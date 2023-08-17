Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов

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Кирилл Пироженко

Многие проводят в автомобиле столько времени, что обойтись без специальных аксессуаров для смартфона просто нельзя. Особенно если постоянно приходится использовать навигатор. Как минимум, необходимо разместить телефон так, чтобы экран было хорошо видно. В дополнение к этому любые карты высаживают батарею буквально на глазах, и необходимо его постоянно заряжать. В сегодняшней подборке вы найдете держатели с разными креплениями, мощную зарядку, качественный USB-C кабель, систему Hands Free и другие полезные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов. На АлиЭкспресс можно найти много полезных автомобильных аксессуаров для смартфона. Фото.

На АлиЭкспресс можно найти много полезных автомобильных аксессуаров для смартфона

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Видеорегистратор с Wi-Fi

Видеорегистратор с Wi-Fi. Сам видеорегистратор маленький и не занимает много места на лобовом стекле. Фото.

Сам видеорегистратор маленький и не занимает много места на лобовом стекле

Начинать всегда следует с безопасности. Поэтому советуем обратить внимание на видеорегистратор 70mai 1S. Кажется, что он не особо похож на аксессуар для смартфона, но это только на первый взгляд. Мало того, что он записывает качественное видео, на котором можно рассмотреть все детали, так еще и позволяет в два счета перекинуть запись на смартфон. Просто подключаетесь к нему с помощью Wi-Fi и скачиваете в память телефона любой интересующий вас ролик. Больше никакой возни с флешками и адаптерами. Все можно сделать без проводов.

Цена: от 3810 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

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Громкая связь в автомобиль

Громкая связь в автомобиль. С помощью такой громкой связи вы не будете отвлекаться от дороги. Фото.

С помощью такой громкой связи вы не будете отвлекаться от дороги

К сожалению, далеко не во всех автомобилях есть возможность подключить смартфон по Bluetooth и не отвлекаться на него во время движения. Но за очень небольшую сумму это можно легко исправить. Просто закажите вот такой комплект для беспроводной связи в автомобиль, и проблема будет решена. Динамик размещается на солнцезащитном козырьке и позволяет в одно касание принять входящий звонок. При этом руки у вас остаются свободными, и ничто не мешает вам рулить.

Цена: 1330 рублей

Купить Hands Free

Держатель для телефона в машину

Держатель для телефона в машину. Держатель можно прикрепить к лобовому стеклу. Фото.

Держатель можно прикрепить к лобовому стеклу

Если Hands Free и видеорегистратор у вас уже есть, то можно задуматься о покупке держателя для телефона. Особенно это будет актуально для тех, кто часто пользуется навигатором в автомобиле. Вот такой вариант можно выбрать с креплением к лобовому стеклу, воздуховоду или передней панели. Заказывайте любой удобный для вас вариант. Кстати, держатель позволяет спокойно повернуть смартфон в горизонтальное положение. Так что пользоваться навигатором теперь можно будет с комфортом.

Цена: от 1160 рублей

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Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой. Такая зарядка-держатель еще и смотрится стильно. Фото.

Такая зарядка-держатель еще и смотрится стильно

Можно совместить приятное с полезным и заказать держатель со встроенной беспроводной зарядкой. Главное, чтобы ваш телефон ее поддерживал. Хоть вот эта модель и рассчитана на iPhone и магниты MagSafe, но ее все равно можно использовать с Андроидом. В комплекте идет металлическое кольцо, которое можно приклеить на заднюю панель любого смартфона, и он спокойно примагнитится к зарядке. Действительно, универсальное устройство 2 в 1.

Цена: от 1440 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

Купить держатель с зарядкой

Зарядка для телефона в машину

Зарядка для телефона в машину. С таким блоком питания вы легко зарядите смартфон. Фото.

С таким блоком питания вы легко зарядите смартфон

Если же клеить на заднюю панель телефона или чехол вы ничего не хотите, то вам пригодится быстрая зарядка для телефона, которая вставляется в прикуриватель. На ней три разъема: два USB-C, один из которых выдает до 100 Вт мощности, и один USB-A. Получается, что использовать ее вы сможете с несколькими гаджетами одновременно. Если вы постоянно в разъездах, то легко сможете в дороге зарядить не только телефон, но и ноутбук с планшетом.

Цена: от 2610 рублей (купон продавца + скидка в корзине)

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Провод USB Type-C

Провод USB Type-C. Провод действительно прочный. Фото.

Провод действительно прочный

Одного блока питания для зарядки все-таки мало. Необходим еще и провод. Причем я не советую размещать в машине комплектный кабель. Лучше взять что-нибудь понадежнее. Например, вот такой шнур USB-C от Baseus в тканевой оплетке. Больше 1 метра для автомобиля заказывать не советую, так как излишки придется куда-нибудь прятать. Этот провод поддерживает быструю зарядку и прослужит вам действительно долго.

Цена: 350 рублей за 1 метр (купон продавца + скидка в корзине)

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FM-трансмиттер с Bluetooth

FM-трансмиттер с Bluetooth. Трансмиттер идет с возможностью зарядки, поэтому лишние блоки питания вам не понадобятся. Фото.

Трансмиттер идет с возможностью зарядки, поэтому лишние блоки питания вам не понадобятся

В машине, которая не оснащена Bluetooth, послушать свою музыку очень не просто. Все-таки большое количество современных смартфонов лишены разъема 3,5 мм, а значит, и подключить его будет не просто. С помощью вот такого FM-трансмиттера с поддержкой быстрой зарядки это не составит труда. Просто настройте его на свободную FM-волну, подключите смартфон по Bluetooth и наслаждайтесь прослушиванием. А если надо будет подзарядить какой-нибудь гаджет, то свободные USB-порты вам в этом помогут. Универсальное устройство 2 в 1.

Цена: 1510 рублей (с купоном продавца)

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Автомобильный AUX Bluetooth-адаптер

Автомобильный AUX Bluetooth-адаптер. С помощью такого небольшого гаджета Bluetooth появится даже в старой машине. Фото.

С помощью такого небольшого гаджета Bluetooth появится даже в старой машине

Если же заморачиваться с FM-волнами вам совершенно не хочется, то есть еще одно элегантное решение, которое добавит Bluetooth в автомобиль. Для этого потребуется вот такой AUX Bluetooth-адаптер. Один конец подключаете к 3,5 мм автомобиля, другой — к любому USB-порту для питания. Переключаете магнитолу на AUX и можете наслаждаться прослушиванием. А благодаря проводу-пружине не придется задумываться о том, куда спрятать лишнюю длину.

Цена: 300 рублей (скидка в корзине)

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Держатель для телефона в воздуховод

Держатель для телефона в воздуховод. Держатель миниатюрный, но фиксирует смартфон очень надежно. Фото.

Держатель миниатюрный, но фиксирует смартфон очень надежно

Для тех, кто зашел сюда в поисках хорошего и при этом минималистичного держателя для телефона, у нас тоже есть вариант. Посмотрите вот на такую модель от Baseus. Во-первых, он действительно миниатюрный и даже не бросается в глаза. Во-вторых, вся внутренняя часть его прорезинена и не повредит смартфон. В-третьих, он очень надежно крепится к воздуховоду и качественно фиксирует телефон. Пользуюсь таким уже два месяца и не могу нарадоваться. Действительно крутая вещь.

Цена: 770 рублей

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