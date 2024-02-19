ZTE выпустила самый дешевый складной смартфон на рынке. Он стоит дешевле многих Xiaomi, Redmi и POCO

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Иван Кузнецов

Складные смартфоны — история, безусловно, не для всех. Не столько из-за специфической конструкции, сколько из-за цены. Потому что абсолютное большинство аппаратов подобного форм-фактора стоят в лучшем случае в районе 100 тысяч рублей, а в худшем — раза в полтора-два дороже. Самое главное, что выпускают их в основном бренды с именем, поэтому чаще всего рассчитывать на доступность просто не приходится. Единственным исключением долгое время был Tecno, но и он отдавал свой V Fold лишь немногим дешевле рынка. Но никто и подумал не мог, что кому-то удастся выпустить настолько дешевый складной смартфон, как Libero Flip.

ZTE выпустила самый дешевый складной смартфон на рынке. Он стоит дешевле многих Xiaomi, Redmi и POCO. Libero Flip — самый дешевый складной смартфон ever. Фото.

Libero Flip — самый дешевый складной смартфон ever

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Сколько стоит самый дешевый складной смартфон

Libero Flip — это складной смартфон в форм-факторе классической раскладушки от ZTE. Прямо скажем, бренд не самый известный и любимый среди россиян. Однако дешевизна однозначно должна привлечь к новинке внимание. Ведь его официальная розничная цена составляет — ни много, ни мало — 380 долларов, что примерно вдвое дешевле, чем у самого доступного складного смартфона, выходившего до него. По акции для первых покупателей его и вовсе будут отдавать всего за 265 долларов.

С точки зрения спецификаций ZTE Libero Flip — аппарат средней руки. Это не флагман, но и не бюджетник. По характеристикам видно, что производитель не пытался экономить на всем подряд, а пытался сделать хорошую сбалансированную модель, и, кажется, ему это удалось:

ХарактеристикиZTE Libero Flip
Экран6,9 дюйма, AMOLED (2790х1188), 120 Гц
Основная камера50/2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 1
Память6/128 ГБ
Аккумулятор4310 мА*ч
Зарядка33 Вт

Основной OLED-дисплей смартфона с разрешением 2790×1188 пикселей в разложенном состоянии получил довольно внушительный размер. Его диагональ составляет 6,9 дюйма. Это хорошо и даже много. На таком точно поместится максимум информации и будет очень удобно листать ленту социальных сетей и переписку. При этом небольшая ширина аппарата позволит с комфортном использовать его одной рукой.

Складной смартфон с двумя экранами

Я говорю «основной» дисплей, потому что он тут не один. На внешней стороне Libero Flip расположился круглый экран на 1,43 дюйма. То есть фактически его размер соответствует размеру современных смарт-часов. На таком дисплее удобно отслеживать время, изменения дат и пуш-уведомления, не открывая основной экран. Внешний дисплей при этом имеет не только практическое значение, но и косметическое, выступая в роли дизайнерского элемента, скрывающего основные камеры.

Складной смартфон с двумя экранами. Внешний дисплей можно использовать в качестве видоискателя для селфи-камеры. Фото.

Внешний дисплей можно использовать в качестве видоискателя для селфи-камеры

С точки зрения производительности Libero Flip — очень достойный вариант. Напоминаю: это не флагман, а крепкий середняк. В его основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, который набирает в AnTuTu более 600 тысяч баллов. Не рекорд, но очень и очень достойный показатель. К тому же, это довольно энергоэффективный чипсет. Вкупе со встроенным аккумулятором емкостью 4310 мА*ч они продемонстрируют высокое время автономной работы.

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Да, емкость аккумулятора Libero Flip тоже не удивляет. Это не классические для современных устройств 5000 мА*ч. Но нужно понимать, что, во-первых, перед нами складной смартфон, у которого совсем немного места внутри. А, во-вторых, производитель просто не мог скомпоновать внутренности аппарата так, чтобы уместить туда батарейку большего размера в силу его дешевизны. Ведь тогда пришлось бы переходить на более современные и дорогие комплектующие, а делать этого было нельзя.

Недорогой аналог Galaxy Flip

Объем оперативной памяти тут тоже не самый высокий: 6 ГБ. Смартфон выпускается в одной-единственной версии без возможности апгрейда этого показателя. То же самое относится и ко встроенному накопителю, емкость которого составляет 128 ГБ. К счастью, если такого хранилища будет мало, его можно будет расширить при помощи карт microSD объемом до 2 ТБ включительно. Это радует.

Недорогой аналог Galaxy Flip. Libero Flip спокойно держится «на полусогнутых». Фото.

Libero Flip спокойно держится «на полусогнутых»

Камера ZTE Libero Flip имеет стандартное как для этого класса устройств разрешение. У основного модуля оно составляет 50 мегапикселей. Вспомогательный ультраширик — на 2 Мп. Кажется немного, но для создания качественных фото этого должно быть достаточно. Правда, аппарат только предстоит оценить в деле, как и его алгоритмы постобработки. Все-таки многое — пожалуй, даже больше, чем от технической части — зависит от софта.

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Несмотря на то что перед нами откровенно недорогой смартфон, он имеет полный перечень технологий и механизмов, характерных для более дорогих устройств. Например, Libero Flip имеет 5G-модем, оснащается встроенным модулем NFC для бесконтактных платежей и даже может похвастать защитой корпуса от воды и пыли по стандарту IP42. Значение, прямо скажем, не фонтан, но от капель пота или дождя защитить однозначно должно. Главное — не уронить его в Воронежское водохранилище.

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