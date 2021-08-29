Я просто влюбился в эти функции после перехода с iPhone на Android

Мне часто приходится переходить с одной платформы на другую. Я пользуюсь iOS и Android не только по работе, но и для себя, легко меняя iPhone на Android. Во многом благодаря тому, что я часто совершаю такие переходы, я могу оценить плюсы и минусы обоих миров и назвать конкретные пункты, которые лучше в одной или другой операционной системе. Сейчас я хотел бы рассказать о нескольких вещах, в которые я влюбился в Android после очередного возвращения. Многие согласятся со мной, но хотелось бы сказать о них именно взвешенно, а не просто слепо критиковать или хвалить.

Жест возвращения назад

Пускай Google и опоздала с внедрением жестов в управление Android, но некоторые вещи в этой операционной системе сделаны лучше. Например, жест возвращения, который предлагает больше возможностей.

Протягивая пальцем от левого края к правому, вы не просто возвращаетесь к предыдущему пункту меню, но и можете открыть дополнительное меню. Разработчики многих сторонних и оригинальных приложений имеют такую функцию и часто она довольно хорошо реализована. В результате пользоваться ей одно удовольствие.

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А еще, даже простое возвращение назад предусмотрено в гораздо большем количестве приложений. По непонятной причине многие разработчики для iOS просто ленятся делать что-то подобное. Зато там, где это есть, часто срабатывает лучше, но в целом подход к этой функции у Android-разработчиков более ответственный.

Поделиться файлом на Android

Механизм обмена файлами, будь то фотографии, видео или другие данные из памяти телефона сейчас довольно просто на обеих платформах. В арсенале iPhone есть огромный плюс в виде AirDrop, но Android предлагает более удобный выбор способов поделиться чем-либо.

Если мы нажимаем «Поделиться» на iPhone, то иконки приложений, через которые это можно сделать, выстраиваются в какой-то совершенно непонятной последовательности. Это не похоже на сортировку по алфавиту, по времени установки приложений или что-либо еще. Кажется, что это просто хаотичный порядок. И пусть их можно переставить местами, жестко закрепив на своих местах, иногда их расположение загоняет в тупик.

А еще это отлистывание вниз, дополнительные значки в два ряда и тому подобное. На Android механизм обмена не такой функциональный, но с ходу им пользоваться удобнее, чем на iOS.

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Клавиатура Gboard

Многие из тех, кто переходит на iPhone, замечают за собой, что им остро не хватает клавиатуры Gboard. Пускай iOS и дает возможность поменять клавиатуру по умолчанию, но мало кто это делает, да и той функциональности вы все равно не получите.

Поэтому мне не хватает этой клавиатуры, которой очень удобно пользоваться. Штатная клавиатура Apple довольно удобна, но все равно ей сложно сравниться с решеним от Google.

Вы теряете числовой ряд, который иногда очень нужен. Вы также должны попрощаться с многоязычной поддержкой и вручную переключаться между каждым языком, который вы планируете использовать. Отсутствуют и некоторые другие функции, например, буфер обмена, простые переводы и некоторые другие.

Сброс приложений

Иногда сброс приложений превращается из функции категории «пусть будет» в реальную необходимость. Например, когда приложение начало плохо себя вести или вам нужно очистить все кэшированные данные, чтобы освободить место. Или даже тогда, когда вы просто хотите начать пользоваться приложением с чистого листа.

В iOS меньше случаев, когда такая проблемы действительно есть и когда надо что-то сбрасывать, но иногда случается и такое. В Android это делается буквально в пару кликов и часто спасает. Поэтому я за наличие такой функции, но в iOS ее нет.

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Приложения по умолчанию

В последнее время Apple сильно прибавила в снятии ограничений со своей операционной системы. Теперь даже можно выбирать приложения по умолчанию для некоторых действий. И пускай штатные приложения чаще всего удобнее, иногда хочется иметь такую возможность.

Вот только на Android все равно намного больше возможностей для того, чтобы выбирать приложения для работы с файлами, календарями, почтой и другими функциями. Больше самих приложений и мест, где их можно применить. Не исключено, что Apple догонит Android в этом вопросе, но пока этого не произошло.

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В итоге, плюсы по-прежнему есть и в одном, и в другом случае. Даже когда мы говорим об удобстве той или иной функции в Android, если разбить ее на подфункции, то iOS сможет потягаться (и наоборот). Но я привел примеры того, к чему действительно нужно стремиться яблочникам, чтобы сделать iOS еще более дружелюбной и понятной.