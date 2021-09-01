Чем Samsung Galaxy Watch 4 отличаются от Galaxy Watch 3

Долгое время Galaxy Watch 3 были лучшими часами. Особенно актуально это было на момент их выхода в прошлом году. Но появился новый претендент от Samsung. Серия Galaxy Watch 4 дебютировала в начале этого месяца, принеся обновленный пользовательский интерфейс, улучшенное железо и новые сценарии использования. Но новое не всегда значит лучшее. Есть несколько причин, по которым вы все же можете захотеть приобрести Galaxy Watch 3 вместо новых Galaxy Watch 4. Сейчас я расскажу о ключевых различиях и сходствах между последним и предпоследним носимым устройством от Samsung. Возможно, вы измените свое мнение об этих часах.

Galaxy Watch 3 или Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 3 были выпущены в 2020 году как единственное устройство в линейке. Были еще Active 2, но это была отдельная модель. В этом году Samsung ”причесала” модельный ряд и теперь Galaxy Watch 4 выпускаются в двух вариантах.

Внешний вид часов Samsung

Вариант Classic является более прямой заменой Galaxy Watch 3 и включает в себя тактильный вращающийся безель с выгравированной минутной разметкой. Так же эта модель немного более массивная.

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Новая модель Classic немного больше, чем ее предшественница, с вариантами 46 мм и 42 мм. Стандартная модель имеет циферблат 44 мм и 40 мм, как и у Galaxy Watch Active 2. В целом серия Galaxy Watch 4 тоньше, чем Galaxy Watch 3, что делает новые часы более удобными для ношения.

Помимо вращающегося безеля, Galaxy Watch 4 Classic получили некоторые внешние отличия от Watch 3. Кнопки по-прежнему расположены на правом краю, но они более плоские и вытянутые — в отличие от выступающих, используемых на Galaxy Watch 3. Обычные Galaxy Watch 4 тоже более скромные внешне. Является ли это плюсом, каждый решит для себя.

Особенности новых часов Samsung

Серия Galaxy Watch 4 совершила переход с Tizen на Wear OS и One UI Watch — существенное изменение для линейки носимых устройств. Это первые продукты, работающая под управлением новой совместно разработанной ОС Samsung и Google. Именно она и предлагает несколько новых функций по сравнению с Galaxy Watch 3.

Wear OS открывает дверь в бОльшую библиотеку приложений, чем Tizen. Серия Galaxy Watch 4 также получает доступ к специфичным для Google функциям и приложениям, таким, как углубленная синхронизация с Android-смартфонами. Правда, ограничений при использовании смартфонов не от Samsung слишком много.

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Работают ли часы Samsung с iPhone

Хотя Galaxy Watch 3 поддерживает устройства iOS, Watch 4 — нет. Кроме того, несколько новых функций Galaxy Watch 4 работают только со смартфонами Samsung. В том числе некоторые функции отслеживания здоровья.

Большой упор в новых часах сделан именно на сервисы и услуги Samsung. Например, изначально вам предложат Samsung Pay (а не Google Pay), Samsung Health (а не Google Fit) и даже Bixby вместо Google Ассистента.

Получат ли Galaxy Watch 3 Wear OS

Galaxy Watch 3 не получит ни одного из преимуществ Wear OS. Samsung не планирует обновлять какое-либо из своих устройств Tizen до Wear OS и One UI Watch. Если вам нужны новые функции ОС, вы получите их, только купив новые часы четвертой серии. Правда, мы мало слышали и об обновлениях Wear OS, но хочется верить, что у Google и Samsung есть какой-то план и они будут его придерживаться.

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Часы для отслеживания здоровья

Одной из самых больших претензий к Galaxy Watch 3 была их способность отслеживать состояние здоровья. Мониторинг сердечного ритма в этих часах был ненадежным, как и умные функции отслеживания сна.

Серия Galaxy Watch 4 улучшает оба показателя, а также добавляет новые возможности. Датчик BIA, который измеряет состав тела, является большим нововведением и дает ценную информацию о процентном содержании жира в организме, массе скелета и уровне воды в организме. Есть даже мониторинг артериального давления, но только в Австралии.

Конечно, в часах есть возможность отслеживания уровня кислорода и снятия ЭКГ. Большой упор в Galaxy Watch 4 сделан на тренировки, поэтому они могут мониторить VO2 max и имеют улучшенную функцию автоматического отслеживания тренировок.

Недостатки Samsung Galaxy Watch 4

Однако у новых часов Samsung есть и свои недостатки. Их характеристики GPS многие не оценили по достоинству, что делает отслеживание активности на открытом воздухе ненадежным. Отслеживание пульса не так детально, как хотелось бы некоторым, а мониторинг ЭКГ и артериального давления можно использовать, только если у вас телефон Samsung.

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Насколько быстро работают часы Samsung

В Galaxy Watch 3 был 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. Этого было достаточно для Tizen. Однако серия Galaxy Watch 4 выпускается с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Это нужно для работы Wear OS и большого количества автономных файлов.

Мы также должны увидеть некоторые заметные улучшения производительности. Серия Galaxy Watch 4 поставляется с 5-нм процессором Exynos W920 от Samsung, который, как сообщается, обеспечивает на 20% более быстрый ЦП и 10-кратный прирост производительности графического процессора по сравнению с Exynos 9110 в Galaxy Watch 3. Умные часы не нуждаются в больших мощностях, но серия Galaxy Watch 4 будет намного более гладко работать с интерфейсом.

Что касается емкости аккумулятора, то тут Galaxy Watch 4 снова впереди. Они оснащены батареей емкостью 361 мАч, что немного больше, чем у более крупных Galaxy Watch 3 — 340 мАч. Примечательно, что меньшие модели Galaxy Watch 3 и 4 имеют одинаковую емкость батареи — 247 мАч. Но более энергоэффективное железо позволит часам работать дольше. Samsung утверждает, что речь идет о 40 часах автономности. Правда, многие утверждают, что на практике разницы никакой не будет.

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Сколько стоят умные часы Samsung

Для любого продукта важны не только характеристики, но и цены. Тут все становится еще интереснее. Если вас впечатлили характеристики новых часов, то вам понравится и их цена.

На старте продаж Galaxy Watch 4 продавались в мире за 399 долларов. Новое поколение снизило цену на 50 долларов до отметки 349 долларов. В России на официальном сайте Samsung на момент написания статьи цена на Galaxy Watch Active 2 равна цене Galaxy Watch 4, пришедшим им на смену. Обычно на нашем рынке компании выбирают немного другую политику.

Наверное, те, кто купил часы только недавно, расстроятся, но те, кто только собирался это сделать, смогут, не переплатив, получить новый продукт.

Стоит ли покупать часы Samsung

Компания Samsung добилась больших успехов с серией Galaxy Watch 4. Они получили обновленную ОС, которая обеспечивает поддержку Google и надежду на дальнейшее развитие. Они предлагает более интересное железо, больше фитнес-функций и датчиков, а так же более низкую цену. Совершенно очевидно, что вам следует выбрать серию Galaxy Watch 4, если вы думаете, что купить.

Однако это не означает, что вы должны сбрасывать со счетов Galaxy Watch 3 и быстрее менять их на новые часы. Они прослужат вам еще не один год. Просто новая модель сделала еще больший рывок вперед, став, наверное, самыми лучшими смарт-часами на сегодняшний день. Есть еще Apple Watch, но это совсем другая история. Хотя мы и пытались их сравнить. Посмотрим, чем ответит Apple, а пока хочется просто похвалить Samsung за отлично проделанную работу.