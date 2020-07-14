Как проверить износ аккумулятора на Android

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Иван Кузнецов 0

Думаю, вы ещё не успели забыть, что в конце 2017 года Apple уличили в тайном замедлении старых iPhone. Первое время в Купертино отмалчивались, а потом объяснили, что это было сделано для того, чтобы обеспечить стабильную работу смартфонов с изношенными аккумуляторами. Технически так и было, поскольку замедление не касалось аппаратов, чьи батареи не имели признаков износа. Однако суд это не убедило, и Apple обязали выплатить пострадавшим компенсацию общей суммой порядка 500 миллионов долларов. Android-смартфоны, конечно, не страдают от той же проблемы, что iPhone, но проверить износ их аккумуляторов всё равно можно.

Смартфон стал быстро разряжаться? Скорее всего, его аккумулятор уже износился

Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

Существует масса приложений для Android, которые определяют степень износа аккумулятора, однако лучшим считается AccuBattery. Вообще, это довольно универсальный инструмент, которые разрушает мифы об аккумуляторах и даёт советы по правильному использованию, способствуя тем самым увеличению срока его службы.

Как узнать, что аккумулятор изношен

Прежде чем вы сможете проверить, насколько изношен аккумулятор вашего смартфона, вам придётся откалибровать приложение. То есть мало просто установить его на устройство, нужно ещё какое-то время попользоваться им. Это позволит приложению проанализировать множество разных показателей – от фактической ёмкости аккумулятора до скорости разрядки, — чтобы предоставить отчёт. Двух недель будет достаточно, тем более что все измерения производятся в пассивном режиме и ничего делать вручную вам не придётся.

Четверть владельцев смартфонов скучают по съемным аккумуляторам. Почему?

  • Скачайте AccuBattery из Google Play;
  • Запустите приложение и перейдите во вкладку «Зарядка»;

Без запрошенных привилегий приложение не сможет анализировать работу аккумулятора

  • Разрешите приложению анализировать работу устройства;
  • Заряжайте смартфон по мере разрядки и следите, как во вкладке «Здоровье» меняется график износа.

Как отключить приложения в фоновом режиме и сэкономить аккумулятор

Вообще, что такое износ аккумулятора? Износ представляет собой потерю аккумулятором части своей ёмкости, из-за чего он постепенно теряет способность к накапливанию энергии. Износ – вещь небыстрая, потому что наступает по истечении нескольких месяцев, а может быть, даже лет использования, и относительная, поскольку у всех проявляется в разное время. Однако есть показатели износа, которые могут считаться нормальными. Например, 10% в год. То есть, если за год использования аккумулятор потерял 10% ёмкости, это, в общем говоря, нормально.

Когда нужно менять батарею смартфона

Отследить степень износа можно в разделе «Здоровье»

А вот износ в 20% и остаточная ёмкость в 80% — уже считаются довольно серьёзными. Как правило, к этой цифре аккумулятор приходит на второй год использования либо по его истечении. То есть после этого батарею лучше заменить, потому что она, во-первых, начинает хуже держать зарядку, а, во-вторых, приобретает склонность к самопроизвольным перезагрузкам и отключениям. Именно от них Apple в своё время пыталась избавить свои смартфоны, урезая производительность процессора, скачки напряжения которого изношенный аккумулятор банально не выдерживал.

Как правильно заряжать смартфон

Заряжайте аккумулятор до 80% и это сильно отсрочит износ

Можно ли отсрочить износ аккумулятора? Конечно, можно, и AccuBattery может в этом помочь. Разработчики, которые создавали своё приложение, основываясь на многолетних исследованиях, пришли к выводу, что зарядка до 80 приводит к 0,26 циклов износа вместо 1 цикла, к которому приводит зарядка до 100%. Это продлевает срок службы аккумулятора на 211%, что довольно неплохо. Поэтому включите оповещения о зарядке до 80% и не позволяйте смартфону заряжаться дольше. Для этого просто перейдите в раздел «Зарядка» и перетащите синий ползунок в положение 80%.

Что делать, если вздулся аккумулятор телефона

Можно подумать, что это бессмысленно, однако это не так. Например, в автомобилях Tesla используется аналогичная методика зарядки. По словам Илона Маска, она позволяет продлить срок службы аккумулятора. Поэтому в приложении для управления автомобилем даже есть специальная надстройка, которая позволяет ограничить подачу тока при достижении аккумулятором зарядки в 80%. Думаю, это достаточно весомый аргумент в пользу того, чтобы начать применять данную методику. В конце концов, вреда ни вам, ни аккумулятору смартфона она точно не принесёт.

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