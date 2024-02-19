ZTE выпустила самый дешевый складной смартфон на рынке. Он стоит дешевле многих Xiaomi, Redmi и POCO

Складные смартфоны — история, безусловно, не для всех. Не столько из-за специфической конструкции, сколько из-за цены. Потому что абсолютное большинство аппаратов подобного форм-фактора стоят в лучшем случае в районе 100 тысяч рублей, а в худшем — раза в полтора-два дороже. Самое главное, что выпускают их в основном бренды с именем, поэтому чаще всего рассчитывать на доступность просто не приходится. Единственным исключением долгое время был Tecno, но и он отдавал свой V Fold лишь немногим дешевле рынка. Но никто и подумал не мог, что кому-то удастся выпустить настолько дешевый складной смартфон, как Libero Flip.

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Сколько стоит самый дешевый складной смартфон

Libero Flip — это складной смартфон в форм-факторе классической раскладушки от ZTE. Прямо скажем, бренд не самый известный и любимый среди россиян. Однако дешевизна однозначно должна привлечь к новинке внимание. Ведь его официальная розничная цена составляет — ни много, ни мало — 380 долларов, что примерно вдвое дешевле, чем у самого доступного складного смартфона, выходившего до него. По акции для первых покупателей его и вовсе будут отдавать всего за 265 долларов.

С точки зрения спецификаций ZTE Libero Flip — аппарат средней руки. Это не флагман, но и не бюджетник. По характеристикам видно, что производитель не пытался экономить на всем подряд, а пытался сделать хорошую сбалансированную модель, и, кажется, ему это удалось:

Характеристики ZTE Libero Flip Экран 6,9 дюйма, AMOLED (2790х1188), 120 Гц Основная камера 50/2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Snapdragon 7 Gen 1 Память 6/128 ГБ Аккумулятор 4310 мА*ч Зарядка 33 Вт

Основной OLED-дисплей смартфона с разрешением 2790×1188 пикселей в разложенном состоянии получил довольно внушительный размер. Его диагональ составляет 6,9 дюйма. Это хорошо и даже много. На таком точно поместится максимум информации и будет очень удобно листать ленту социальных сетей и переписку. При этом небольшая ширина аппарата позволит с комфортном использовать его одной рукой.

Складной смартфон с двумя экранами

Я говорю «основной» дисплей, потому что он тут не один. На внешней стороне Libero Flip расположился круглый экран на 1,43 дюйма. То есть фактически его размер соответствует размеру современных смарт-часов. На таком дисплее удобно отслеживать время, изменения дат и пуш-уведомления, не открывая основной экран. Внешний дисплей при этом имеет не только практическое значение, но и косметическое, выступая в роли дизайнерского элемента, скрывающего основные камеры.

С точки зрения производительности Libero Flip — очень достойный вариант. Напоминаю: это не флагман, а крепкий середняк. В его основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который набирает в AnTuTu более 600 тысяч баллов. Не рекорд, но очень и очень достойный показатель. К тому же, это довольно энергоэффективный чипсет. Вкупе со встроенным аккумулятором емкостью 4310 мА*ч они продемонстрируют высокое время автономной работы.

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Да, емкость аккумулятора Libero Flip тоже не удивляет. Это не классические для современных устройств 5000 мА*ч. Но нужно понимать, что, во-первых, перед нами складной смартфон, у которого совсем немного места внутри. А, во-вторых, производитель просто не мог скомпоновать внутренности аппарата так, чтобы уместить туда батарейку большего размера в силу его дешевизны. Ведь тогда пришлось бы переходить на более современные и дорогие комплектующие, а делать этого было нельзя.

Недорогой аналог Galaxy Flip

Объем оперативной памяти тут тоже не самый высокий: 6 ГБ. Смартфон выпускается в одной-единственной версии без возможности апгрейда этого показателя. То же самое относится и ко встроенному накопителю, емкость которого составляет 128 ГБ. К счастью, если такого хранилища будет мало, его можно будет расширить при помощи карт microSD объемом до 2 ТБ включительно. Это радует.

Камера ZTE Libero Flip имеет стандартное как для этого класса устройств разрешение. У основного модуля оно составляет 50 мегапикселей. Вспомогательный ультраширик — на 2 Мп. Кажется немного, но для создания качественных фото этого должно быть достаточно. Правда, аппарат только предстоит оценить в деле, как и его алгоритмы постобработки. Все-таки многое — пожалуй, даже больше, чем от технической части — зависит от софта.

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Несмотря на то что перед нами откровенно недорогой смартфон, он имеет полный перечень технологий и механизмов, характерных для более дорогих устройств. Например, Libero Flip имеет 5G-модем, оснащается встроенным модулем NFC для бесконтактных платежей и даже может похвастать защитой корпуса от воды и пыли по стандарту IP42. Значение, прямо скажем, не фонтан, но от капель пота или дождя защитить однозначно должно. Главное — не уронить его в Воронежское водохранилище.