Я просто влюбился в эти функции после перехода с iPhone на Android

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Артем Сутягин 1

Мне часто приходится переходить с одной платформы на другую. Я пользуюсь iOS и Android не только по работе, но и для себя, легко меняя iPhone на Android. Во многом благодаря тому, что я часто совершаю такие переходы, я могу оценить плюсы и минусы обоих миров и назвать конкретные пункты, которые лучше в одной или другой операционной системе. Сейчас я хотел бы рассказать о нескольких вещах, в которые я влюбился в Android после очередного возвращения. Многие согласятся со мной, но хотелось бы сказать о них именно взвешенно, а не просто слепо критиковать или хвалить.

Android

Есть в Android то, во что нельзя не влюбиться.

Жест возвращения назад

Пускай Google и опоздала с внедрением жестов в управление Android, но некоторые вещи в этой операционной системе сделаны лучше. Например, жест возвращения, который предлагает больше возможностей.

Протягивая пальцем от левого края к правому, вы не просто возвращаетесь к предыдущему пункту меню, но и можете открыть дополнительное меню. Разработчики многих сторонних и оригинальных приложений имеют такую функцию и часто она довольно хорошо реализована. В результате пользоваться ей одно удовольствие.

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А еще, даже простое возвращение назад предусмотрено в гораздо большем количестве приложений. По непонятной причине многие разработчики для iOS просто ленятся делать что-то подобное. Зато там, где это есть, часто срабатывает лучше, но в целом подход к этой функции у Android-разработчиков более ответственный.

iOS

Смахивание в обе стороны на Android удобнее, чем на iOS.

Поделиться файлом на Android

Механизм обмена файлами, будь то фотографии, видео или другие данные из памяти телефона сейчас довольно просто на обеих платформах. В арсенале iPhone есть огромный плюс в виде AirDrop, но Android предлагает более удобный выбор способов поделиться чем-либо.

Если мы нажимаем «Поделиться» на iPhone, то иконки приложений, через которые это можно сделать, выстраиваются в какой-то совершенно непонятной последовательности. Это не похоже на сортировку по алфавиту, по времени установки приложений или что-либо еще. Кажется, что это просто хаотичный порядок. И пусть их можно переставить местами, жестко закрепив на своих местах, иногда их расположение загоняет в тупик.

отправка

Так отправлять что-либо очень удобно.

А еще это отлистывание вниз, дополнительные значки в два ряда и тому подобное. На Android механизм обмена не такой функциональный, но с ходу им пользоваться удобнее, чем на iOS.

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Клавиатура Gboard

Многие из тех, кто переходит на iPhone, замечают за собой, что им остро не хватает клавиатуры Gboard. Пускай iOS и дает возможность поменять клавиатуру по умолчанию, но мало кто это делает, да и той функциональности вы все равно не получите.

Поэтому мне не хватает этой клавиатуры, которой очень удобно пользоваться. Штатная клавиатура Apple довольно удобна, но все равно ей сложно сравниться с решеним от Google.

Не все штатные клавиатуры удобны.

Вы теряете числовой ряд, который иногда очень нужен. Вы также должны попрощаться с многоязычной поддержкой и вручную переключаться между каждым языком, который вы планируете использовать. Отсутствуют и некоторые другие функции, например, буфер обмена, простые переводы и некоторые другие.

Сброс приложений

Иногда сброс приложений превращается из функции категории «пусть будет» в реальную необходимость. Например, когда приложение начало плохо себя вести или вам нужно очистить все кэшированные данные, чтобы освободить место. Или даже тогда, когда вы просто хотите начать пользоваться приложением с чистого листа.

приложения

Android дает довольно много возможностей для работы с приложениями.

В iOS меньше случаев, когда такая проблемы действительно есть и когда надо что-то сбрасывать, но иногда случается и такое. В Android это делается буквально в пару кликов и часто спасает. Поэтому я за наличие такой функции, но в iOS ее нет.

Приложения для облегчения дистанционного обучения.

Приложения по умолчанию

В последнее время Apple сильно прибавила в снятии ограничений со своей операционной системы. Теперь даже можно выбирать приложения по умолчанию для некоторых действий. И пускай штатные приложения чаще всего удобнее, иногда хочется иметь такую возможность.

приложения

Так реализована работа с приложениями по умолчанию на Android.

Вот только на Android все равно намного больше возможностей для того, чтобы выбирать приложения для работы с файлами, календарями, почтой и другими функциями. Больше самих приложений и мест, где их можно применить. Не исключено, что Apple догонит Android в этом вопросе, но пока этого не произошло.

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В итоге, плюсы по-прежнему есть и в одном, и в другом случае. Даже когда мы говорим об удобстве той или иной функции в Android, если разбить ее на подфункции, то iOS сможет потягаться (и наоборот). Но я привел примеры того, к чему действительно нужно стремиться яблочникам, чтобы сделать iOS еще более дружелюбной и понятной.

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1 комментарий
  1. maclex

    Да и не только это — там куча примочек толковых. Айфон или иПад с джейлом ну если яблоко юзать ну а так да — андрюша топчик

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