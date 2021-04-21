Как AirTag будет работать с Android

Apple часто предлагает какие-то продукты которые вызывают немало споров. Особенно горячими эти споры становятся, когда ведут их пользователи Android. Одни утверждают, что это прорыв и на этот раз купертиновцы молодцы, а другие доказывают, что это уже много раз было в Android. Часто правы оказываются и те, и другие. Например, в этот раз. Вчера Apple провела редкое апрельское мероприятие, на котором были представлены новые iPad, обновленные Mac и Apple TV 4K. Но было и еще одно устройство, которое и стало камнем преткновения — Apple AirTag. Как раз оно и умеет работать с Android. Вот только никакого разоблачения не получилось. Все очень прозаично.

Функции AirTag

Суть в том, что в то время, как отслеживание устройств Apple будет работать исключительно в рамках ее экосистемы, пользователи Android могут помочь найти потерянные гаджеты и ценности своих друзей из мира Apple.

Согласно новому документу поддержки, AirTag имеет функцию ”Lost Mode”, которая передает сообщение через NFC. Сообщение, которое может содержать личную информацию о владельце, может быть прочитано любым устройством с поддержкой NFC. Думаю, что не надо вам говорить о том, что Android-смартфоны получили NFC еще раньше, чем iPhone, и даже в старых устройствах они есть. Сейчас модуль встраивается почти во все смартфоны, включая самые недорогие.

Работает ли AirTag с Android

Однако эта функция активируется только тогда, когда пользователь переводит устройство в режим пропажи. Не стоит ждать полной функциональности, аналогичной той, что предлагает сама Apple с ее приложением ”Локатор”. Android-смартфоны не смогут отправлять положение маячка, когда владелец условного Samsung Galaxy A52 проходит мимо потерянных ключей. Зато этот человек сможет взять AirTag в руки и поднести к нему свой телефон. Если метка находится в режиме пропажи, то через NFC будет получен сигнал со ссылкой на специальную страницу, где будут основные контакты и сообщение от владельца о том, как с ним связаться, и, возможно, о вознаграждении.

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Такая функция не позволит пользователям Android смартфонов пользоваться метками Apple AirTag, зато повысит шансы обнаружения потерянных вещей. Конечно, если метка будет перетянута резинкой в месте со стопкой денег, то вероятность возврата будет не стопроцентной, но если кто-то найдет на дороге ключи или сумку с документами, с большой долей вероятности он ее вернет.

Как понять, кому принадлежит метка Apple AirTag

Коснитесь смартфоном белой стороны AirTag

Нажмите на уведомление, которое появится на экране

Перейдите на веб-сайт, отображающий информацию AirTag

Если метка была отмечена как ”утерянная”, вы увидите сообщение с личными данными владельца

Свяжитесь с владельцем, чтобы вернуть находку

Эти несколько простых шагов позволят вернуть настоящему владельцу то, к чему пристегнута метка. Вот только основополагающим фактором является то, что AirTag должен быть помечен, как утерянный. Для этого мимо него должен пройти человек с iPhone. Но даже учитывая, что доля iPhone среди смартфонов в мире составляет всего 10 процентов, вероятность того, что в городе кто-то окажется рядом, довольно велика.

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Как работает AirTag

AirTag — это устройство, интегрированное в экосистему Apple. Оно добавляется в приложение ”Локатор” и отображается, как и все остальные гаджеты компании, которые поддерживают функцию поиска — компьютеры, планшеты, смартфоны, наушники, часы.

Когда гаджет потерялся, он может быть найден через GPS и сотовую сеть, если есть такая возможность, или другим способом. Другой способ, это когда вам помогут случайные прохожие. Работает это тогда, когда телефон выключен, или если вы потеряли гаджет без функции связи. Например, AirTag.

Устройство отдает в пространство вокруг сигналы, и если оно помечено, как потерянное, то телефон прохожего в автоматическом режиме анонимно показывает, в каком месте он обнаружил находку. За день на сервер Apple могут поступить десятки и сотни таких сигналов, а значит, можно отслеживать даже перемещение потерянной вещи. В случае с AirTag можно помогать в поиске с любого смартфона. И это очень приятно.

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Сколько стоит AirTag

Apple AirTag стоит 29 долларов за штуку и 99 долларов за набор из четырех штук. В России эта цена составляет 2 990 рублей и 9 990 рублей, соотвественно. Это не так дорого, как брелок для ношения метки. Есть и обычные, но дизайнерские от Hermes стоят от 27 990 рублей до 41 990 рублей. С таким брелоком метка нужна для того, чтобы если что, найти сам брелок. Хотя, тут можно будет найти в сотни раз более дешевые варианты.

Подобное устройство предлагает и Samsung. Компания представила свою метку SmartTag вместе со смартфонами линейки Galaxy S21 в январе 2021 года. Недавно гаджет поступил в продажу.

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Можно ли следить за человеком через AirTag

Теоретически это возможно, но тогда, кроме метки, придется подкинуть человеку еще и iPhone. Дело в том, что когда ваш смартфон поймет, что рядом есть AirTag, и он перемещается вместе с вами, то сразу скажет вам об этом. Более того, если вы не отреагируете, сама метка подаст звуковой сигнал. Это не касается меток, хозяин которой находится рядом.

То есть, если ваш телефон будет фиксировать присутствие чужой AirTag, но этот человек будет находиться рядом (ваш друг или попутчик), то сама метка не будет вас ни о чем предупреждать. Это простой и изящный способ сделать слежку при помощи Apple AirTag невозможной.