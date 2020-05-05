Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

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Иван Кузнецов 0

Флагманы на Android – вещь вообще довольно специфическая, к выбору которой нужно подходить с большой ответственностью. Прежде всего нужно помнить, что с аппаратной точки зрения они практически не отличаются друг от друга. Поэтому обращать внимание следует не на процессор и объём оперативки, а на другие показатели вроде ёмкости аккумулятора, скорости встроенной памяти, особенностей камеры и других. Ну, и, конечно, не следует забывать, что дешевеют флагманы крайне стремительно, за полгода-год теряя в цене до 40%, позволяя купить всё ещё топовое устройство за вполне вменяемые деньги. Другое дело, что некоторые аппараты покупать не стоит вообще.

Топовые смартфоны Xiaomi, тем более за дорого, покупать категорически нельзя

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Для начала давайте определимся с моим отношением к флагманам. Я действительно считаю, что покупать их на старте продаж – это всегда опрометчиво, поскольку уже через пару-тройку месяцев новинка начнёт дешеветь, а через 6-8 месяцев практически, как говорят сейчас, выйдет на плато. То есть если её цена и будет падать дальше, то уже не так ощутимо, как до этого. Поэтому оптимальным периодом выжидания перед покупкой флагмана я считаю 4-6 месяцев. Но, если вы спросите меня, стоит ли вообще тратить деньги на флагман, я отвечу однозначно положительно. Главное, чтобы это был не флагман от Xiaomi.

Лучший смартфон Xiaomi

Xiaomi Mi Mix 3 оказался настолько классным, что я советовал его всем, но потом вышла 5G-версия, которая была лучше вообще во всём

В 2018 году Xiaomi представила флагманский Xiaomi Mi Mix 3. Аппарат получился очень классным – керамический корпус, форм-фактор слайдера и поддержка беспроводной зарядки делали его отличным претендентом на покупку. Единственным недостатком новинки был процессор предыдущего года выпуска – Snapdragon 845. Поэтому особой популярности аппарат не сыскал и, чтобы подстегнуть его продажи, Xiaomi выпустила улучшенную версию с поддержкой 5G и новейшим процессором Snapdragon 855.

Шпионаж как он есть: Xiaomi знает всё, что вы делаете со своим смартфоном

Модификация с 5G мне понравилась даже больше оригинала. Ведь мало того, что китайцы сделали её мощнее, так они ещё и нарастили ёмкость аккумулятора почти на 400 мА*ч. Но настоящее удивление ждало меня впереди. Поступивший в продажу по цене 600 евро, Mi Mix 3 5G всего через несколько месяцев подешевел сначала до 350, а потом и до 280 евро. Минимальная цена, которая была зафиксирована мной на распродаже, организованной AliExpress, и вовсе установилась на отметке в 240 евро, или примерно 15 тысяч рублей. Да ни один смартфон со Snapdragon 855 не стоил на тот момент таких денег, а ведь здесь была ещё поддержка 5G!

Стоит ли покупать Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix 3 5G провалился, а Xiaomi ещё и не дала ему выбраться

Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Xiaomi Mi Mix 3 5G вышел в начале 2019 года на базе прошивки MIUI 10. С тех пор прошло уже больше года, и Xiaomi успела выпустить релизную версию MIUI 11 и запустить бета-тестирование MIUI 12. Однако ни первое, ни второе обновление Mi Mix 3 5G не светит, хотя оригинальный Mi Mix 3 получит и то, и другое. Как так получилось, спросите? Всё дело в том, что 5G-версия имеет, во-первых, другую прошивку модема, под которую нужно особым образом оптимизировать апдейт, а, во-вторых, разошлась она не таким уж и большим тиражом, чтобы вообще заморачиваться о существовании такой модели. Результат – перед вами.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Для меня Xiaomi Mi Mix 3 5G стал отличной лакмусовой бумажкой, показавшей истинное лицо Xiaomi. Не то чтобы я раньше питал какие-то иллюзии относительно этой компании – вовсе нет. Просто по крайней мере у меня не возникало мыслей, что китайцы могут вот так запросто бросить, по сути, основной смартфон, который олицетворяет её последние достижения в области техники. Ведь поддержка – это не менее важный аспект, чем аппаратная начинка, поскольку благодаря обновлениям совершенствуется функциональность смартфона и исправляются баги, которые в прошивках есть всегда. Но Xiaomi считает, что это неважно.

К чему я всё это пишу? Просто я хочу донести до вас, что иногда китайщина остаётся китайщиной, чем бы она там ни пыталась прикрываться. Пусть вас не вводит в заблуждение низкая цена, по которой Xiaomi продаёт свою продукцию. Да, компания действительно делает на их продаже откровенно небольшую маржу в пределах 8-12%. Однако так происходит потому, что она может просто так взять и бросить вполне не старый и перспективный смартфон, прекратив выпускать для него обновления. Поэтому, если у вас есть выбор — взять среднеценовой Samsung или топовый Xiaomi, наверное, лучше отдать предпочтение корейцам, которые хотя бы не бросят поддерживать своё детище на полдороги.

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