Почему стоит купить китайский смартфон прямо сейчас

Многие скептически относятся к китайским смартфонам с самого их появления. В 2022 году говорить о том, что с ними что-то не так — несусветная глупость. Предубеждения о китайских товарах остались в прошлом — сейчас это сильные бренды, которые выстраивают собственную политику и оказывают определенное влияние на рынок. Кажется, что именно сейчас настал не только звездный час смартфонов из поднебесной, но и вполне весомая причина перейти с iOS на Android. Рассказываем, почему именно сейчас стоит купить китайский смартфон.

Качественный китайский смартфон

Китайские смартфоны имеют свои плюсы. Возможно, вы об этом не задумывались, но стоит о них напомнить. Кажется, именно эти преимущества крайне важны при покупке.

Среди китайских смартфонов есть самые разные: камерофоны, игровые и даже защищенные. Можно выбрать устройство исходя из своих потребностей.

Если раньше эти компании делали ставку на количество, то теперь переключились на качество : поломок и брака становится все меньше, а начинка ничем не уступает товарам от Apple.

: поломок и брака становится все меньше, а начинка ничем не уступает товарам от Apple. Производители стремятся создать экосистему устройств . Это можно сказать, например, про Xiaomi и Huawei: ноутбуки, наушники, смартфоны и другие гаджеты спокойно взаимодействуют друг с другом в единой экосистеме.

. Это можно сказать, например, про Xiaomi и Huawei: ноутбуки, наушники, смартфоны и другие гаджеты спокойно взаимодействуют друг с другом в единой экосистеме. Дизайн смартфонов . Откровенно говоря, невозможно по внешним признакам вычислить, где китайский смартфон, а где, например, Samsung. Даже бюджетные устройства выглядят вполне презентабельно — в руки взять их точно не стыдно.

. Откровенно говоря, невозможно по внешним признакам вычислить, где китайский смартфон, а где, например, Samsung. Даже бюджетные устройства выглядят вполне презентабельно — в руки взять их точно не стыдно. Цена на смартфоны. Китайцы уже не стоят копейки, но давно перебрались в более высокую ценовую категорию, где чувствуют себя неплохо. Кроме того, можно до сих пор найти недорогие китайские смартфоны.

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Какой китайский телефон лучше

За что мы любим китайские смартфоны — за их разнообразие. Наверное, никто не сможет подсчитать, сколько моделей сейчас есть от производителей поднебесной. Тем более, мы постоянно рассказываем о недорогих и достойных моделях, которые проверяем сами. Смотрите, что есть на данный момент интересного.

Новинка Poco M4 Pro 5G — недорогой смартфон с большим экраном и частотой 90 Гц, с чипом MediaTek 810. Отличная камера на 50 Мп, аккумулятор на 5000 мА*ч быстрая зарядка.

— недорогой и частотой 90 Гц, с чипом MediaTek 810. Отличная камера на 50 Мп, аккумулятор на 5000 мА*ч быстрая зарядка. Подробнее о Poco M4 Pro Poco F3 5G — смартфон помощнее и подороже, стоит до 40 000 рублей. Внутри Snapdragon 870, тройная основная камера, аккумулятор на 4520 мА*ч и дисплей 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

— смартфон помощнее и подороже, стоит до 40 000 рублей. Внутри Snapdragon 870, тройная основная камера, аккумулятор на 4520 мА*ч и дисплей 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Характеристики Poco F3 5G Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE — пожалуй, самый симпатичный «китаец» из тех, что я видел за последнее время. Внутри 6 Гб оперативки, Snapdragon 778G, камера 64 Мп. Большой плюс смартфона — крутой дизайн и сразу несколько приятных цветов.

— пожалуй, самый симпатичный «китаец» из тех, что я видел за последнее время. Внутри 6 Гб оперативки, Snapdragon 778G, камера 64 Мп. Большой плюс смартфона — крутой дизайн и сразу несколько приятных цветов. Xiaomi Mi 11 Lite 5 NE Redmi 11S — классное устройство в той же ценовой категории, что и предыдущие смартфоны. Есть мощная камера на 108 Мп, быстрая зарядка и все это работает под управлением MediaTek Helio G96. Купить Redmi 11S

Такой смартфон можно приобрести не только в качестве основного, но и второго устройства. У нас даже есть отдельный материал, в котором мы рассказали, зачем он нужен.

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Стоит ли покупать китайские смартфоны

Наверняка вы много раз слышали о том, что китайские производители не чисты на руку, предлагают откровенно плохие устройства, а еще часто банкротятся или сворачивают производство. За это время закрылись сотни фирменных магазинов, миллионы пользователей остались с устройствами, лишенными поддержки актуального ПО. Вынуждены констатировать, что к 2022 году все успело измениться.

Рынок очистился от некачественных смартфонов, которые не могут составить конкуренцию, а производители определились с правилами игры и больше не стараются выпускать экстравагантные телефоны. Кроме того, на продвижение смартфонов тратятся определенные суммы денег и рекламные бюджеты не превышаются во избежание перерасхода. Большую роль в более разумном расходовании средств сыграл и переход продаж в онлайн: проще красиво оформить сайт или выйти на маркетплейс, чем переплачивать за аренду помещений для офлайн-магазинов и наем сотрудников.

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Какой телефон лучше купить

Несомненно, смартфон не должен стоить дорого. В нынешних реалиях этот вопрос становится все острее. Приходится решать: либо пользоваться нынешним устройством как можно дольше, либо экономить при покупке нового. Важно и то, что необходимо купить смартфон из актуальной линейки: здесь важна не только свежесть установленного железа, но и ассортимент аксессуаров, которые подойдут для него. Журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал о том, что не стоит сильно тратиться на новый смартфон — кажется, сейчас идеальное время для того, чтобы последовать этому совету.