Почему кажется, что телефон в кармане вибрирует

Представьте, вы идете по улице и вроде ничего не происходит. Музыку вы не слушаете, так как хотите окунуться в звуки города, а часы или просто не взяли сегодня с собой, или не пользуетесь ими вообще. Вдруг в кармане вибрирует телефон, вы спешите достать его, чтобы не пропустить звонок или сразу ответить на сообщение, но там ничего нет. Уверен, у каждого была такая ситуация, а кого-то она даже приводила к чувству, сравнимому с манией преследования. Но откуда же берутся эти фантомные вибрации? А может быть они не фантомные и телефон действительно пытается нам что-то сказать, а мы не понимаем, если не написать прямым текстом на экране? Давайте разберемся с этим.

Почему телефон вибрирует в кармане

Ответ на вопрос «почему кажется, что телефон вибрирует в кармане» довольно противоречив. Но тем не менее, на эту тему даже есть исследование, которое дает некоторые ответы. Но самое главное, понимание того, что это совершенно обычное явление, бояться которого не стоит, даже если вы ошибочно подумали, что вибрация была.

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Исследование, о котором идет речь, проводилось некоторое время назад специалистами журнала Computers in Human Behavior. Для исследования они определили группу людей, которые носят телефоны в карманах. Им задавали нужные вопросы с целью получить максимально правильные и чистые ответы.

Кажется, что вибрирует телефон

По итогам исследования 89% опрошенных приблизительно раз в две недели ощущают фантомные вибрации. За объяснение результатов исследования его авторы обратились к разным специалистам, включая психологов, нейропсихилогов и других специалистов. В частности доктор философии Мишель Дроуин сказал, что такие ощущения вызваны особенностями мозга, который стремится не пропустить предупреждение о вибрациях или звонках, чтобы не пропустить важный телефонный звонок или сообщение.

То есть наиболее часто вибрации ощущаются, когда вы действительно ждете звонок. В этот момент вы боитесь его пропустить и интуитивно принимаете буквально любое движение телефона в кармане за вибрацию.

Частота таких ложных срабатываний сильно зависит от одежды и того, что вы делаете. То есть, если вы сидите в плотных джинсах, вы вряд ли пропустите вибрацию, как и маловероятно, что почувствуете ложную. С другой стороны, если карманы слишком свободные, а вы идете, то ситуации, когда телефон будет ударяться о ногу, будут возникать существенно чаще. Именно такие касания часто принимаются за ложные вибрации. Особенно, если добавить сюда случаи, когда вы действительно ждете звонок или сообщение.

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Что делать, если кажется, что телефон вибрирует

Специалисты даже дают рекомендации, как бороться с таким явлением. Если вам часто кажется, что вам кто-то звонит, лучше перестать носить телефон в кармане, а убирать его подальше в сумку. В идеале вообще отключать вибрацию и звонок, чтобы телефон вас не беспокоил. В реальном мире это сложно, поэтому, возможно, стоит купить смарт-часы или браслет. Если телефон будет далеко, вам не будет казаться, что он вибрирует, а уведомление на часах пропустить сложнее, как сложнее и почувствовать ложное срабатывание.

Почему телефон вибрирует, а уведомлений нет

Тем не менее, несмотря на то, что чаще всего речь идет именно о ложных срабатываниях, иногда подобным образом ведет себя сам телефон. Он может выдать короткую вибрацию, но не показать никакого уведомления. Иногда такие уведомления приходят из недр приложений или являются сигналом о севшем аккумулятор. Вариантов может быть много в зависимости от телефона и его операционной системы. Например, уведомление может не появится на весь экран, отобразившись в строке состояния.

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Поэтому первым шагом будет проверить список уведомлений и их настройки. Только так вы поймете, была ли вибрация настоящей или нет. Если это действительно фантом, то надо или обзавестись часами/браслетом, или прибегнуть к советам специалистов, которые я перечислил выше. Убрав телефон подальше, с этим можно справиться. Если вы и на это не согласны, то теперь хотя бы знаете причину ложной вибрации, а что делать с этой информацией, решайте сами.