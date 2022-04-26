Как платить Samsung Pay в России

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Артем Рахматуллин 0

Платить смартфоном в России с каждым днем становится все сложнее. Сначала в России перестал работать Google Pay, затем для россиян отключили Apple Pay, а после этого и в SberPay начались проблемы с привязкой карт Мир. По факту, из всех возможных способов оплаты покупок с помощью телефона осталось только два: Mir Pay и Samsung Pay. Причем с первым периодически возникали какие-то проблемы: то карта не добавлялась, то приложение попросту вылетало. Выходит, что последним лучиком надежды для нас остался платежный сервис от компании Samsung. Нет, конечно, не исключено, что и с ним что-нибудь произойдет, но пока телефоны корейского бренда — чуть ли не единственные устройства, которые можно рекомендовать к покупке.

Платить с помощью смартфона в России практически невозможно. Благо есть Samsung.

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Работает ли Samsung Pay в России

На данный момент с уверенностью можно сказать, что Samsung — компания, которая оказалась максимально лояльной к российским пользователям. Мало того, что Samsung Pay по-прежнему работает в нашей стране, так еще и Galaxy Store располагает многими российскими приложениями, недоступными на других площадках. Да, Visa и Mastercard привязать к Samsung Pay уже не выйдет, но важно понимать: это не компания установила такие ограничения, а сами платежные системы перестали работать с российскими банками.

Samsung не вводила никакие ограничения для Samsung Pay в России. Просто Visa и Mastercard отказались работать с россиийскими банками.

Что делать? Ответ предельно прост — привязать карту Мир к Samsung Pay и без проблем оплачивать покупки с помощью этого сервиса. На этом преимущества Samsung по сравнению с другими смартфонами не заканчиваются. Не так давно автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже упоминал про магазин Galaxy Store, в котором по сей день можно скачать приложение ВТБ, Открытие и некоторых других банков.

Можно ли оплатить Самсунг Пей в России

Сама компания Самсунг прокомментировала ситуацию с Самсунг Пэй еще в середине марта. В своем Телеграм-канале компания рассказала, что сервис продолжает свою работу в России, но «из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков» некоторые операции будут недоступны:

  • Добавление карт Visa и Matercard российских банков.
  • Платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.
  • Выпуск новых билетов Виртуальной Тройки в приложении метро Москвы больше недоступен. Те билеты, которые были добавлены ранее, будут работать.

При этом карты Мир любых банков в Samsung Pay в России добавляются без всяких проблем. Список банков, работающих с Samsung Pay можно посмотреть на их официальном сайте. То сообщение было написано каналом Samsung Россия еще 14 марта, однако за это время изменений никаких не последовало.

Карты Мир по-прежнему работают с сервисом Samsung Pay без всяких проблем.

Конечно, далеко не факт, что Samsung Pay в России не отключат в ближайшее время. Сейчас загадывать наперед не приходится, но я как считаю: если Самсунг так сопротивляется американским санкциям, то значит, если в будущем, например, в России полностью отключат Google Play, на Galaxy Store от Samsung я бы положился больше всего. Раньше делал ставку на Huawei, но, к сожалению, прогадал.

Как добавить карту в Samsung Pay

Думаю, что у многих пользователей смартфонов Samsung до сих пор к Samsung Pay привязаны только карты Visa и Mastercard, поэтому некоторые из них ошибочно думают, что Самсунг Пей в России не работает. Если вы — один из них, предлагаю быстренько привязать карту Мир к Samsung Pay вот таким способом:

  • Откройте приложение Samsung Pay на своем смартфоне.
  • На главной странице приложения нажмите на кнопку со значком «+» в разделе Банковские карты.
  • Далее на экране появится сообщение с просьбой Разрешить снимать фото и видео, нажмите Разрешить.
  • Отсканируйте карту Мир с помощью камеры, либо введите данные вручную.
  • Нажмите «Принять все» во всплывшем окне с условиями обслуживания Банка.
  • Затем пройдите проверку через СМС-код, который придет на ваш смартфон.
  • Введите подпись с помощью пальца или стилуса, нажмите кнопку «Сохранить».
  • Готово, ваша карта добавлена.

С добавлением карт в Samsung Pay проблем возникнуть не должно.

Одновременно в приложении можно хранить до 10 банковских карт. Чтобы оплатить товары с помощью Samsung Pay, достаточно свайпнуть снизу вверх по заблокированному экрану. Также вы всегда можете настроить боковую кнопку для оплаты Samsung Pay:

  • Перейдите в Настройки вашего смартфона.
  • Далее откройте раздел Дополнительные функции, перейдите в подраздел Боковая клавиша.
  • Поставьте галочку напротив пункта Оплатить через Samsung Pay.

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Судя по нынешнему положению дел, мне кажется, что на вопрос Какой смартфон выбрать в 2022 году, в России ответ предельно прост. Плюс, конечно, если кто-то из вас вдруг рассматривает альтернативу Айфону, Samsung на данный момент — единственный телефон, который я могу рекомендовать к покупке.

Что касается Samsung Pay — искренне надеемся, что с платежным сервисом все будет хорошо и компания не отключит карты Мир. Как бы то ни было, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий мобильного мира в числе первых. При возникновении каких-либо сложностей с Samsung Pay, обязательно обращайтесь в наш Телеграм-чат, мы постараемся вам помочь.

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