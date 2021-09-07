Какие привычные вещи мне заменил смартфон

Мобильные технологии развиваются очень стремительно. Сейчас каждому из нас трудно представить жизнь без смартфона, планшета или ноутбука. Если раньше мы обращались к смартфону по особым случаям, то сейчас сложно представить без телефона даже один день. Смартфон заменил нам многие гаджеты, вроде плееров, фотоаппаратов или игровых приставок. Однако можно ли полностью отказаться от бумажных носителей в пользу новых технологий в 2021 году?

Около года назад я решил поставить эксперимент и полностью отказаться от бумажных носителей у себя дома. Вот уже как год в моей квартире нет ни одной ручки или карандаша, а бумага лежит нетронутой, только ради того, чтобы была. Я старался отказаться и от документов в пользу портала Госуслуги. Это пока это оказалось невозможным, но уверен, пройдет пару лет, и все изменится.

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Удобно ли читать на смартфоне

Обычно я читаю в общественном транспорте по дороге на учебу или работу. Поэтому первая проблема, с которой я столкнулся — чтение на смартфоне. Определиться с приложением для чтения не трудно, ранее мы делали такие подборки, так что я быстро справился и нашел то, что мне по душе.

Главный вопрос, который меня волновал — хватит ли шести дюймов для потребления информации? Как оказалось — хватит. Пересесть с бумажной книги на смартфон совсем не составило труда. Кроме того, я заметил несколько преимуществ. Например, на экране телефона можно выделять отдельные фрагменты или добавлять страницы в закладки, чтобы потом вернуться к интересной цитате. Раньше для этого приходилось все выделять карандашом или загибать странички.

Легче или сложнее читать не стало. Информация воспринимается примерно так же, как и на бумаге. Интересным отличием я заметил разницу между гиперссылками на смартфоне и сносками в книге. Часто бывает так, что уже не терпится дочитать и не хочется отвлекаться на всякого рода разъяснения. А если в тексте указана ссылка на какое-либо историческое событие, можно без проблем обратиться к Google и узнать все в тончайших подробностях. Вряд ли вы бы занимались таким с бумажными носителями. В этом смартфон однозначно выигрывает.

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Удобен ли планшет для учебы

Большинство задач по учебе и разным курсам в Интернете перекочевало на планшет. Я сразу обнаружил то, что работать с PowerPoint на планшете гораздо удобнее чем на ПК. Создание презентаций — тема, которой касается каждый студент. И сделать грамотную презентацию это пол беды. Надо ее еще рассказать. Раньше перед публичными выступлениями я всегда брал с собой бумагу, на которой располагался текст на случай, если я запнусь.

Каждый вечер я по непонятной причине доставал принтер, распечатывал 20 страниц, а после выступления выбрасывал это в мусорный ящик. Надо сказать, такой подход весьма не экологичен. Ежедневно мы пользуемся тоннами мускулатуры, которая в конечном счете оказывается на свалке. Зачем это делать, если можно заменить все смартфоном?

Почему важно записывать свои планы

Так навскидку и не скажешь, где еще используется бумага в доме. Но, отказавшись от нее, я заметил, что на холодильнике не хватает стикеров и календаря. Раньше там часто отмечал важные дела и события.

Эта проблема легко решается с помощью менеджера задач. Ранее мы уже писали об одном из них, рекомендую прочесть. Все важные ивенты и мероприятия я начал записывать в смартфон. Мало того, что холодильник очистился от всякого мусора, так еще и запоминать ничего не приходится. Если так необходимо напоминание — смартфон с этим точно справится.

Я начал записывать в менеджере задач буквально все. Мелкие дела по дому, предстоящие праздники, встречи с коллегами, планы на перспективу. Продуктивность выросла после этого в несколько раз. Я стал собрание, мотивации стало больше.

Также я решил полностью отказаться от бумажных билетов и пластиковых карт. Для этого я использовал приложение Кошелек и сохранял все посадочные талоны в PDF формате. Так стало проще и ориентироваться в аэропорту. Теперь можно не стоять на стойке регистрации, а сразу направляться по нужному маршруту.

Все квитанции за оплату коммунальных услуг тоже можно давно проводить через мобильный банкинг. Это очень удобно, потому что больше не приходится стоять в очереди на оплату квитанции. Просто и легко в один клик я оплачиваю все услуги, включая интернет, телевидение и прочее.

Можно ли полностью отказаться от наличных

От бумажных денег отказался еще очень давно. Совсем и полностью. Это интересный момент, потому что мне удалось пожить с безналом как в центре России (Москва и Санкт-Петербург), так и в глубинках. Необходимость в наличных чаще всего возникала в Питере, что очень удивляет.

Например, так я заметил, что в некоторых автобусах не поддерживается безналичный платеж, в то время, как в Рязани или в Уфе таких проблем замечено не было. Кроме того, во многих регионах действуют скидки на транспорт, если пользоваться безналичным расчетом.

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С самого начала этого эксперимента я понимал, что когда использую гаджет вместо бумажных носителей, я подвергаю опасности свое зрение, поэтому с самого начала делал гимнастику для глаз. Результаты после одного года оказались весьма интересными. Раньше я носил очки на минус два, а теперь врач сказал, что зрение улучшилось и необходимы новые линзы.

О своем опыте я часто говорил своим знакомым и интереса у них эта затея совсем не вызывала. Также, одним вечером, когда работал в Starbucks, поговорил по этому поводу с компанией из Германии. Мне раньше почему-то казалось, что мы в России давно отстали и только у нас бумага используется так широко, ведь вся Европа уже давно борется за экологию. Оказалось, что это неправда и за рубежом бумажными носителями пользуются ничуть не реже нашего.

Предрекая ваши шутки по поводу туалетной бумаги в нашем Телеграм-чате, да, от нее я отказался тоже. Врачи не рекомендуют.