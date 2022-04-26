Как платить Samsung Pay в России

Платить смартфоном в России с каждым днем становится все сложнее. Сначала в России перестал работать Google Pay, затем для россиян отключили Apple Pay, а после этого и в SberPay начались проблемы с привязкой карт Мир. По факту, из всех возможных способов оплаты покупок с помощью телефона осталось только два: Mir Pay и Samsung Pay. Причем с первым периодически возникали какие-то проблемы: то карта не добавлялась, то приложение попросту вылетало. Выходит, что последним лучиком надежды для нас остался платежный сервис от компании Samsung. Нет, конечно, не исключено, что и с ним что-нибудь произойдет, но пока телефоны корейского бренда — чуть ли не единственные устройства, которые можно рекомендовать к покупке.

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Работает ли Samsung Pay в России

На данный момент с уверенностью можно сказать, что Samsung — компания, которая оказалась максимально лояльной к российским пользователям. Мало того, что Samsung Pay по-прежнему работает в нашей стране, так еще и Galaxy Store располагает многими российскими приложениями, недоступными на других площадках. Да, Visa и Mastercard привязать к Samsung Pay уже не выйдет, но важно понимать: это не компания установила такие ограничения, а сами платежные системы перестали работать с российскими банками.

Что делать? Ответ предельно прост — привязать карту Мир к Samsung Pay и без проблем оплачивать покупки с помощью этого сервиса. На этом преимущества Samsung по сравнению с другими смартфонами не заканчиваются. Не так давно автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже упоминал про магазин Galaxy Store, в котором по сей день можно скачать приложение ВТБ, Открытие и некоторых других банков.

Можно ли оплатить Самсунг Пей в России

Сама компания Самсунг прокомментировала ситуацию с Самсунг Пэй еще в середине марта. В своем Телеграм-канале компания рассказала, что сервис продолжает свою работу в России, но «из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков» некоторые операции будут недоступны:

Добавление карт Visa и Matercard российских банков.

Платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков.

Выпуск новых билетов Виртуальной Тройки в приложении метро Москвы больше недоступен. Те билеты, которые были добавлены ранее, будут работать.

При этом карты Мир любых банков в Samsung Pay в России добавляются без всяких проблем. Список банков, работающих с Samsung Pay можно посмотреть на их официальном сайте. То сообщение было написано каналом Samsung Россия еще 14 марта, однако за это время изменений никаких не последовало.

Конечно, далеко не факт, что Samsung Pay в России не отключат в ближайшее время. Сейчас загадывать наперед не приходится, но я как считаю: если Самсунг так сопротивляется американским санкциям, то значит, если в будущем, например, в России полностью отключат Google Play, на Galaxy Store от Samsung я бы положился больше всего. Раньше делал ставку на Huawei, но, к сожалению, прогадал.

Как добавить карту в Samsung Pay

Думаю, что у многих пользователей смартфонов Samsung до сих пор к Samsung Pay привязаны только карты Visa и Mastercard, поэтому некоторые из них ошибочно думают, что Самсунг Пей в России не работает. Если вы — один из них, предлагаю быстренько привязать карту Мир к Samsung Pay вот таким способом:

Откройте приложение Samsung Pay на своем смартфоне.

На главной странице приложения нажмите на кнопку со значком «+» в разделе Банковские карты.

Далее на экране появится сообщение с просьбой Разрешить снимать фото и видео, нажмите Разрешить.

Отсканируйте карту Мир с помощью камеры, либо введите данные вручную.

Нажмите «Принять все» во всплывшем окне с условиями обслуживания Банка.

Затем пройдите проверку через СМС-код, который придет на ваш смартфон.

Введите подпись с помощью пальца или стилуса, нажмите кнопку «Сохранить».

Готово, ваша карта добавлена.

Одновременно в приложении можно хранить до 10 банковских карт. Чтобы оплатить товары с помощью Samsung Pay, достаточно свайпнуть снизу вверх по заблокированному экрану. Также вы всегда можете настроить боковую кнопку для оплаты Samsung Pay:

Перейдите в Настройки вашего смартфона.

Далее откройте раздел Дополнительные функции, перейдите в подраздел Боковая клавиша.

Поставьте галочку напротив пункта Оплатить через Samsung Pay.

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Судя по нынешнему положению дел, мне кажется, что на вопрос Какой смартфон выбрать в 2022 году, в России ответ предельно прост. Плюс, конечно, если кто-то из вас вдруг рассматривает альтернативу Айфону, Samsung на данный момент — единственный телефон, который я могу рекомендовать к покупке.

Что касается Samsung Pay — искренне надеемся, что с платежным сервисом все будет хорошо и компания не отключит карты Мир. Как бы то ни было, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий мобильного мира в числе первых. При возникновении каких-либо сложностей с Samsung Pay, обязательно обращайтесь в наш Телеграм-чат, мы постараемся вам помочь.