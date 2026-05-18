В рейтинге самых мощных смартфонов 2026 года до сегодняшнего дня лидировал Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Теперь у него есть конкурент, и это его же брат. ZTE представила Red Magic 11S Pro и 11S Pro+ на разогнанной версии того же чипа. Первые смартфоны в мире на Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Разбираю, что это значит на практике и стоит ли переплачивать.

Почему Red Magic 11S Pro — самый мощный смартфон 2026 года

Процессор Red Magic 11S Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Это не маркетинговый трюк, а реальное техническое отличие от обычного 8 Elite Gen 5, который стоит в большинстве флагманов 2026 года включая Xiaomi 17.

Разница конкретная: частота CPU у LV-версии составляет 4.74 ГГц против 4.6 ГГц у стандартного чипа. Прирост около 3% по тактовой частоте. Звучит скромно, но в сочетании с дополнительным игровым чипом R4 от ZTE это дает ощутимую разницу в пиковой производительности. Red Magic 11S Pro и 11S Pro+ — первые смартфоны в мире на этой платформе.

Про то, на каком процессоре стоит покупать смартфон в 2026 году, читайте отдельно. Но самый мощный смартфон на Android в 2026 году — это не Xiaomi 17 Ultra, не Samsung Galaxy S26 Ultra и не OPPO Find X9 Ultra. Все они работают на стандартном 8 Elite Gen 5. Red Magic делает шаг вперед.

Характеристики Red Magic 11S Pro и 11S Pro+

Red Magic 11S Pro и Red Magic 11S Pro+ отличаются в основном батареей, зарядкой и объемом памяти. Остальное — идентично.

Характеристики Red Magic 11S Pro Экран 6.85 дюйма, OLED BOE X10 (2688×1216), 144 Гц Основная камера 50 + 50 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП (под экраном) Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 LV + чип R4 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 80 Вт, обходная зарядка

У старшего телефона Red Magic 11S Pro+ конфигурация памяти начинается с 16/512 ГБ, батарея меньше (7500 мАч), но зарядка мощнее (120 Вт проводная плюс беспроводная 80 Вт). Если важна скорость зарядки, то можно переплатить за Pro+. Если важна автономность, то лучше остановиться на Pro-версии с 8000 мАч.

Отдельно про экран: тач 360 Гц в обычном режиме и 3000 Гц в мгновенном режиме — это рекордные показатели для игрового применения. ШИМ 2592 Гц защищает зрение при низкой яркости. Фронталка под экраном 16 МП: нет выреза, нет punch-hole, чистое изображение.

Возможности игрового смартфона Red Magic 11S Pro

Мощный игровой смартфон — это не просто быстрый процессор. Red Magic выделяется несколькими игровыми фишками, которых нет в обычных флагманах:

Чип R4: фирменный игровой сопроцессор ZTE, который берет на себя обработку игровых событий, снижая нагрузку на основной CPU. Работает в паре со Snapdragon 8 Elite Gen 5 LV — именно в играх разница с обычными флагманами наиболее заметна.

фирменный игровой сопроцессор ZTE, который берет на себя обработку игровых событий, снижая нагрузку на основной CPU. Работает в паре со Snapdragon 8 Elite Gen 5 LV — именно в играх разница с обычными флагманами наиболее заметна. Обходная зарядка: смартфон питается напрямую от сети во время игры, не прогоняя ток через батарею. Это снижает нагрев и износ аккумулятора при долгих игровых сессиях.

смартфон питается напрямую от сети во время игры, не прогоняя ток через батарею. Это снижает нагрев и износ аккумулятора при долгих игровых сессиях. Триггеры на корпусе: физические кнопки на боковых гранях для игрового управления. Стандартная фишка линейки Red Magic, которую невозможно получить ни в одном обычном флагмане.

физические кнопки на боковых гранях для игрового управления. Стандартная фишка линейки Red Magic, которую невозможно получить ни в одном обычном флагмане. Система охлаждения: жидкостное охлаждение с паровой камерой. У Red Magic 11S Pro+ добавлена светодиодная подсветка логотипа в стилистике кольцевого контура, имитирующего циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

Лучший смартфон для игр в 2026 году по совокупности параметров — Red Magic 11S Pro, и здесь мало конкурентов, как ни крути.

Дата выхода и цена Red Magic 11S Pro

Дата выхода Red Magic 11S Pro — 18 мая 2026 года. Презентация прошла в Китае, смартфоны уже поступают в продажу на китайском рынке. Цена Red Magic 11S Pro в юанях и рублях по текущему курсу:

Red Magic 11S Pro 12/256 ГБ — 5499 юаней, около 69 700 рублей;

— 5499 юаней, около 69 700 рублей; Red Magic 11S Pro+ 16/512 ГБ — 6199 юаней, около 78 600 рублей;

— 6199 юаней, около 78 600 рублей; Red Magic 11S Pro+ 16/1024 ГБ — 7999 юаней, около 101 400 рублей.

Red Magic 11S Pro в России официально не продается (бренд не имеет официального представительства в нашей стране). Купить Red Magic 11S Pro можно через AliExpress или у перекупщиков. Важный нюанс: в продаже пока только китайская версия без Google-сервисов из коробки. Глобальной версии пока не анонсировано. Выгодные предложения публикуем в канале Сундук Али-Бабы, где появятся ссылки как только смартфон появится на AliExpress.

Стоит ли покупать Red Magic 11S Pro

Честный ответ: в большинстве случаев нет — если только вы не фанат производительности ради производительности. И вот почему. Самый мощный смартфон 2026 года по чипу — да, Red Magic 11S Pro. Однако разница между Snapdragon 8 Elite Gen 5 LV и обычным 8 Elite Gen 5 составляет всего 3% по тактовой частоте. В реальных задачах (играх, видеомонтаже, многозадачности) ее не почувствует практически никто.

При этом смартфон с самым мощным процессором в обычной версии (Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5) уже сейчас продается на AliExpress в глобальной версии по цене 59 490 рублей. И здесь начинаются важные отличия:

глобальная версия с Google-сервисами из коробки: не нужно ничего устанавливать вручную;

цена на 10 000 рублей ниже базового Red Magic 11S Pro;

реальная разница в производительности минимальна: 3% по тактовой частоте в синтетических тестах;

те же игровые фишки: триггеры, bypass-зарядка, чип R4, система охлаждения.

Переплачивать за приставку «S» и разогнанный чип без глобальной версии — сомнительная идея. Если хотите лучший смартфон для игр прямо сейчас с минимумом головной боли, берите Red Magic 11 Pro в глобальной версии за 59 490 рублей. Подождать глобальную версию Red Magic 11S Pro тоже разумно. Но переплачивать за китайскую прямо сейчас — нет.