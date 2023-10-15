Какой телефон проще разбить — Pixel 8 Pro или iPhone 15 Pro Max

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и каждый год производители представляют на рынок новые модели, обещая улучшенную производительность, более продолжительную работу от аккумулятора и, безусловно, увеличенную прочность. Это же нам пообещали с выходом Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max. А ведь в наше время прочность смартфонов стала одним из наиболее важных критериев, на которые обращают внимание как обычные пользователи, так и профессионалы в области технологий. Вот и давайте посмотрим, насколько прочными являются новые смартфоны.

Что нового в Google Pixel 8 и 8 Pro

Новые Pixel 8 и Pixel 8 Pro уже здесь, и они имеют множество улучшений по сравнению со своими предшественниками. Несмотря на то, что процессор Tensor G3, дисплей, камера и функции искусственного интеллекта являются основными преимуществами, новый смартфон сделали еще более прочным, чем раньше. По крайней мере, так заявляет производитель. Как оказалось, компания нам не соврала, и Pixel 8 Pro выдержал испытания на долговечность, что делает его лучшим в этом отношении, чем Pixel 7 Pro, iPhone 15 Pro Max и даже Pixel Fold.

Как обычно, источником теста стал канал JerryRigEverything, который является своего рода золотым стандартом в этой области, проводя одни и те же тесты для каждого смартфона, который попадает в руки ведущего. Так можно объективно сравнить между собой все основные и самые интересные смартфоны по уровню долговечности. Посмотреть полную версию довольно короткого видео можно по этой ссылке или ниже в отдельном окне.

Самый прочный телефон

Испытание Pixel 8 Pro на прочность не преподнесло особых сюрпризов, и это хорошо. Телефон работает так, как и ожидалось, во всех тестах. Дисплей действительно выгорает при воздействии огня на некоторое время, но вы вряд ли будете держать телефон так близко к огню.

В тесте на изгиб Pixel 8 Pro выжил, и его задняя часть не сломалась в отличие от iPhone 15 Pro Max, который эту часть тестирования не выдержал. Pixel 7 Pro так же переломился по линии антенны, что автоматически делает его менее прочным, чем новинка. А Pixel Fold и вовсе критично сложился в другую сторону.

Что будет со смартфонами в будущем

Нельзя не порадоваться тому, что Google сделала по-настоящему прочный телефон. Это не только хорошая новость для тех, кто хотел его купить, но и сигнал для всего рынка. Ведь после таких результатов другие производители должны задуматься о том, как сделать свои смартфоны более прочными. В первую очередь сделать это стоит Apple, чтобы оправдать свой высокий ценник. А следом за ней, как водится, потянутся и остальные компании.

Такие показатели прочности очень хорошо гармонируют с обещаниями компании обновлять смартфон в течение семи лет. Но чтобы получить все преимущества такой долгой поддержки, надо, чтобы телефон дожил до этого времени и не сломался от того, что его неудачно положили в задний карман, и он принял округлую форму всем известной части тела.

Пускай тест и был неофициальным, но нам стоит с интересом ждать новые смартфоны. Первым, который может что-то поменять, является Samsung Galaxy S24, который выйдет уже через несколько месяцев. Но даже если пиарщики компании смотрят такие тесты, они вряд ли успеют что-то поменять в телефоне, который, скорее всего, находится на финальной стадии готовности. Поэтому придется запастись терпением. А еще в мае нас ждет недорогой Pixel 8a. Как думаете, продолжит ли он традиции прочности флагманской модели? Вероятность не стопроцентная, но она есть.