Отключат ли Андроид в России и можно ли от этого защититься

С введением санкций и полного ухода Apple с российского рынка у пользователей Android-устройств появился серьезный повод побеспокоиться. А что если компания Google заблокирует все свои сервисы и полностью отключит все смартфоны под управлением Android? Еще пару дней назад мы бы сказали, что такой расклад — крайняя мера, на которую может пойти Запад, однако сейчас такое и вправду может произойти. Как только в интернете появились сообщения о введении санкций в отношении России, по интернету сразу же начали гулять разные гайды, дескать, всем пользователям срочно надо отключить геолокацию и автообновление Android. Так компания Google не найдет ваш смартфон и вы будете в безопасности. Но так ли это на самом деле?

Недавно мы уже рассказывали вам о том, что делать, если Google сервисы перестанут работать в России. В статье разобрали все альтернативы и обсудили возможные способы ухода от блокировок. Плюс, в отдельной статье разобрали, почему не работает Apple Pay в России. Рекомендую к прочтению.

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Стоит ли отключать геолокацию

На самом деле, отключать геолокацию не имеет смысла. Если компания Google вдруг решит отключить устройство, это произойдет и при выключенной геолокации. Возможностей у компании для этого масса.

Многие, наверное, знают, что следить за пользователем можно и без включенной GPS. Делается это с помощью технологии триангуляции через базовые станции. Как бы вы не старались, при желании отследить локацию можно без проблем.

Триангуляция - метод, который использует 3 координаты и 3 GPS-спутника от приемника GPS в смартфоне. Местоположение определяется с помощью определения пересечения между тремя координатами спутника.

Плюс, есть еще множество других возможностей. Google знает, где вы покупали свое устройство, какие банковские карты к нему привязаны, какой регион стоит в телефоне. При желании, отключить Android-смартфон можно без всяких проблем.

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Стоит ли отключать автообновление Android

Еще одна рекомендация, которую сейчас дают многие — отключение автообновлений Android. Опять же, если бы Google хотела отключить смартфоны на территории России, они сделали бы это весьма быстро.

Главный аргумент в этом деле — функция блокировки смартфона при утере. Сами подумайте, если Google может отключить украденный телефон на старых версиях Android, то почему она не сможет отключить все смартфоны без обновления?

Также не забывайте, мир гаджетов не стоит на месте. С каждым обновлением и Apple, и Google устраняют ряд программных ошибок. Если вы не будете обновлять свой телефон, то возможно некоторые функции просто перестанут работать.

Плюс, со временем в смартфоне появится куча уязвимостей, что облегчит доступ вредоносных ПО в ваше устройство. Выходит, что вы так не защищаетесь, а наоборот, подвергнуть опасности кибератаки. В общем, обновлять Android просто необходимо!

Конечно, можно попробовать полностью отключить интернет. Но тогда лучше уж просто купить себе какой-нибудь кнопочный телефон и вообще не переживать ни за блокировку смартфонов, ни за отключение Google сервисов.

Могут ли отключить смартфоны в России

На данный момент в мире еще не было прецедентов, когда компании отключали свои устройства в какой-либо стране, но в том, что такая возможность есть, никто не сомневается.

Мы знаем, что в некоторых странах вместо полной блокировки было введено ограничение на поставку всех смартфонов и отключение от Google Play и App Store. Буквально на днях Apple максимально приблизилась к этому — яблочные смартфоны достать практически невозможно, но App Store по-прежнему у пользователей работает.

Важно еще понимать, что нашумевший уход Apple с российского рынка — исключительно инициатива самой компании. Мы детально разбирались в документе, который опубликовало министерство торговли США, где четко указано, что запрета на экспорт «потребительских коммуникационных устройств» в Россию нет.

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Выходит, что сейчас все зависит от самой Google. Если вдруг компания решит отключить свои смартфоны, то у нее есть все возможности. Санкции США на данный момент напрямую на решение компании не влияют.