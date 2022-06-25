ТОП-5 игр про баскетбол для Android

Баскетбол — очень интересная и динамичная игра. Так уж получилось, что у нас она не так сильно развита, как в некоторых других странах, хотя, у нас тоже есть отличные команды и неплохая сборная. А так же большое количество поклонников этого высокого (во всех смыслах) вида спорта. Если вы хотите поиграть в какой-то симулятор или наоборот посмотреть на новое прочтение этой темы, мы подготовили для вас отличную подборку того, во что можно поиграть на Android. Скачивайте и наслаждайтесь игровым процессом.

Basketball Battle — лучшие баскетбольные игры на андроид

Basketball Battle — одна из лучших баскетбольных игр в аркадном стиле. Это PvP-игра, в которой участвуют два игрока на одной площадке. Цель состоит в том, чтобы превзойти соперника до того, как истечет время.

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Управление действительно простое, а графика не сама хорошая, но это фишка игры. Тем не менее, игра имеет приличный темп. Она также поддерживает многопользовательский режим с разделенным экраном, хотя лучше играть в нее на больших телефонах или планшетах. Это бесплатная игра и для аркадной, убивающей время, Она хороша, но рано или поздно и она надоест.

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Bouncy Basketball — аркадный баскетбол

Bouncy Basketball — еще одна аркадная баскетбольная игра. Это что-то вроде дешевого NBA Jam. Игры настраиваемые. Вы можете играть до четырех периодов по 90 секунд каждый. Это означает, что она не может длиться дольше шести минут.

Это хорошо вписывается в жанр аркады. Некоторые другие функции игры включают простое управление, повторы, различные разблокируемые персонажи, их настройку и многое другое. Это то, во что вы сможете поиграть в очереди или когда едете пару остановок на автобусе. А еще игр полностью бесплатна, но в ней есть реклама.

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Dude Perfect 2 — забавный баскетбол для Android

Dude Perfect всемирно известен своими интенсивными видео о спортивной точности. Игра не сильно отличается. Вы должны попасть в разные предметы через препятствия, над ними или вокруг них, чтобы все получилось идеально.

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Это не сложная игра, но это немного она очень веселая, когда у вас есть время, которе убить. Некоторые другие функции игры включают испытания, разблокируемых персонажей и многое другое. Это не игра в баскетбол в классическом смысле, но в ней вы бросаете баскетбольный мяч в корзину, так что ее тоже можно включить в эту подборку.

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NBA 2K — большой баскетбол

Это большой баскетбольный релиз 2K в этом году. В нем представлена настоящая игра в баскетбол с удивительно приличной графикой. Элементы управления немного посредственны, но все же лучше, чем у большинства отвальных представителей жанра.

Некоторые из особенностей игры включают в себя сюжетный режим с некоторыми из самых громких имен и франшиз баскетбола. Кроме того, есть режим карьеры для требовательных игроков, современный саундтрек и многое другое. При первоначальном выпуске в игре было несколько серьезных ошибок. Однако большинство из них было устранено. Игра легко входит в число лучших баскетбольных игр для Android на данный момент.

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NBA Now 2 — новая игра про баскетбол

NBA Now 22 — новый участник рейтинга. В ней используются те же элементы, что и в других баскетбольных играх. Например, вы получаете новых игроков в свою команду, находя их в колоде карточек. К счастью, это еще не все.

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Вы можете играть в настоящий баскетбол, хотя управление немного простое. Вы получаете джойстик, и когда вы достаточно перемещаетесь, вам предоставляются дополнительные возможности. Это определенно не то, что вы найдете на консоли. Тем не менее, это намного лучше, чем баскетбольные игры, которые в основном представляют собой просто игры по сбору карточек.

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