Как отправить письмо в будущее с телефона

Письмо в будущее самому себе — распространенная практика, к которой нередко прибегают в педагогике. Она позволяет переосмыслить ценности, а также конкретизировать жизненные цели. Отправка письма в будущее полезна не только ребенку, но и взрослому. К тому же в качестве адресата не обязательно выбирать себя. Можно послать сообщение близкому человеку, если хотите, чтобы он узнал, какие переживания вы испытывали год, два или три назад. В этом вам помогут специальные сервисы и приложения, о которых сегодня пойдет речь.

Отложенная отправка письма в почте Яндекс и Google

Несмотря на то, что существует огромное количество сервисов для отправки писем в будущее, вы можете воспользоваться самым обычным электронным ящиком, будь то Яндекс или Gmail. В каждом из них есть функция отложенной отправки письма. Вот, как она реализована в Яндексе:

Запустите приложение Яндекс Почта или откройте веб-версию почтового ящика. Нажмите кнопку написания нового сообщения. Изложите свои мысли в тексте, укажите тему письма, а также укажите e-mail в качестве адресата (это может быть и ваш почтовый ящик). Тапните по иконке с часами. Укажите любую дату отправки, выбрав год, месяц и число. Нажмите кнопку «Отправить».

Отмечу, что через веб-версию послать сообщение можно с задержкой до одного года. А в приложении подобные ограничения отсутствуют. Теперь об особенностях отправки письма с задержкой через Gmail:

Запустите приложение Gmail или откройте страницу своей почты в интернете. Нажмите кнопку «Написать». Заполните основные поля с текстом сообщения, получателем и темой послания. Вызовите контекстное меню нажатием на кнопку в виде трех точек. Выберите опцию «Отложенная отправка» и укажите нужную дату. Нажмите кнопку отправки.

Подобные способы отправки письма в будущее бесплатны. Плюс ко всему вы можете прикрепить к сообщению медиафайл. Но, увы, есть вероятность, что в момент наступления дня X, послание в будущее затеряется среди других сообщений у вас или другого адресата.

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Future-mail — письмо в будущее на почту

Поскольку письмо в будущее — это довольно популярный способ мотивации, за последнее время в интернете появилось немало сервисов отложенной отправки сообщений. В отличие от обычных почтовых ящиков, они красиво оформляют послание, а также предоставляют дополнительные опции. И, наверное, самым популярным сервисом писем в будущее является Future-mail:

Откройте главную страницу сайта. Нажмите кнопку «Написать письмо». Заполните все основные поля и нажмите «Ok».

У Future-mail есть масса неоспоримых плюсов. Во-первых, вы можете ознакомиться с примерами писем себе в будущее. Во-вторых, есть возможность отправить сообщение совершенно случайному человеку. В-третьих, через Future-mail доступна отправка письма в будущее на самую обычную почту (эта услуга стоит 420 ₽).

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Наконец, будьте внимательны, заполняя анкету на сайте. Среди прочего в ней есть пункт «Открытое для просмотра». Если поставить отметку возле него, ваше послание в будущее увидят другие посетители сайта в разделе с примерами. Это касается и других сервисов.

Письмо в будущее через MailFuture

Второй по популярности сервис отправки посланий в будущее — MailFuture. В отличие от Future-mail, анкета здесь минимальная, и нужно лишь написать текст письма, указать адресат в виде e-mail, дату получения и нажать кнопку «Отправить». Перед этим не забудьте поставить отметку о том, будет ваше сообщение приватным или публичным.

Плюсом MailFuture является оформление письма в будущее, которое похоже на рукописный текст. В таком виде адрес получит его и на электронную почту. Остается только надеяться, что к тому моменту сервис не закроется и продолжит выполнять свою функцию.

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Приложение After Time для сообщений в будущее

Интернет-сервисы — это, конечно, хорошо. Но ни один из рекомендованных сайтов не адаптирован под интерфейс смартфонов, что довольно странно. Поэтому в качестве альтернативного способа отправить письмо в будущее предлагаю обратить внимание на приложение After Time.

Скачать After Time

На фоне других подобных программ у него самая высокая оценка в Google Play. Для работы с программой нужно авторизоваться в аккаунте Гугл, нажать кнопку «Напиши письмо», а затем — «Отправить», выбрав потом адресат. Кстати, дата получения может быть совершенно случайной. Это позволит сохранить интригу для вас и получателя.

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Letter2future — письмо в будущее самому себе

Приложение Letter2future — еще один способ отправить сообщение в будущее. Как и After Time, программа просит пройти авторизацию в учетной записи, а вот ее меню выглядит намного более простым. Вы сразу же попадаете на страницу создания письма, где нужно указать лишь текст послания и дату отправки.

Скачать Letter2future

Приложение создано разработчиком-любителем, из-за чего имеет массу ограничений в бесплатной версии. Так, по умолчанию адресатом являетесь вы сами, а к сообщению нельзя прикрепить мультимедийный файл. Расширить функциональность можно отправкой пожертвования автору приложения. С учетом того, что есть куча других сервисов, делающих то же самое совершенно бесплатно, это не очень рациональный вариант траты денег.