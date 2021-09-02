Лучшие приложения для создания мультфильмов на Android

Современное общество постепенно начинает привыкать к тому, что мультипликационные фильмы уже не являются контентом для детей. В сети существует огромное множество мультиков, предназначенных для взрослого человека и насыщенных сложным сюжетом. Примеров тому множество: Время приключений, Гравити Фолз, Самурай Джек и многие другие. А что, если я скажу, что современные мультфильмы можно создавать самостоятельно? Для этого вам не понадобятся глубокие знания в области кинематографа. Это может сделать каждый, начиная от ребенка шести лет и заканчивая взрослым дяденькой, перевалившим за сорок.

Возможности современных смартфонов способны удивить каждого. Сейчас даже ультрабюджетный смартфон способен на многие задачи. Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, сейчас все смартфоны похожи. С другой, мощности телефона за 20 тысяч без проблем хватит даже для требовательных игр или простого монтажа видео.

Читайте также: Чем Samsung Galaxy Watch 4 отличаются от Galaxy Watch 3.

Многие родители сейчас ограничивают время своих детей, проведенное за экраном смартфона, однако я такой подход не приветствую. Гораздо лучше, на мой взгляд, занять свое чадо чем-нибудь полезным. И быть может через 20 лет мир увидит гениального режиссера или лучшего программиста, вроде Джона Ву. Если ваш ребенок давно мечтал снимать ролики на YouTube или в Instagram, рекомендую вам нашу подборку гаджетов для начинающего блогера.

Как сделать мультфильм на Android

Если вы впервые задумались о том, чтобы создавать мультфильмы, в Google Play существует для вас отличное решение — приложение FlipaClip. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, а его возможностей хватит даже для серьезных проектов. Все анимации в этом приложении собираются из отдельных кадров, так что придется много рисовать. Чем больше количество кадров, тем лучше получается результат. Да, создание мультиков — несложная задача, но все же она требует некоторой усидчивости.

Просто выбирайте стартовые настройки и отправляйтесь на встречу новому. Рекомендую изначально подумать насчет площадки, куда вы собираетесь выкладывать контент. После работы изменить формат видео не удастся. Приложение наполнено большим количеством инструментов. Множество кистей для рисования, заливка фона, разные эффекты вроде капель дождя, геометрические фигуры, надписи и многое другое.

Скачать FlipaClip

Порадовало, что в приложении есть поддержка S Pen и поддержка наложения звука на готовую картину. В сети существует достаточно много обучающих роликов, которые однозначно стоит посмотреть, если вы задумали заняться чем-то серьёзным.

Приложение для рисования мультиков

Приложение Toontastic отлично подойдет для тех, кто решил записать мультфильм в формате собственной истории. Здесь вам будет представлено пять сцен, в рамках которых и будет проходить ваш сюжет. Таким образом разработчики хотели напомнить вам основную линию сюжета: вступление, завязка, основное действие, где главным героям необходимо что-то предпринять (2 сцены), и решение проблемы.

Программа может создавать отдельных персонажей самостоятельно или же вы можете обратиться к заготовкам. В Toontastic существует своя библиотека разных заготовок. Вы изначально можете выбрать главного героя и историю повествования. Причем даже если ребенок нарисовал ноги или руки отдельно от туловища, искусственный интеллект поможет вам и соединит все части.

Скачать Toontastic

Разработчики также позаботились о голосовом сопровождении. Изначально подразумевается, что вы будете озвучивать историю самостоятельно. Для этого программа использует микрофон. Затем история просто сохраняется в память вашего смартфона.

Подписывайтесь на нас в Google Новости и будьте в курсе самых последних новостей из мира Android.

Программа для создания анимации на Android

Найдется место в нашей подборке и для более серьезных задач. Приложение от Adobe имеет большое количество разных настроек. В отличие от предыдущих проектов, Adobe Spark Post Graphic Design имеет гораздо большее количество шаблонов и сделаны они в значительной степени лучше, чем в других приложениях.

Кроме того, создатели позаботились о том, чтобы вы смогли без проблем поделиться роликом в сети. Внутри Adobe Spark Post можно не только создавать и редактировать видео, но и позаботиться о его дальнейшей судьбе.

Минусом программы является то, что даже для создания простого проекта, придется потратить некоторое количество времени на изучение теории. Мне кажется, такой подход гораздо лучше, ведь так вы или ваши дети сможете изначально подойти к вопросу с большей ответственностью и внедрить полученные знания в более серьезные проекты.

Еще одним плюсом я вижу подписку, которая открывает дополнительные возможности редактора. Суть в том, что если бы вам раскрыли все функции изначально, вы бы просто потерялись в дебрях огромного количества настроек. А так, можно начинать работу не спеша и постепенно с годами наращивать обороты. Компания Adobe в графе разработчик указывает на хорошее качество приложения.

Скачать Adobe Spark Post

Мультфильм своими руками на Android

Animation Desk предназначен в большей степени для планшетов. Его интерфейс максимально приближен к профессиональным редакторам, однако по своим возможностям уступает таковым. Думаю, что если вы только начинаете знакомиться с такими приложениями, это будет только в плюс.

В приложении существует масса различных эффектов, фильтров, а также возможность добавления текста в картинку. Также поддерживаются 4 режима частоты кадров для более тонкой настройки. Не забыли и про звуковое сопровождение. Вы можете наложить собственную аудиодорожку и даже настроить рабочую область.

Скачать Animation Desk

В приложении поддерживается русский язык. Хоть перевод и не самого лучшего качества, он вполне сгодится для того, чтобы работать без проблем. Приложение бесплатное, но содержит большое количество рекламы. В качестве компромисса предлагаю отключить Интернет на своем планшете.

Читайте также: Новые телефоны могу продолжить дорожать до 2023 года.

А вы хоть раз пользовались приложением для создания анимации? Каким приложением пользовались? Можете рассказать о своем опыте в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.