Лучшие новые игры для Android, в которые можно играть бесплатно

Новые игры для Android выходят довольно часто, но хороших среди них единицы. А если они и есть, то стоят достаточно дорого. И все бы ничего, но сейчас оплатить их не так просто, как раньше. Но мы знаем несколько отличных игр, которые вышли в последние пару месяцев и так и просятся в ваш телефон. В подборке мы не привязывались к жанрам и собрали в нее самые интересные игры, которые заслуживают внимания. Скачивайте, играйте и получайте удовольствие. А в конце можете поделиться своими любимыми играми, которые вы хотели бы посоветовать другим.

Dadish 3 — игра в разных мирах

Dadish 3 — третья игра в очаровательной серии платформеров, предлагающая 50 новых уровней для исследования, разбросанных по пяти мирам, с новыми боссами, которых нужно победить, чтобы пройти игру.

В нее можно играть бесплатно, но вам будут постоянно подсовывать рекламу. При этом, чтобы избавиться от нее, надо заплатить внутри игры. Но если реклама вам не мешает, вы сможете бесплатно играть в эту игру и получать удовольствие. Так что, если вы ищете бесплатную игру, чтобы погрузиться в нее с головой, Dadish 3 — это ваш выбор.

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Logica Emotica — платформер-головоломка

Разработчик этой игры преуспевает в необычных играх-головоломках. Последний релиз — Logica Emotica — это тоже игра-головоломка, и каждый уровень предлагает свою логику. Вам придется постоянно проявлять чудеса нестандартного мышления, поскольку каждая головоломка предлагает свое уникальное решение.

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В игру можно играть бесплатно, но как обычно можно заплатить и получить дополнительные бонусы. При этом плата разовая и игроку не придется постоянно оплачивать подписку и доплачивать за что-то. Зато после оплаты не будет рекламы. Но преимущество в том, что можно играть и ничего не платить.

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Abandon Ship — игра про корабль

Если вы когда-либо играли в FTL: Faster Than Light, то должны знать, чего ожидать от Abandon Ship. Игра сделана примерно в том же жанре, и в ней вам придется командовать кораблем и его командой, исследуя открытый океан.

Вы можете попробовать игру бесплатно, и если вам понравится то, что вы увидите, вы сможете разблокировать полную версию. Это игра премиум-класса, и поэтому ценник окажется довольно высоким, если вы вообще решите платить и сможете сделать это в современных реалиях. Но игра стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Исследования позволят вам провести с ней много приятного времени.

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A Story of A Company! — приключенческая игра

На данный момент Buff Studio предлагает довольно много приключенческих игр в Google Play, и A Story of A Company! является ее новинкой. Как не сложно догадаться, это тоже приключенческая игра, хотя она больше похожа на визуальную новеллу.

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Все это стилизовано под текстовые сообщения на телефоне и выходит за рамки привычного игрового процесса, занимая ваш день почти полностью. Ничего новаторского, но в том-то и дело. Это просто хорошая история, за развитием которой приятно следить.

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Disney Mirrorverse — игры с героями Диснея

Disney Mirrorverse — это последняя гача-игра от Disney, предлагающая исключительную графику в сочетании с типичной командной ролевой игрой. Вы, конечно же, будете собирать персонажей, чтобы укомплектовать свою команду.

Поскольку мы имеем дело с Mirrorverse, ожидайте множество альтернативных персонажей. К сожалению, монетизация ужасна и придется сильно постараться, чтобы вам это быстро не надоело. Это игра, которую придется шлифовать и шлифовать, и даже этого будет недостаточно даже для того, чтобы оставаться на вершине рейтинга.

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Apex Legends Mobile — мобильная версия хорошей игры

Apex Legends Mobile — это мобильная адаптация полной игры, и она довольно близка к тому, чтобы предложить что-то действительно похожее. Да, графика урезана, а управление не совсем такое, как в оригинале. Но если вы играете в версию для консоли или ПК, вы однозначно получите удовольствие от игры на смартфоне. Но имейте в виду, что кроссплей существует только между Android и iOS.

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Игра является бесплатной, но предлагает покупки из категории оружия и косметических изменений, но все это можно проигнорировать. Игра предлагает поддержку контроллера, поэтому у вас будет выбор между сенсорным управлением и физическими кнопками. Однако по какой-то причине в настоящее время вы ограничены контроллерами Xbox и PlayStation. Возможно, ситуация изменится со временем.

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Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра про мальчика-репу

На Android есть несколько игр, похожих на Zelda, но Turnip Boy Commits Tax Evasion легко выделяется в этом жанре благодаря приятной графике и специфическому юмору. Во время игры вам придется спуститься в абсурдные подземелья и преодолеть многое на пути к прохождению. Это симпатичная игра с приятным геймплеем, к тому же это премиум-версия, которую можно попробовать бесплатно.

Приятно, что игра отлично работает и поддерживает высокую частоту кадров и физические контроллеры. То есть выбор варианта управления за вами. В общем, игру точно стоит попробовать, чтобы составить о ней свое мнение.

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Gunfire Reborn — хорошие шутер для Android

Gunfire Reborn — это шутер, доступный на ПК и консолях с 2021 года. Теперь его перенесли на Android, но это все тот же шутер от первого лица. Он предлагает поддержку контроллеров, но для выбора доступны только оригинальные решения для PlayStation и Xbox. Конечно, элементы управления на экране достаточно хороши для игры, но если вы хотите чего-то большего, возьмите контроллер.

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Это премиум-версия, но изначально оплачивать ее не требовалось. Сбор платы был запланирован после появления дополнительных персонажей. Так что, если вы ищете приятный шутер от первого лица, который работает с контроллерами и предлагает зачатки ролевой игры, вам стоит попробовать Gunfire Reborn.

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