Назад в прошлое: аксессуары, о которых мы позабыли навсегда

Нынешний ассортимент аксессуаров для смартфонов достаточно обширен: защитные стекла, чехлы, портативные зарядки и другие полезные штуки. Еще каких-то 15 лет назад все было совершенно иначе: телефоны выглядели по-другому, а аксессуары были невероятно странными. Таких уже практически не встретить в наше время. Тем не менее, они вызывают неистовый интерес: найдя что-то из прошло обязательно отправляешь снимок друзьям или выкладываешь в Instagram, чтобы «олды» вспомнили. Решили вернуться на полтора десятилетия назад, чтобы с улыбкой вспомнить странные приспособления.

Шнурки для телефона на шею

Про шнурки для телефона ходило множество разных легенд и историй: начиная от тех, что телефоны срывали прямо с шеи в подворотнях и заканчивая тем, что телефоны, висящие на груди, вызывали болезни и недомогание. Кроме того, такие аксессуары покупали те, кто совсем недавно приобрел сотовый телефон и хотел навешать на него как можно больше.

Как правило, такие приспособления были у активных деловых людей, которые предпочитали держать телефон поближе к себе. Кстати, фирменные шнурки не были в почете. Совсем другое дело — кастомные с различными рисунками, которые надо было постараться найти.

Оценка за практичность: 3 балла

Что купить: Шнурки используют многие и по сей день. Удобно ли? Сложно сказать. Если что — оставляем ссылочку ниже.

Шнурок для телефона

Еще больше воспоминаний о гаджетах из прошлого в нашем Яндекс.Дзен! Не забудьте подписаться!

Кожаные чехлы на телефон

Насчет кожи, конечно, наверное слишком: чехлы были выполнены непонятно из чего, но выглядели (поначалу) достаточно солидно. Через пару месяцев эксплуатации он превращался в кошмар. Моделей телефонов в то время было невероятно много, а всех чехлов в одной палатке на рынке не соберешь: вот и примеряли от одного телефона на другой, что, кстати, было отличным вариантом для всех. Кроме того, можно было найти дорогие варианты для вашей модели: однажды я потратил накопленные деньги на чехол для Siemens S65.

Он стоил около 400 рублей, что по меркам 2006 года было достаточно дорого. Синий чехол с принтом змеиной кожи был упакован в коробку, а в комплекте были шнурок на шею и на руку. Главный минус таких чехлов — если изнутри накапливалась грязь или следы пальцев, то с этим ничего не поделать.

Оценка за практичность: 4 балла

Что купить: если в жизни не хватает чехлов, то можно присмотреться к таком варианту. Без крючка, зато с карабином.

Кожаный чехол для телефона

Samsung Galaxy S22: дизайн, характеристики, камеры, батарея

Чехол на пояс для телефона

В нулевые не было ничего удобнее, чем прицепить телефон на пояс. Учитывая то, насколько крепко держался аксессуар, это было достаточно удобно. Часто такими чехлами пользовались взрослые мужчины старше 35 лет, чтобы не потерять телефон и не поцарапать. Основной минус: эти чехлы всегда болтались на поясе и мешали нормально передвигаться и сгибаться.

Оценка за практичность: 2 балла

К чему присмотреться: кожаные чехлы для смартфонов существуют. Нашли для вас один.

Кобура для смартфона

Вам это точно нужно! Что купить для смартфона и не обанкротиться

Гарнитура для телефона

Если в 2021 году один наушник в ухе — это временное явление, позволяющее услышать собеседника, то в 2005 году — необходимость. Выбора попросту не было: многие телефоны продавались с комплектными наушниками, которые в какой-то момент получили различные коннекторы, не подходящие к другим моделям телефонов.

Кстати, через небольшой промежуток времени один из наушников ломался, в результате у вас оставался рабочим только другой. А еще были популярны Bluetooth-гарнитуры типа Jabra: опять же, одно ухо и яркая индикация, способная ослепить в темноте.

Оценка за практичность: 3 балла

На что обратить внимание: компания Jabra никуда не пропала и делает неплохие вещи. Присмотритесь к таким TWS-наушникам.

TWS-наушники Jabra

Сменные панели для мобильных телефонов

Пожалуй, это лучшее, что было с мобильными устройствами за все время! Вы купили черный телефон, но цвет вам надоел. Что делать? Конечно, купить новую панель! Во многих случаях заменить ее не составляло труда, главное — не отломить деталь, иначе все впустую. Некоторые панели без помощи мастера снять было невозможно, телефоны отдавали в сервис, чтобы это сделать. Кастомизировать свой телефон не составляло труда.

Оценка за практичность: 5 баллов

Рекомендуем присмотреться: современные смартфоны радуют нас цветами корпусов, но поменять их слишком сложно. Лучше купить яркий чехол. Например, такой.

Яркий чехол для телефона

Ищите прикольные товары с АлиЭкспресс? Загляните в канал "Сундук Али-Бабы": найдете качественные штуки, которых еще ни у кого нет!

Стилусы для телефона

Nokia 5230, о котором я рассказывал, имел своеобразный сенсорный экран, которым невозможно было управлять пальцем. Стилусом — запросто. КПК, о которых частенько вспоминает главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин, комплектовались такими аксессуарами. Они постоянно терялись, зато люди, сидящие с такими устройствами, выглядели максимально круто и респектабельно.

Оценка за практичность: 4 балла.

На что обратить внимание: шутки в сторону! Стилус — по-прежнему нужная и актуальная вещь для многих. Нашли для вас приемлемый вариант.

Стилус для смартфона

Друзья, надеемся вы окунулись в воспоминания вместе с нами. Это были поистине интересные вещи, которые вспоминаешь с улыбкой на лице. Уверен, у каждого из вас на первом телефоне что-то из них было. Какие вещи вам приходят на ум? Напишите нам в Telegram-чат, давайте ностальгировать вместе!