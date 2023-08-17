Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов

Многие проводят в автомобиле столько времени, что обойтись без специальных аксессуаров для смартфона просто нельзя. Особенно если постоянно приходится использовать навигатор. Как минимум, необходимо разместить телефон так, чтобы экран было хорошо видно. В дополнение к этому любые карты высаживают батарею буквально на глазах, и необходимо его постоянно заряжать. В сегодняшней подборке вы найдете держатели с разными креплениями, мощную зарядку, качественный USB-C кабель, систему Hands Free и другие полезные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

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Видеорегистратор с Wi-Fi

Начинать всегда следует с безопасности. Поэтому советуем обратить внимание на видеорегистратор 70mai 1S. Кажется, что он не особо похож на аксессуар для смартфона, но это только на первый взгляд. Мало того, что он записывает качественное видео, на котором можно рассмотреть все детали, так еще и позволяет в два счета перекинуть запись на смартфон. Просто подключаетесь к нему с помощью Wi-Fi и скачиваете в память телефона любой интересующий вас ролик. Больше никакой возни с флешками и адаптерами. Все можно сделать без проводов.

Цена: от 3810 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

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Громкая связь в автомобиль

К сожалению, далеко не во всех автомобилях есть возможность подключить смартфон по Bluetooth и не отвлекаться на него во время движения. Но за очень небольшую сумму это можно легко исправить. Просто закажите вот такой комплект для беспроводной связи в автомобиль, и проблема будет решена. Динамик размещается на солнцезащитном козырьке и позволяет в одно касание принять входящий звонок. При этом руки у вас остаются свободными, и ничто не мешает вам рулить.

Цена: 1330 рублей

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Держатель для телефона в машину

Если Hands Free и видеорегистратор у вас уже есть, то можно задуматься о покупке держателя для телефона. Особенно это будет актуально для тех, кто часто пользуется навигатором в автомобиле. Вот такой вариант можно выбрать с креплением к лобовому стеклу, воздуховоду или передней панели. Заказывайте любой удобный для вас вариант. Кстати, держатель позволяет спокойно повернуть смартфон в горизонтальное положение. Так что пользоваться навигатором теперь можно будет с комфортом.

Цена: от 1160 рублей

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Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

Можно совместить приятное с полезным и заказать держатель со встроенной беспроводной зарядкой. Главное, чтобы ваш телефон ее поддерживал. Хоть вот эта модель и рассчитана на iPhone и магниты MagSafe, но ее все равно можно использовать с Андроидом. В комплекте идет металлическое кольцо, которое можно приклеить на заднюю панель любого смартфона, и он спокойно примагнитится к зарядке. Действительно, универсальное устройство 2 в 1.

Цена: от 1440 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

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Зарядка для телефона в машину

Если же клеить на заднюю панель телефона или чехол вы ничего не хотите, то вам пригодится быстрая зарядка для телефона, которая вставляется в прикуриватель. На ней три разъема: два USB-C, один из которых выдает до 100 Вт мощности, и один USB-A. Получается, что использовать ее вы сможете с несколькими гаджетами одновременно. Если вы постоянно в разъездах, то легко сможете в дороге зарядить не только телефон, но и ноутбук с планшетом.

Цена: от 2610 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

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Провод USB Type-C

Одного блока питания для зарядки все-таки мало. Необходим еще и провод. Причем я не советую размещать в машине комплектный кабель. Лучше взять что-нибудь понадежнее. Например, вот такой шнур USB-C от Baseus в тканевой оплетке. Больше 1 метра для автомобиля заказывать не советую, так как излишки придется куда-нибудь прятать. Этот провод поддерживает быструю зарядку и прослужит вам действительно долго.

Цена: 350 рублей за 1 метр (купон продавца + скидка в корзине)

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FM-трансмиттер с Bluetooth

В машине, которая не оснащена Bluetooth, послушать свою музыку очень не просто. Все-таки большое количество современных смартфонов лишены разъема 3,5 мм, а значит, и подключить его будет не просто. С помощью вот такого FM-трансмиттера с поддержкой быстрой зарядки это не составит труда. Просто настройте его на свободную FM-волну, подключите смартфон по Bluetooth и наслаждайтесь прослушиванием. А если надо будет подзарядить какой-нибудь гаджет, то свободные USB-порты вам в этом помогут. Универсальное устройство 2 в 1.

Цена: 1510 рублей (с купоном продавца)

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Автомобильный AUX Bluetooth-адаптер

Если же заморачиваться с FM-волнами вам совершенно не хочется, то есть еще одно элегантное решение, которое добавит Bluetooth в автомобиль. Для этого потребуется вот такой AUX Bluetooth-адаптер. Один конец подключаете к 3,5 мм автомобиля, другой — к любому USB-порту для питания. Переключаете магнитолу на AUX и можете наслаждаться прослушиванием. А благодаря проводу-пружине не придется задумываться о том, куда спрятать лишнюю длину.

Цена: 300 рублей (скидка в корзине)

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Держатель для телефона в воздуховод

Для тех, кто зашел сюда в поисках хорошего и при этом минималистичного держателя для телефона, у нас тоже есть вариант. Посмотрите вот на такую модель от Baseus. Во-первых, он действительно миниатюрный и даже не бросается в глаза. Во-вторых, вся внутренняя часть его прорезинена и не повредит смартфон. В-третьих, он очень надежно крепится к воздуховоду и качественно фиксирует телефон. Пользуюсь таким уже два месяца и не могу нарадоваться. Действительно крутая вещь.

Цена: 770 рублей

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