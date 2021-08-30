Мнение: Почему я никогда не куплю Android планшет

Около 8 лет назад планшеты на базе операционной системы Android, кажется, переживали пик своей популярности. Тогда каждый владелец Android девайса задумывался на тему приобретения для себя устройства нового формата. Казалось бы, чтение книг, удобный серфинг в сети, редактирование фото и видео — всем этим заниматься на планшете гораздо удобнее. Однако сейчас Android планшеты имеют гораздо меньшую популярность, чем это было раньше. Уже несколько лет подряд рынок Android планшетов показывает плохую динамику. Все большее количество разных компаний отказывается от выпуска новинок. Почему так происходит?

Мой опыт с планшетами на Android начался еще с далекого 2014 года, когда я решил купить себе 7 дюймовую «таблетку» от компании Ritmix. Сделал я это исключительно для того, чтобы просто познакомиться с новым форм-фактором мобильных устройств. На него я загружал книги, смотрел фильмы в дороге, работал с документами. Позже планшет начал подлагивать, Google прекратила обновление версии Android, и в итоге устройство перекочевало в машину к отцу, где мы использовали его как плеер для просмотра фильмов в дальних поездках.

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Через несколько лет я приобрел планшет-трансформер от компании Acer и планировал с его помощью заменить ноутбук. Снова идея оказалась полностью провальной. Мне часто не хватало какого-то софта, многие приложения были представлены в урезанном формате. В итоге, я бросил эту затею и купил ноутбук, а планшет остался для меня устройством, которое так и не смогло полностью раскрыть свой потенциал.

Зачем планшет, если есть смартфон

По сути, планшет на базе Android полностью повторяет все функции смартфона. Единственным плюсом планшета является большая диагональ дисплея и, в следствие этого, более удобная работа с контентом. С того момента, когда планшеты набирали популярность, телефоны значительно выросли в диагонали дисплея. Многие смартфоны сейчас имеют размер дисплея более 6 дюймов и буквально наступают на пятки 7 дюймовым братьям. При этом телефон в любом случае обладает гораздо большей мобильностью. Его можно взять куда угодно и наслаждаться его использованием в любой момент.

Приложения для Android планшетов

Если телефон по размеру экрана близится к планшету, тогда возникает вопрос: зачем вообще нужен планшет. И одним из решений можно представить более широкую функциональность того или иного приложения на планшете, по сравнению с Android смартфоном. Компания Apple со своим iPad поступила ровно таким образом. На iPad OS выходит огромное количество уникальных приложений, которые либо не представлены на смартфоне в принципе, либо их функциональность урезана в значительной степени. О том, почему стоит приобрести новый iPad Pro вместо Android планшета, рассуждал мой коллега Артем Сутягин.

Я думаю, что такой подход в открытой операционной системе Android просто невозможен, и мы вряд ли увидим когда-то уникальный софт на планшетах этой операционной системы.

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Обновление Android на планшете

Хороший смартфон на базе Android будет получать обновления операционной системы не менее 2 лет точно. В принципе, этого достаточно, с учетом того, что обновляем телефон мы примерно в эти сроки. Достаточно для телефона, но не для планшета. Простой пользователь, как я, не готов обновлять свой планшет раз в два-три года. Я воспринимаю планшет скорее как ноутбук — купил и пользуешься несколько лет, пока тот не сломается.

И это мы рассматриваем «таблетки» таких крупных брендов, как Samsung. Что касается производителей бюджетных устройств, скорее всего они не получат обновлений вообще. В итоге, планшет превращается в мультимедийное устройство, на котором можно только лишь смотреть фильмы или поиграть в самые простые игры.

Стоит ли покупать Android планшет ребенку

Казалось бы, Android планшет отличное решение для ребенка. Можно найти хорошее устройство за доступные деньги и горя не знать. Ставить ребенку на нем мультики, скачать пару игр, не требовательных к железу. Вы абсолютно правы, — такой вариант хорошо подойдет для ребенка младшего возраста. Но когда ребенок подрастет, он обязательно обратится к более сложным функциям на устройстве.

Например, будет самостоятельно заходить в магазин приложений Google Play, который, увы, не отличается качеством подачи своих приложений. В магазине существует огромное количество приложений-клонов известных брендов, а слова «скачать бесплатно» уже вошли в обычную практику. Для ребенка будет достаточно сложной задачей найти действительно хорошее приложение, велика вероятность того, что ваши дети просто бросят эту затею. Планшет в лучшем случае будет пылиться на полках, как это происходило у всех моих знакомых. Ранее мы писали о том, что Google планирует провести глобальную чистку своего магазина, но станет ли лучше, покажет только время.

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Здесь есть еще одна проблема. Планшет на базе Android не так просто продать на вторичном рынке. Если вы приобрели планшет за дорого, уже после покупки он точно потеряет 40% от своей цены. Цена ошибки получается очень высокой.

Что вы думаете по поводу планшетов на Android? Пользуетесь? Приобрели бы на подарок своим родственникам или детям? Своим мнением можете поделиться в нашем Телеграм чате, будет интересно прочесть.