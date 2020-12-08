Может ли вирус попасть в смартфон через Power Bank? Да!

Новость из категории ”откуда не ждали”. Оказывается, еще в 2013 году исследование, проведенное Технологическим институтом Джорджии, обнаружило, что можно загрузить вредоносное ПО на адаптер зарядки iPhone и в свою очередь поставить под угрозу безопасность устройства iOS. Риски не зависели от того, был ли на телефоне джейлбрейк или нет. Тогда новость прошла как-то без лишнего шума. Многим в целом было все равно, что там происходит с iPhone, да и вообще с безопасностью тогда были явные проблемы. Они мало кого волновали из-за того, что в то время мы не доверяли смартфонам столько информации о себе. Теперь появилась новая угроза — Power Bank. Именно этого гаджета теперь надо бояться. Особенно, если он не принадлежит вам.

Новая опасность смартфонов

Китайское бюро кибербезопасности недавно через свою официальную учетную запись WeChat разослало предупреждение о том, что пользователям телефонов следует остерегаться ловушек внешних аккумуляторов, которые иногда доступны в общественных местах. Агентство добавило, что в такие устройства могут быть ”имплантированы” трояны (вирусы, ворующие пользовательские данные). То есть, подключившись к такому устройству, пользователь рискует потерять свои данные и даже не узнать об этом.

По мнению экспертов по безопасности, такие вредоносные Power Bank преследуют две основные цели. Одна из них — кража информации с мобильного телефона пользователя, такой, как фотографии, видео, номера телефонов, текстовые сообщения и тому подобное. Другая цель — внедрение вредоносных программ, которые смогут заблокировать или стереть данные для получения выкупа.

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Интересно, что занесенный через внешний аккумулятор троян может даже не раскрыть себя сразу. Часто пользователи сразу понимают, что что-то не так по чрезмерному нагреву смартфона, замедлению его работы и сокращения автономности. Если вирус не выдал себя сразу, он гораздо более опасен. Такой троян может воровать данные в течение долгого времени, а пользователь сам будет все больше и больше делиться своей личной жизнью со злоумышленниками.

Как защитить смартфон от вирусов

Лучший способ предотвратить эту опасность — избегать непонятных внешних аккумуляторов. У нас это не очень распространено, но иногда они встречаются в общественных местах. Так же подобное средство атаки на пользователей может встречаться в стойках для зарядки смартфона и даже USB-розетках.

Можно ли подцепить вирус в автобусе

Конечно, не все так страшно, и вряд ли вы подцепите вирус через розетку в автобусе или приличном ресторане. По-настоящему стоит опасаться тех зарядок, которые вам предлагают в непонятных местах. По возможности всегда используйте собственный внешний аккумулятор.

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Можно ли экономить на внешнем аккумуляторе

Впрочем, даже к выбору собственного Power Bank надо подходить максимально ответственно. Можно сэкономить и купить его не за 1 500, а за 700 рублей, но, скорее всего, это будет ”no name” бренд, и он не только не обеспечит физической безопасности смартфона (перегрузки, скачки напряжения и тому подобное), но и будет опасен с точки зрения вирусов. Надо просто помнить, что никто ничего не раздает бесплатно. Иногда компании зарабатывают более хитро, чем просто продавая продукт.

Можно ли пользоваться Power Bank, который подарили

Так же стоит относиться и к подаренным Power Bank. Часто можно встретить, как их раздают в рамках акции и промо-компаний. Если это делает крупный бренд, переживать вряд ли стоит, но если их раздают чуть ли не в переходе — лучше не берите.

Однажды мне за участие в опросе подарили аккумулятор от ЦППК. Это компания, которая отвечает за пригородные электрички в Московском регионе. Подарок мне выдали в кассе вокзала и у меня нет сомнений в том, что он безопасен с точки зрения вирусов, но это была настолько дешевая копия фирменного Xiaomi, что я просто побоялся им пользоваться.

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Какие настройки телефона защитят от вирусов

При использовании сомнительных блоков питания и других устройств сторонних производителей обратите внимание на подсказки мобильного телефона. Если на экране появляются запросы вроде ”Доверять этому устройству”, будьте бдительны. После того, как вы выберете ”Да”, оно получит право управлять вашим смартфоном, что может легко вызвать утечку пользовательских данных или внедрение вирусов.

Еще одной простой, но довольно действенной защитой смартфона от вирусов, является отключение режима разработчика. Он дает возможность более глубоко доступа к системе для ее кастомизации и работы над приложениями.

Как отключить режим разработчика

Чтобы отключить режим разработчика, надо перейти в этот раздел. Для этого найдите в меню настроек пункт ”Для разработчика”. Обычно он находится в разделе ”Система”. Проще найти его поиском, просто начал писать ”Разрабо…”. Как только в выдаче появится нужный пункт, открывайте его и выключайте ползунком сверху.

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Это еще не все! Надо в настройках смартфона перейти в ”Приложения” — ”Все приложения” — ”Настройки” — ”Память”. Дальше делаете сброс данных, настройки закрываются сами собой и вы больше не разработчик. Конечно, это не защитит вас от всего, но немного поможет повысить общий уровень безопасности. Главное — принимать такие меры в комплексе с остальными.