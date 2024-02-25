Почему складные телефоны такие дорогие и станут ли они дешевле

Что вы знаете о складных смартфонах? Наверное, первое, что приходит в голову — их стоимость. Они действительно очень дорогие на фоне остальных устройств, и поэтому до сих пор не стали массовыми. Но, как говорится, еще не всё потеряно, и знаком того, что они скоро подешевеют, является выход нового смартфона от почти забытого бренда. И пусть пока он выпускается только для одного конкретного рынка, но от этого он не становится менее интересным. Только представьте себе складной смартфон по цене не самого дорогого Realme или OnePlus Nord. Теперь это возможно.

Самый дешевый складной телефон

Поводом для того, чтобы всколыхнуть рынок стал новая модель от ZTE, которая может изменить наше представление о складных смартфонах. Она получила название Libero Flip и претендует на звание самого дешевого складного телефона, представленного на рынке. Мы уже рассказывали о ней несколько лет назад.

Если коротко напомнить об этом смартфоне, то Libero Flip продается в Японии всего за 420 долларов. Он станет еще доступнее, если покупатель оформит предварительный заказ, так как компания снизит цену на 155 долларов. В итоге новинка обойдется всего в 265 долларов (24 600 рублей по курсу). Это очень выгодно по сравнению с 1000 долларов, которые просят за Galaxy Z Flip 5.

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Почему складные телефоны такие дорогие

Есть несколько причин, по которым складные телефоны обычно стоят дороже обычных моделей:

Складные телефоны представляют собой новую технологическую концепцию, которая требует значительных инвестиций в исследования и разработку. Разработка и производство складных экранов, механизмов сгибания и других компонентов значительно увеличивают затраты на производство.

Для создания прочных и гибких складных экранов и корпусов используются специальные материалы, такие как углеродные нанотрубки или полимеры с высокой прочностью. Эти материалы могут быть дороже и сложнее в обработке, что также повышает стоимость производства.

Каким должен быть складной смартфон на примере готовящегося Google Pixel Fold 2.

Кроме этого на начальном этапе складные телефоны могут производиться ограниченными партиями из-за сложности производства и низкой производственной масштабируемости. Это также может повышать их цену из-за более высоких издержек на единицу продукции. А ведь складные телефоны позиционируются как продукты премиум-класса. Это не может не отражаться на их цене, так как они нацелены на тех пользователей, которые готовы заплатить за новейшие технологии и уникальный дизайн.

В целом, складные телефоны представляют собой комбинацию высоких технологий, высококачественных материалов и премиального дизайна. Поэтому они и стоят так дорого. Но рано или поздно они должны подешеветь. Возможно, с выходом ZTE Libero Flip это время настало.

Характеристики ZTE Libero Flip

Конечно, такая цена ZTE Libero Flip заставляет идти на определенные компромиссы. И, исходя из сказанного выше, можно догадаться в чем именно заключаются эти компромиссы. Этот телефон был разработан для рынка среднего класса, поэтому вы не получите новейший и лучший чипсет от Qualcomm. Вместо этого раскладушка работает на Snapdragon 7 Gen 1. Он также не очень устойчив к пыли и воде с рейтингами IP4X и IPX2 соответственно.

Несмотря на менее мощный чип, смартфон может похвастаться более емким аккумулятором, чем у Samsung, — 4310 мАч. Кроме того, у него чуть больший складной OLED-дисплей с разрешением 2790 x 1188 и диагональю 6,9 дюйма.

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Однако самой определяющей характеристикой смартфона может стать круглый внешний экран с разрешением 466×466 пикселей. Этот экран не предназначен для полноценной работы с приложениями, а используется в основном для виджетов. Его также можно использовать в качестве окошка предварительного просмотра при съемке селфи. Внутри дисплея в форме кольца находится 50 Мп основная камера и 2 Мп датчик глубины. Что касается камеры в отверстии на передней панели, то она имеет разрешение 16 Мп.

Хотя маловероятно, что Samsung выпустит раскладушку дешевле этой, ходят слухи, что в будущем она может выпустить складной смартфон среднего класса. Его цена будет существенно ниже текущих моделей, но все равно не такой, как в случае с ZTE. Остается только надеяться, что продавцы привезут смартфон в России и его цена не сильно увеличится относительно того, что мы имеем на входе.

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