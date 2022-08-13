Лучшие ритм-игры и симуляторы жизни для Android

Современные игры уже давно вышли за рамки привычных нам ограничений. Например, сейчас уже почти нет такого, чтобы мы видели игру, в которой все сделано строго по канонам жанра. Обычно идет разной степени смешение привычных отличительных элементов игр. И это очень хорошо, так как позволяет сделать игры более интересными и разнообразными. В этой подборке мы собрали не просто игры, которые сами по себе довольно интересны, но они еще и относятся к разным жанрам. Они почти не пересекаются, но дополняют друг друга. Это ритм игры, где надо просто быть ”на волне” и симуляторы жизни, где вам предстоит управлять персонажами, которые будут выполнять ваши команды.

Animal Crossing Pocket Camp — игра про строительство кемпинга

Animal Crossing Pocket Camp — это уменьшенная и упрощенная версия своих старших братьев и сестер. Вы играете за управляющего кемпингом, и ваша задача — спроектировать наилучшие условия, чтобы привлечь отдыхающих. Сочетание открытой площадки и таких вещей, как бассейн, домик на дереве или даже целый замок, делает игровой процесс очень увлекательным и разнообразным.

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Игра определяют, какие предметы и удобства понравятся туристам в вашем кемпинге. Выполняя их просьбы, вы укрепляете с ними дружбу и, в свою очередь, открываете новые предметы и удобства. Большая часть вашего ежедневного игрового времени будет потрачена на типичные для Animal Crossing вещи, такие как рыбалка, ловля жуков и сбор фруктов для выполнения запросов необычных кемперов.

К сожалению, здесь много микротранзакций, но они не мешают игроку добиваться прогресса, а внутриигровая валюта добывается еще и в процессе самой игры. Вы можете добиться огромного прогресса в Pocket Camp, не потратив ни копейки реальных денег. Единственная конечная цель Pocket Camp — заполнить ваш кемпинг. Эта игра является идеальным времяпрепровождением и это отличный выбор для любителей управления ресурсами.

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Fallout Vault — игра про выживание

Основная серия игры рисует гротескную картину продолжаюшихся экспериментов, но Fallout Shelter на самом деле позволяет игрокам стать Смотрителями и управлять собственным Убежищем.

Эксперименты отодвинуты на второй план, но это не делает жизнь в Убежище легкой. Игрокам нужно будет управлять населением, снабжением продовольствием, водоснабжением и обеспечением электричеством.

Эта игра имеет много преимуществ и идеально подходит для смартфонов. Вне зависимости от того, хотите ли вы просто провести 5 минут в игре или собираетесь играть часами, вы все равно останетесь довольны. А когда вам наскучит играть в одном месте, вы сможете отправить обитателей Убежища на поиски припасов или начать отбиваться от противников.

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Deemo II — хорошая ритм-игра

Если вам нравится Cytus II, то для вас есть хорошие новости. Rayark Games снова возвращается с Deemo II, долгожданным продолжением Deemo 2013 года. «Сиквел» — это не совсем то слово, которому тут место — Deemo II можно наслаждаться как отдельной игрой.

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Главный персонаж снова стал центральной фигурой повествования игры, но теперь к нему присоединился бодрый молодой напарник. Они должны работать вместе, чтобы попытаться разгадать тайну и попытаться спасти свой мир от ужасного Пустого Дождя. Черно-белые ноты, оформленные в стиле фортепиано, летят к вам из верхней части экрана, и их нужно нажимать, когда они идеально совпадают с линией внизу. Есть разные режимы сложности, которые позволяют подогнать игру под себя.

У игры есть недостатки и баги, но их не так много, чтобы исключить ее из сегодняшнего списка. Deemo II бесплатная и даже не пестрит рекламой, так как монетизируется она за счет покупок в приложении дополнительных пакетов песен. Их нельзя разблокировать — они доступны только для покупки.

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Rotaeno — игра с необычным управлением

Rotaeno — это революционно новый подход к жанру мобильных ритм-игр, в котором гироскоп вашего телефона используется в качестве основного механизма управления. В процессе игры вам надо будет постоянно наклонять телефон. Это совершенно уникальный подход, которого я лично никогда раньше не видел. Он может показаться странным, но именно из-за этого игре можно простить многие недостатки.

Монетизация происходит за счет микротранзакций внутри самой игры. Это пакеты песен, которые вам предложат купить для большего разнообразия игрового процесса, правда, некоторые из низ стоят больших денег. Но есть и пара бесплатных треков, которые выходят каждый месяц. Эта игра однозначное достойна внимания представителей ритм-жанра.

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Thumper: Pocket Edition — самая странна игра

Thumper: Pocket Edition очень странная, но достойная внимания игра. Это ритм-игра, наполненная невероятной скоростью и изнурительными битвами с боссами. Thumper также предлагает заложенное разработчиками постоянное чувство надвигающегося страха. Тем не менее, с невероятным саундтреком, звучащим в ваших ушах, Thumper обязательно вызовет эйфорию, не похожую ни на одну другую. Несмотря на жуткие, а иногда и сверхъестественные декорации, идея Thumper подобрана довольно хорошо.

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Вас ждут девять уровней, режим, повышающий сложность и скорость, а также оригинальный саундтрек, о котором я уже сказал выше. В комплекте с отличной частотой кадров, даже не на самом дорогом устройстве, все становится еще лучше. Однако разработчики предупреждают, что беспроводными наушниками лучше не пользоваться, так как они добавляют значительную задержку звука. Это отвлекает от игры, а значит лучше пользоваться проводными наушниками или просто динамиками самого телефона.

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