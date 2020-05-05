Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Флагманы на Android – вещь вообще довольно специфическая, к выбору которой нужно подходить с большой ответственностью. Прежде всего нужно помнить, что с аппаратной точки зрения они практически не отличаются друг от друга. Поэтому обращать внимание следует не на процессор и объём оперативки, а на другие показатели вроде ёмкости аккумулятора, скорости встроенной памяти, особенностей камеры и других. Ну, и, конечно, не следует забывать, что дешевеют флагманы крайне стремительно, за полгода-год теряя в цене до 40%, позволяя купить всё ещё топовое устройство за вполне вменяемые деньги. Другое дело, что некоторые аппараты покупать не стоит вообще.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Для начала давайте определимся с моим отношением к флагманам. Я действительно считаю, что покупать их на старте продаж – это всегда опрометчиво, поскольку уже через пару-тройку месяцев новинка начнёт дешеветь, а через 6-8 месяцев практически, как говорят сейчас, выйдет на плато. То есть если её цена и будет падать дальше, то уже не так ощутимо, как до этого. Поэтому оптимальным периодом выжидания перед покупкой флагмана я считаю 4-6 месяцев. Но, если вы спросите меня, стоит ли вообще тратить деньги на флагман, я отвечу однозначно положительно. Главное, чтобы это был не флагман от Xiaomi.

Лучший смартфон Xiaomi

В 2018 году Xiaomi представила флагманский Xiaomi Mi Mix 3. Аппарат получился очень классным – керамический корпус, форм-фактор слайдера и поддержка беспроводной зарядки делали его отличным претендентом на покупку. Единственным недостатком новинки был процессор предыдущего года выпуска – Snapdragon 845. Поэтому особой популярности аппарат не сыскал и, чтобы подстегнуть его продажи, Xiaomi выпустила улучшенную версию с поддержкой 5G и новейшим процессором Snapdragon 855.

Шпионаж как он есть: Xiaomi знает всё, что вы делаете со своим смартфоном

Модификация с 5G мне понравилась даже больше оригинала. Ведь мало того, что китайцы сделали её мощнее, так они ещё и нарастили ёмкость аккумулятора почти на 400 мА*ч. Но настоящее удивление ждало меня впереди. Поступивший в продажу по цене 600 евро, Mi Mix 3 5G всего через несколько месяцев подешевел сначала до 350, а потом и до 280 евро. Минимальная цена, которая была зафиксирована мной на распродаже, организованной AliExpress, и вовсе установилась на отметке в 240 евро, или примерно 15 тысяч рублей. Да ни один смартфон со Snapdragon 855 не стоил на тот момент таких денег, а ведь здесь была ещё поддержка 5G!

Стоит ли покупать Xiaomi Mi Mix 3 5G

Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Xiaomi Mi Mix 3 5G вышел в начале 2019 года на базе прошивки MIUI 10. С тех пор прошло уже больше года, и Xiaomi успела выпустить релизную версию MIUI 11 и запустить бета-тестирование MIUI 12. Однако ни первое, ни второе обновление Mi Mix 3 5G не светит, хотя оригинальный Mi Mix 3 получит и то, и другое. Как так получилось, спросите? Всё дело в том, что 5G-версия имеет, во-первых, другую прошивку модема, под которую нужно особым образом оптимизировать апдейт, а, во-вторых, разошлась она не таким уж и большим тиражом, чтобы вообще заморачиваться о существовании такой модели. Результат – перед вами.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Для меня Xiaomi Mi Mix 3 5G стал отличной лакмусовой бумажкой, показавшей истинное лицо Xiaomi. Не то чтобы я раньше питал какие-то иллюзии относительно этой компании – вовсе нет. Просто по крайней мере у меня не возникало мыслей, что китайцы могут вот так запросто бросить, по сути, основной смартфон, который олицетворяет её последние достижения в области техники. Ведь поддержка – это не менее важный аспект, чем аппаратная начинка, поскольку благодаря обновлениям совершенствуется функциональность смартфона и исправляются баги, которые в прошивках есть всегда. Но Xiaomi считает, что это неважно.

К чему я всё это пишу? Просто я хочу донести до вас, что иногда китайщина остаётся китайщиной, чем бы она там ни пыталась прикрываться. Пусть вас не вводит в заблуждение низкая цена, по которой Xiaomi продаёт свою продукцию. Да, компания действительно делает на их продаже откровенно небольшую маржу в пределах 8-12%. Однако так происходит потому, что она может просто так взять и бросить вполне не старый и перспективный смартфон, прекратив выпускать для него обновления. Поэтому, если у вас есть выбор — взять среднеценовой Samsung или топовый Xiaomi, наверное, лучше отдать предпочтение корейцам, которые хотя бы не бросят поддерживать своё детище на полдороги.