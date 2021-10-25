Вам это точно нужно! Что купить для смартфона и не обанкротиться

Нам постоянно говорят о том, что для своих смартфонов нужно использовать исключительно оригинальные аксессуары. Считается, что сторонние производители зачастую делают неликвид, который быстро ломается или портит аккумулятор устройства. Не согласны: есть как минимум 3 производителя аксессуаров для смартфонов, выпускающих качественные вещи. Подобрали для вас хорошие аксессуары для смартфона, за которые не придется отдавать полцарства, но они прослужат вам верой и правдой не один год.

Недорогие TWS-наушники Hoco

Беспроводные наушники по-прежнему являются наиболее популярным способом прослушивания музыки. Да и сам могу подтвердить, что это лучший способ слушать музыку на тренировках. Конечно же, мы ищем способ приобрести добротные наушники, но за вменяемые деньги. Нет причин не доверять бренду Hoco: ребята делают хорошие аксессуары за приемлемые деньги. Наушники — не исключение. Легкий кейс с LED-дисплеем, 4,5 часа работы — неплохие показатели для эконом-варианта, не правда ли?

Цена: 890 рублей

Классные наушники Hoco

Классные наушники для тренировок PureDemo

Мы уже не раз писали про наушники с костной проводимостью. Да, это весьма необычный способ прослушивания музыки, но в нем нет ничего плохого. Бренд PureDemo предлагает нам свой аксессуар за приятную цену: они отлично подойдут для бега и кроссфита, а заряда хватит аж на 5 часов. По самым грубым подсчетам получается, что его вам хватит на поездку до зала, на саму тренировку и на заминку после активности. Идеальный вариант для спорта!

Цена: 2056 рублей

Крутые наушники для тренировок

Стильное защитное стекло для Samsung Galaxy Watch 4

У Samsung Galaxy Watch огромное количество поклонников. Конечно, никто не хочет царапать свой аксессуар, ведь он стоит немалых денег. Это защитное стекло — прекрасный вариант не только защитить экран, но и кастомизировать девайс. На выбор есть несколько цветов. Не забудьте ознакомиться с полным ассортиментом!

Цена: 203 рубля

Стекло для Galaxy Watch

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Бронебойный чехол для Xiaomi Mi Pad 5

Mi Pad 5 — настоящий хит. Это потрясающий планшет на Android, о котором мы уже не раз рассказывали. Его не хочется царапать или разбивать, почему бы не приобрести классный защитный чехол? Он сделает девайс намного толще, зато защитит от падений не только сам корпус и грани, но и камеру — для этого предусмотрена специальная защитная створка. Кажется, с таким аксессуаром у вас станет на одну проблему меньше. У продавца есть такой же вариант для Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Цена: 2197 рублей

Противоударный чехол для Mi Pad 5

Крутой чехол Nillkin для Huawei Mate 40 Pro

У бренда Nillkin что ни аксессуар, то определенно классная вещица. Думаю, нет смысла нахваливать чехол для Mate 40 Pro: у него прекрасное исполнение, защита камеры, а также материал, которого приятно будет касаться каждый день. Радует и цена: всего 990 рублей за чехол, который будет служить годами.

Цена: 990 рублей

Чехол Nillkin для Huawei

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Непробиваемое стекло для Xiaomi

Защитные стекла — наверное, самый популярный аксессуар для смартфонов наряду с чехлами. Вы и сами знаете, что на этом нельзя экономить: никогда не знаешь, когда смартфон внезапно упадет. Как известно, в большинстве случаев он падает именно экраном вниз. Если вы уже пользовались защитным стеклом от Nillkin, то знаете, что вашему устройству ничего не грозит. Наверное, пора владельцам Xiaomi Mi 11 T запастись таким же аксессуаром.

Цена: 585 рублей

Защитное стекло для Xiaomi

Удобный зажим для очков Baseus

Baseus ориентируется не только на владельцев смартфонов, но и на тех, кому нужны повседневные аксессуары. В данном случае есть отличное решение: автомобильный держатель для очков. С такой удобной штучкой больше не придется искать место, куда сложить очки. А прикрепить его можно к любой подходящей поверхности.

Цена: 590 рублей

Купить зажим для очков Baseus

Многофункциональный адаптер Baseus

Адаптер для ноутбуков — вещь, которая не бывает лишней никогда. Я всегда рекомендую своим друзьям именно такие аксессуары от Baseus: они надежны, просты в использовании и с лихвой оправдывают вложенные суммы. Уверен, в вашем ноутбуке зачастую не хватает портов для самых разных задач — я купил себе такой же и больше не переживаю за нехватку мест для кабелей. Пользуюсь уже не первый год и доволен покупкой.

Цена: 745 рублей

Адаптер для ноутбука

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Качественный кабель Baseus

Бренд Baseus делает поистине качественные вещи. Если вы находитесь в поиске качественного кабеля для зарядки, то вам точно нужен вариант от Baseus. Кроме того, у продавца есть разные варианты: выбирайте по длине и коннектору. Есть вариант с Lightning, а также с Type-C.

Цена: 335 рублей

Baseus с Type-C

Цена: 330 рублей

Baseus с Lightning