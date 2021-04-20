Android-смартфоны намного круче, чем вы думали

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Иван Кузнецов 0

Мне всегда казалось, что Android-смартфоны сильно недооценены. Такое ощущение зародилось у меня, наверное, лет 10 назад, когда на рынке стали появляться аппараты с несколькими гигабайтами оперативной памяти и несколькими процессорными ядрами. Пользователи iOS говорили, что это вынужденный шаг производителей, которые не могут другим способом заставить Android работать более-менее сносно. Но, даже если так, то почему проходит год-два, и ещё совсем нестарый и мощный смартфон исчезает с рынка как неликвидный? Скорее всего, дело в маркетинге, хотя по факту даже аппараты 5-7-летней давности могли бы исправно работать.

Смартфоны

Смартфоны на Android могли бы жить дольше, если бы не маркетинг — безжалостный и беспощадный

По образу и подобию: Qualcomm хочет, чтобы её процессоры были как у Apple

Начну издалека. На этой неделе NASA отчиталось о совершении первого управляемого полёта квадрокоптера на Марсе. Речь идёт о дроне под названием Ingenuity, который был переброшен на красную планету в роли компаньона для марсохода Perseverance. Он будет использоваться для быстрых исследований местности за счёт способности передвигаться не по земле, а по воздуху. Но для нас интересно даже не это, а то что дрон работает на базе процессора Snapdragon 801, который применялся во флагманских смартфонах на Android в 2014 году.

Нужен ли смартфону мощный процессор


Понимаете, к чему я клоню? Вычислительной мощности смартфонов даже начала прошлого десятилетия хватило бы, чтобы удовлетворить потребности современных пользователей. Ведь если чипсет 2014 года (хотя по факту он является лишь слегка улучшенной версией модели Snapdragon 800, вышедшей в 2013 году) способен обеспечивать работу устройства, работающего на другой планете, то неужели его потенциала было бы недостаточно для обеспечения наших с вами нужд? Тем более что и нужды это в основном довольно примитивные:

  • Веб-браузинг
  • Просмотр видео на YouTube
  • Переписка в мессенджерах
  • Фото- и видеосъёмка
  • Воспроизведение музыки
  • Работа с облачными хранилищами
  • Запуск приложений
  • Аудио- и видеозвонки

Несмотря на санкции, Huawei может представить новый процессор

Да, безусловно, бывают чуть более специфические сценарии использования. Но – давайте будем честны друг с другом – подавляющее большинство из нас не выходят за рамки этого списка. Так неужто вы думаете, что процессор Snapdragon 801, который обеспечивал работу Galaxy S5, OnePlus One и других смартфонов, которые мы сегодня считаем безнадёжно устаревшими, не потянул бы сегодня выполнение перечисленных выше задач? Я так не думаю. Просто производителям было невыгодно, чтобы настолько старый процессор мог работать наравне с новыми.

Как продлить жизнь смартфона

Pixel

Google использует одну и ту же камеру в своих смартфонах несколько лет. Наверняка то же самое было бы возможно и с процессорами

А мог ли он? На мой взгляд, мог бы. А в качестве доказательства я предлагаю вам вспомнить про смартфоны Pixel. Нет, к сожалению, новые поколения фирменных аппаратов Google работают на базе новых процессоров. Но вот уже четвёртый год они используют один и тот же модуль камеры, который вышел ещё в прошлом десятилетии. Почему? Да потому что решающую роль в качестве фото- и видеосъёмки играет не аппаратное обеспечение, а качество оптимизации ПО. Не думаю, что процессоры в этом смысле чем-то принципиально отличаются от камер.

Samsung может спасти Huawei, начав делать для нее процессоры. Это возможно?

Косвенно мою теорию подтверждает и существование кастомных оболочек для Android-смартфонов, которые позволяют даже откровенно старым аппаратам обновиться до актуальных версий ОС. Просто те люди, которые занимаются созданием этих оболочек, заинтересованы в том, чтобы сделать мир лучше, а не в том, чтобы заработать на этом денег. Звучит, пожалуй, немного пафосно, но от этого никуда не деться. Так что да, современные Android-смартфоны очень недооценены. Но хуже всего, что мы сами поверили в никчёмность устройств 2-3-летней давности.

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