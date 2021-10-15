Мнение: смартфоны стали даже круче, чем я мечтал в детстве

В 2006 году я учился в 7 классе и наслаждался жизнью, используя Siemens S65 — потрясающий по тем временам телефон, красивый и весьма дорогой. Технологии развивались семимильными шагами: уже через полгода телефон приелся и хотелось что-нибудь из Sony Ericsson. В какой-то момент он у меня появился: камерофон К750 с шикарной камерой, ярким экраном, в общем, казалось, что это идеал мобильника. Время от времени я отвлекался от уроков и делал наброски концепта идеального телефона на листке: ни о каких мощных процессорах и ёмких аккумуляторах речи не было, но хотелось представить, как можно изменить и без того классный телефон. Кто бы мог подумать, что через 15 лет всё так изменится: смартфоны с большим экраном, мощный процессор и камера, на которую можно снимать блоги для YouTube. Сегодня расскажу вам о том, как смартфоны превзошли мои мечты и ожидания.

Какими были телефоны 10 лет назад

В конце нулевых производители выпускали такие телефоны, на которые у них хватало фантазии: раскладушки, слайдеры, камерофоны, музыкальные телефоны, были даже дорогие версии для любителей эксклюзива. Тогда казалось, что круче уже некуда, все придумано. Даже мобильные игры казались идеальными: не сравнить с компьютерными, но, например, в Sony Ericsson был отличный симулятор тенниса, а управлять им было безумно удобно с помощью клавиш. Гонки для телефона были весьма специфичными, не сравнить с NFS Most Wanted для ПК.

В какой-то момент стали появляться смартфоны, отдаленно напоминавшие то, что мы имеем сейчас, и понеслось: безумно большой экран со стилусом, отсутствие физических кнопок, операционная система, приложения. Игры на сенсорном экране по-прежнему не всегда удобны, но мой мир перевернулся с ног на голову, когда я впервые взял в руки Nokia 5230.

Еще больше ностальгии по старым устройствам в нашем Яндекс.Дзен! Подписывайтесь!

Отличия телефона от смартфона

В момент, когда мобильных телефонов было больше, между категориями было большое отличие: смартфоны — это умные телефоны с операционной системой, Wi-Fi, а также процессором, который отвечал за быстродействие и слаженность и многозадачность в устройстве. Мобильными телефонами принято называть старые добрые кнопочные звонилки.

В какой-то момент эта невидимая грань стерлась: смартфоны тоже стали телефонами. Честно говоря, в личной беседе никогда не поворачивается назвать свой гаджет смартфоном, телефон и все. Почему так? Во-первых, большинство устройств, которыми пользуются люди, это смартфоны. Во-вторых, это ведь тоже телефон — кто сказал, что они перестали выполнять функцию связи с другими людьми?

Читайте также: Почему телефоны с каждым годом становятся все больше?

Как смартфоны изменили нашу жизнь

Смартфоны оправдали свое название намного позже, когда начал появляться действительно качественный софт, игры, а устройства начали тягаться между собой, выявляя, кто из них круче. Раньше такого не было: ставка производителей была не на быстродействие, а на количество прикольных функций (громкость динамиков) и внешний вид. Сейчас все стало намного проще и удивлять потребителей с каждым годом всё сложнее. Смартфоны делают с добротным запасом мощности: даже современные бюджетные Android-смартфоны способны работать без глюков пару лет.

В 7 классе я рисовал идеальный телефон и даже подумать не мог, что в них не останется кнопок. Взгляните на коммуникаторы тех лет: сенсорный экран был, но клавиши все равно оставались. Это выглядело диковато, словно мир из фантастического фильма. Правда, летающих машин мы так и не дождались.

Читайте также: Перестал смотреть YouTube и начал его слушать. Как так вышло

Кнопки навигации в телефоне

Отказ от физических кнопок сильно изменил наши привычки. Например, сложнее стало набирать текст вслепую. Точнее, это практически невозможно. Попробуйте что-нибудь напечатать, но не подглядывайте. На выходе у вас получится белиберда. Играть на сенсорном экране по-прежнему сложновато, зато к смартфону можно подключить джойстик от игровой приставки или беспроводную клавиатуру.

Сенсорный экран превратил смартфон в полноценный центр развлечений. Если раньше вам казалось, что ваш мобильник дает вам кучу возможностей, то смартфон с большим экраном их приумножил. Просмотр фильмов превратился в обыденность: больше никаких мучений с переносом файла по data-кабелю, программ для конвертирования видео, а также проблем со свободным местом в памяти.

Столкнулись с проблемой в смартфоне? Обсудите ее в нашем Telegram-чате: найдем решение!

Интернет в нулевых был только у избранных (и то по карточкам), а смартфоны нас обеспечили доступом в Сеть из любого места. Об этом я точно не мог подумать ни в 7 классе, ни в 11. Доступ в Интернет казался баловством, но уж точно не тем местом, где будет проходить бОльшая часть нашей жизни.

Знаете, глядя на то, что было в далеком 2006 году, на ум приходит только одно: нет абсолютно никаких предположений, что будет дальше, что придет на смену смартфонам. На ум приходят умные очки, но думаю, что все будет намного интереснее. Остается только наблюдать за тем, как все меняется прямо на наших глазах.