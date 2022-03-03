Отключат ли Андроид в России и можно ли от этого защититься

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Артем Рахматуллин 0

С введением санкций и полного ухода Apple с российского рынка у пользователей Android-устройств появился серьезный повод побеспокоиться. А что если компания Google заблокирует все свои сервисы и полностью отключит все смартфоны под управлением Android? Еще пару дней назад мы бы сказали, что такой расклад — крайняя мера, на которую может пойти Запад, однако сейчас такое и вправду может произойти. Как только в интернете появились сообщения о введении санкций в отношении России, по интернету сразу же начали гулять разные гайды, дескать, всем пользователям срочно надо отключить геолокацию и автообновление Android. Так компания Google не найдет ваш смартфон и вы будете в безопасности. Но так ли это на самом деле?

Разбираемся в том, отключат ли Android-смартфоны на территории России.

Недавно мы уже рассказывали вам о том, что делать, если Google сервисы перестанут работать в России. В статье разобрали все альтернативы и обсудили возможные способы ухода от блокировок. Плюс, в отдельной статье разобрали, почему не работает Apple Pay в России. Рекомендую к прочтению.

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Стоит ли отключать геолокацию

На самом деле, отключать геолокацию не имеет смысла. Если компания Google вдруг решит отключить устройство, это произойдет и при выключенной геолокации. Возможностей у компании для этого масса.

Отключать службы геолокации не имеет никакого смысла.

Многие, наверное, знают, что следить за пользователем можно и без включенной GPS. Делается это с помощью технологии триангуляции через базовые станции. Как бы вы не старались, при желании отследить локацию можно без проблем.

Триангуляция - метод, который использует 3 координаты и 3 GPS-спутника от приемника GPS в смартфоне. Местоположение определяется с помощью определения пересечения между тремя координатами спутника.

Плюс, есть еще множество других возможностей. Google знает, где вы покупали свое устройство, какие банковские карты к нему привязаны, какой регион стоит в телефоне. При желании, отключить Android-смартфон можно без всяких проблем.

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Стоит ли отключать автообновление Android

Еще одна рекомендация, которую сейчас дают многие — отключение автообновлений Android. Опять же, если бы Google хотела отключить смартфоны на территории России, они сделали бы это весьма быстро.

Главный аргумент в этом деле — функция блокировки смартфона при утере. Сами подумайте, если Google может отключить украденный телефон на старых версиях Android, то почему она не сможет отключить все смартфоны без обновления?

Не обновлять Android-смартфон не имеет смысла.

Также не забывайте, мир гаджетов не стоит на месте. С каждым обновлением и Apple, и Google устраняют ряд программных ошибок. Если вы не будете обновлять свой телефон, то возможно некоторые функции просто перестанут работать.

Плюс, со временем в смартфоне появится куча уязвимостей, что облегчит доступ вредоносных ПО в ваше устройство. Выходит, что вы так не защищаетесь, а наоборот, подвергнуть опасности кибератаки. В общем, обновлять Android просто необходимо!

Конечно, можно попробовать полностью отключить интернет. Но тогда лучше уж просто купить себе какой-нибудь кнопочный телефон и вообще не переживать ни за блокировку смартфонов, ни за отключение Google сервисов.

Могут ли отключить смартфоны в России

На данный момент в мире еще не было прецедентов, когда компании отключали свои устройства в какой-либо стране, но в том, что такая возможность есть, никто не сомневается.

На данный момент санкций на смартфоны для обычного пользования не наложены.

Мы знаем, что в некоторых странах вместо полной блокировки было введено ограничение на поставку всех смартфонов и отключение от Google Play и App Store. Буквально на днях Apple максимально приблизилась к этому — яблочные смартфоны достать практически невозможно, но App Store по-прежнему у пользователей работает.

Важно еще понимать, что нашумевший уход Apple с российского рынка — исключительно инициатива самой компании. Мы детально разбирались в документе, который опубликовало министерство торговли США, где четко указано, что запрета на экспорт «потребительских коммуникационных устройств» в Россию нет.

Заблокируют ли в России WhatsApp, Instagram и Facebook.

Выходит, что сейчас все зависит от самой Google. Если вдруг компания решит отключить свои смартфоны, то у нее есть все возможности. Санкции США на данный момент напрямую на решение компании не влияют.

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