раз подумайте, так ли вам всё это нужно и либо будьте готовы откатить аппарат до заводских настроек в случае сбоя, либо подумайте, от чего можно без проблем отказаться.