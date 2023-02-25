Лучшие игры в жанре Tycoon. Построй свой город или транспортную империю

Согласитесь, не так много игр из прошлого, в которые хочется поиграть снова? Наверное, с ходу можно вспомнить Героев, Doom, Wolf, NFS и, конечно, Tycoon. Именно последняя игра, которая еще называлась Магнат, перевернула мир гейминга и создала целую плеяду подражателей и форменных ответвлений. Магнат парка развлечений, железнодорожный магнат и тому подобные игры могли сделать так, что мир терял нас на часы или даже на сутки. И вот игра этого жанра возвращаются. Есть даже порт оригинальной версии. И все их можно скачать на Android. Поиграем?

Battle of Polytopia -стратегия в стиле ”Магнат”

Battle of Polytopia — это симулятор стратегии с элементами строительства королевства. Вы строите свое королевство, захватываете другие, управляете своими ресурсами, руководите своими войсками и открываете новые технологии.

Игра в значительной степени сосредоточена на вашей способности генерировать ресурсы для удовлетворения ваших же технологических потребностей, поэтому технически она подпадает под требования нашей подборки. В игре также есть многопользовательская онлайн-игра, локальная многопользовательская игра и таблицы лидеров. А еще играть в нее можно бесплатно, что привлекает к ней еще больше интереса.

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My Colony — строительство города на Марсе

My Colony — это градостроительный симулятор с элементами стратегии. Вы начинаете игру, строя колонию на Марсе. Когда вы строите, ваш город приносит доход, который вы затем используете для дальнейшего расширения своего города.

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Игра предлагает четыре цивилизации, почти 400 зданий, возможности одиночной и многопользовательской игры, достижения, поддержку Android TV и даже возможности модификации. Иногда бывает очень сложно, но в нее приятно играть, если вы поклонник жанра.

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OpenTTD — скачать Tycoon для Android

OpenTTD — это мобильный порт оригинальной игры Transport Tycoon Deluxe с открытым исходным кодом. В ней вы строите автомагистрали, железные дороги и другую транспортную инфраструктуру для перевозки грузов. Это классическая игра жанра. Таким образом, порт намного глубже и детальнее, чем современные игры.

Игра требует некоторого изучения, так как это порт существующей игры. Официальная версия Transport Tycoon доступна для всех смартфонов, но иногда бывают трудности. При этом разработчик старается заставить ее работать все лучше и лучше. Посмотрим, что из этого получится.

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Pocket City — игра, похожая на SimCity

Pocket City настолько близка к SimCity, насколько это возможно для мобильных устройств. Это городской симулятор, в котором вы строите целый город. Вы несете ответственность за обеспечение надлежащего баланса жилых и промышленных зданий. Кроме того, вы можете добавить развлечения и другие места досуга.

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Игра становится очень глубокой, когда вы вникаете в такие вещи, как, например, сколько налогов взимать с граждан. Это действительно одна из выдающихся мобильных городских стратегий. Она намного лучше, чем официальная мобильная игра SimCity BuildIt. Несмотря на то, что есть премиум-версия, играть в эту игру можно бесплатно.

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Rollercoaster — игра про парк развлечений

Rollercoaster Tycoon Touch — это игра в жанре Rollercoaster Tycoon, созданная для мобильных устройств. В ней есть все типичные элементы. Вы строите тематический парк с различными аттракционами, едой и развлечениями. Цель состоит в том, чтобы сделать ваш парк как можно более успешным.

Игра позволяет вам строить свои собственные американские горки, проектировать свой парк и делать другие вещи по управлению. Тем не менее, она имеет лучшее мобильное управление, чем классическая версия. Эта версия игры очень хороша. Есть некоторые проблемы, такие как агрессивные микротранзакции и некоторые игровые ошибки, которые немного портят удовольствие, но в целом все довольно прилично.

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Tiny Tower — симулятор здания

Tiny Tower — это небольшой симулятор управления зданием. Вам поручено управлять предприятиями внутри башни. Каждый этаж может быть чем-то особенным, что приносит вам больше дохода. Оттуда вы просто используете доход, чтобы запустить новый бизнес. Это одна из немногих достойных бесплатных игр жанра для мобильных устройств.

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Микротранзакции есть, но они не очень навязчивые. Механика игры довольно проста. Вы можете нанимать и увольнять людей, настраивать внешний вид места и даже проверять, что говорят люди в вашем мире, с помощью функции BitBook. Это хороший таймкиллер для фанатов Tycoon, которым не нужны игры с долгими сессиями.

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