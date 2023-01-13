Как отправить письмо в будущее с телефона

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Герман Вологжанин 0

Письмо в будущее самому себе — распространенная практика, к которой нередко прибегают в педагогике. Она позволяет переосмыслить ценности, а также конкретизировать жизненные цели. Отправка письма в будущее полезна не только ребенку, но и взрослому. К тому же в качестве адресата не обязательно выбирать себя. Можно послать сообщение близкому человеку, если хотите, чтобы он узнал, какие переживания вы испытывали год, два или три назад. В этом вам помогут специальные сервисы и приложения, о которых сегодня пойдет речь.

Как отправить письмо в будущее с телефона. Письмо, полученное через несколько лет, может вас удивить. Фото.

Письмо, полученное через несколько лет, может вас удивить

Отложенная отправка письма в почте Яндекс и Google

Несмотря на то, что существует огромное количество сервисов для отправки писем в будущее, вы можете воспользоваться самым обычным электронным ящиком, будь то Яндекс или Gmail. В каждом из них есть функция отложенной отправки письма. Вот, как она реализована в Яндексе:

  1. Запустите приложение Яндекс Почта или откройте веб-версию почтового ящика.
  2. Нажмите кнопку написания нового сообщения.
  3. Изложите свои мысли в тексте, укажите тему письма, а также укажите e-mail в качестве адресата (это может быть и ваш почтовый ящик).
  4. Тапните по иконке с часами.
  5. Укажите любую дату отправки, выбрав год, месяц и число.
  6. Нажмите кнопку «Отправить».
Отложенная отправка письма в почте Яндекс и Google. Письмо можно отправить хоть через 50 лет. Фото.

Письмо можно отправить хоть через 50 лет

Отмечу, что через веб-версию послать сообщение можно с задержкой до одного года. А в приложении подобные ограничения отсутствуют. Теперь об особенностях отправки письма с задержкой через Gmail:

  1. Запустите приложение Gmail или откройте страницу своей почты в интернете.
  2. Нажмите кнопку «Написать».
  3. Заполните основные поля с текстом сообщения, получателем и темой послания.
  4. Вызовите контекстное меню нажатием на кнопку в виде трех точек.
  5. Выберите опцию «Отложенная отправка» и укажите нужную дату.
  6. Нажмите кнопку отправки.
Отложенная отправка письма в почте Яндекс и Google. Аналогичная настройка есть и в других почтовых сервисах. Фото.

Аналогичная настройка есть и в других почтовых сервисах

Подобные способы отправки письма в будущее бесплатны. Плюс ко всему вы можете прикрепить к сообщению медиафайл. Но, увы, есть вероятность, что в момент наступления дня X, послание в будущее затеряется среди других сообщений у вас или другого адресата.

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Future-mail — письмо в будущее на почту

Поскольку письмо в будущее — это довольно популярный способ мотивации, за последнее время в интернете появилось немало сервисов отложенной отправки сообщений. В отличие от обычных почтовых ящиков, они красиво оформляют послание, а также предоставляют дополнительные опции. И, наверное, самым популярным сервисом писем в будущее является Future-mail:

  1. Откройте главную страницу сайта.
  2. Нажмите кнопку «Написать письмо».
  3. Заполните все основные поля и нажмите «Ok».
Future-mail — письмо в будущее на почту. Этот сервис отправки сообщений в будущее является самым популярным в рунете. Фото.

Этот сервис отправки сообщений в будущее является самым популярным в рунете

У Future-mail есть масса неоспоримых плюсов. Во-первых, вы можете ознакомиться с примерами писем себе в будущее. Во-вторых, есть возможность отправить сообщение совершенно случайному человеку. В-третьих, через Future-mail доступна отправка письма в будущее на самую обычную почту (эта услуга стоит 420 ₽).

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Наконец, будьте внимательны, заполняя анкету на сайте. Среди прочего в ней есть пункт «Открытое для просмотра». Если поставить отметку возле него, ваше послание в будущее увидят другие посетители сайта в разделе с примерами. Это касается и других сервисов.

Письмо в будущее через MailFuture

Второй по популярности сервис отправки посланий в будущееMailFuture. В отличие от Future-mail, анкета здесь минимальная, и нужно лишь написать текст письма, указать адресат в виде e-mail, дату получения и нажать кнопку «Отправить». Перед этим не забудьте поставить отметку о том, будет ваше сообщение приватным или публичным.

Письмо в будущее через MailFuture. Этот сервис еще и красиво оформит письмо. Фото.

Этот сервис еще и красиво оформит письмо

Плюсом MailFuture является оформление письма в будущее, которое похоже на рукописный текст. В таком виде адрес получит его и на электронную почту. Остается только надеяться, что к тому моменту сервис не закроется и продолжит выполнять свою функцию.

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Приложение After Time для сообщений в будущее

Интернет-сервисы — это, конечно, хорошо. Но ни один из рекомендованных сайтов не адаптирован под интерфейс смартфонов, что довольно странно. Поэтому в качестве альтернативного способа отправить письмо в будущее предлагаю обратить внимание на приложение After Time.

Приложение After Time для сообщений в будущее. К письму можно прикрепить фото или аудио. Фото.

К письму можно прикрепить фото или аудио

Скачать After Time

На фоне других подобных программ у него самая высокая оценка в Google Play. Для работы с программой нужно авторизоваться в аккаунте Гугл, нажать кнопку «Напиши письмо», а затем — «Отправить», выбрав потом адресат. Кстати, дата получения может быть совершенно случайной. Это позволит сохранить интригу для вас и получателя.

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Letter2future — письмо в будущее самому себе

Приложение Letter2future — еще один способ отправить сообщение в будущее. Как и After Time, программа просит пройти авторизацию в учетной записи, а вот ее меню выглядит намного более простым. Вы сразу же попадаете на страницу создания письма, где нужно указать лишь текст послания и дату отправки.

Letter2future — письмо в будущее самому себе. Это удобное, но довольно ограниченное приложение. Фото.

Это удобное, но довольно ограниченное приложение

Скачать Letter2future

Приложение создано разработчиком-любителем, из-за чего имеет массу ограничений в бесплатной версии. Так, по умолчанию адресатом являетесь вы сами, а к сообщению нельзя прикрепить мультимедийный файл. Расширить функциональность можно отправкой пожертвования автору приложения. С учетом того, что есть куча других сервисов, делающих то же самое совершенно бесплатно, это не очень рациональный вариант траты денег.

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