Как играть в S.T.A.L.K.E.R. на смартфоне Android

S.T.A.L.K.E.R. — культовая серия игр от украинской студии GSC Game World, знакомая почти каждому ПК-геймеру на постсоветском пространстве. Пока миллионы людей находятся в ожидании выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, есть и те, кто хочет поиграть в постапокалиптический шутер, действия сюжета которого разворачиваются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, на телефоне. Но можно ли скачать Сталкер на Андроид? Ответим на этот вопрос, а также посмотрим на мобильные игры в стиле S.T.A.L.K.E.R.

Можно ли скачать полную версию Сталкер на Андроид

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, как и две другие игры серии («Чистое небо» и «Зов Припяти»), выходила исключительно на ПК под управлением Windows. Студия GSC Game World пыталась заниматься разработкой игры для портативной консоли PSP, но в конечном итоге проект был отменен.

В 2007 году владельцы сотовых телефонов на платформе Java могли сыграть в спин-офф S.T.A.L.K.E.R. Mobile, однако Сталкер на Андроид так и не появился. Впрочем, серия игр настолько популярна, что появились энтузиасты, сумевшие портировать S.T.A.L.K.E.R. на Android.

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Project Stalker — игра Сталкер на телефон

Некоммерческий проект Project Stalker, представляющий из себя бесплатный Сталкер на телефон, появился на свет несколько лет назад. Сегодня он является единственным портом S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на Android с практически полной сюжетной линией в локациях «Кордон» и «Арена».

Скачать S.T.A.L.K.E.R. на Android

Чтобы поиграть в Сталкер на телефоне, вам нужно знать, как установить файл APK на Android. В этом нет ничего сложного, но на всякий случай оставлю инструкцию.

На моем смартфоне Project Stalker идет без каких-либо лагов, согласно встроенному счетчику выдавая стабильные 120 fps. Недостаток игры Сталкер на Андроид — соотношение сторон 16:9. Project Stalker отображается не во весь, что кого-то наверняка разочарует.

Бесплатные игры в стиле Сталкер

Помимо Project Stalker есть масса игр в стиле Сталкер. Внешне они напоминают тот самый S.T.A.L.K.E.R., позволяя ощутить постапокалиптическую атмосферу зоны отчуждения. Но на практике не имеют ничего общего со Сталкером Тень Чернобыля на Андроид, которым является Project Stalker.

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The Dead Zone 3 — бесплатная игра Сталкер на телефон

Скачать The Dead Zone 3

Если вы давно хотели скачать игру Сталкер на телефон, попробуйте The Dead Zone 3, доступную для загрузки через Google Play. Сюжет TDZ 3 повествует о молодом сталкере, который отправился в Зону ради заработка денег.

Тут вас ждет сносная графика, проработанная сюжетная линия с динамичными кат-сценами и даже озвученные персонажи. Но помните, что это не порт Сталкер на Андроид, а лишь игра, по своей задумке напоминающая S.T.A.L.K.E.R. Плюс ко всему она является бесплатной, поэтому не ждите от нее ничего сверхъестественного.

Nuclear Sunset — игра постапокалипсис на Андроид

Скачать Nuclear Sunset

Эту игру со S.T.A.L.K.E.R. объединяет атмосфера постапокалиптического мира, разрушенного ядерной войной. В Nuclear Sunset даже есть сюжет. Вот только выглядит игра так себе. Несмотря на скудное количество объектов на карте, дальность прорисовки страдает.

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Зато с первых секунд игры вы сможете вступить в схватку с местными мутантами, пытаясь добыть полезные вещи. Так что есть смысл попробовать, если ищете версии Сталкера на телефон.

Shadows of Kurgansk — еще один Сталкер на телефон Андроид

Скачать Shadows of Kurgansk

Название этой игры перекликается со S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Но действие происходит не в знаменитой зоне отчуждения, а в вымышленном городе под названием Курганск. Сходств с настоящим Сталкером много: концепция, графика, аномалии и все то, за что люди по всему миру любят серию S.T.A.L.K.E.R.

Игра обладает, возможно, лучшей графикой среди всех бесплатных Сталкеров на Андроид, а еще привлекает внимание динамичным развитием сюжета. Вы начинаете с места в карьер, сразу натыкаясь на первого мутанта, так что скорее берите подручные средства и дайте врагу отпор.

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Платные игры Сталкер на Андроид

Культовое значение S.T.A.L.K.E.R. побудило многих разработчиков заработать на играх в стиле Сталкер. Поэтому в Google Play можно найти несколько платных проектов:

Темная Зона. Действие сюжета разворачивается на территории зоны отчуждения ЧАЭС, а качество графики превосходит то, что вы можете увидеть в Project Stalker.

Побег из Чернобыля. Еще один 3D-экшен, вдохновленный игрой Сталкер. В Побеге из Чернобыля полностью воссоздан 4-й энергоблок ЧАЭС, на пути к которому вас ждут полчища мутантов и опасная радиация.

Radiation Island. В этой игре вам предстоит очутиться на острове, населенном мутантами. Пускай здесь нет советской эстетики, зато присутствует постапокалиптическая атмосфера и неплохая графика.

Чтобы приобрести одну из этих игр, прочитайте наш текст с рассказом о том, как оплачивать покупки в Google Play. Или скачайте бесплатный Сталкер на телефон, благо выбор есть.