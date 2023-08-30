Правда ли, что сейчас смартфоны стали хуже, чем раньше

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Иван Герасимов

В последнее время принято считать, что телефоны, как и вся другая техника, стали менее надежными и долговечными. Аккумуляторы выходят из строя, аксессуары ломаются, из-за чего обычного зарядника не хватает на два года использования, а смартфоны год-два спустя начинают работать медленнее, из-за чего его приходится менять. Ну и, пожалуй, что еще один довод сторонников старой техники — так это то, что нынешний гаджет легче разбить, чем смартфон из начала 2010-х. Так ли это на самом деле и правда ли, что смартфоны стали недолговечными? Все не так однозначно.

Правда ли, что сейчас смартфоны стали хуже, чем раньше. Разбираемся, правда ли, что современные смартфоны хуже старых. Фото.

Разбираемся, правда ли, что современные смартфоны хуже старых

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Сколько лет служит смартфон

Производители не всегда указывают информацию о сроке службы телефона, но иногда ее все же можно найти на коробке или в инструкциях. Вот, например, vivo Y35 рассчитан на 3 года использования, тогда как гаджеты от Apple — на 5 лет. Причем преимущество iPhone еще и в том, что он точно будет получать обновления iOS в течение этих лет, тогда как Android-смартфон (в зависимости от цены и производителя) может и вовсе получить всего один крупный апдейт за несколько лет. Ближе всех к Apple подобралась Samsung, которая перешла на четырехлетний цикл обновлений.

Сколько лет служит смартфон. Старые смартфоны получали мало апдейтов или не обновлялись вообще. Фото.

Старые смартфоны получали мало апдейтов или не обновлялись вообще

А теперь вспомните, сколько обновлялись старые смартфоны? Мой HTC 8S получил всего один апдейт — Windows Phone 8.1, а Nokia Lumia 930 — Windows Phone 8.1 и Windows 10, после чего проект прикрыли. Бывали случаи, когда обновления на телефон не приходили вообще! Далеко ходить не нужно — ранние версии iPhone получали апдейты по 3-4 года. При этом они серьезно влияли на производительность смартфона и делали его медленным, а сейчас даже первая бета-версия iOS 17 на iPhone XR работала почти идеально согласно отзывам!

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Из чего делают корпус телефона

На мой взгляд, лучший материал корпуса для смартфона — это алюминий. Благодаря ему устройство было менее уязвимым к ударам и царапинам, хотя все помнят про iPhone 6 Plus, который можно было случайно согнуть в кармане. Даже нынешние смартфоны в стекле не так плохи как кажется: разбить его нелегко, не говоря уже о царапинах, которые не видно невооруженным глазом. Взгляните, как выглядел экран моего iPhone SE после года использования без защитного стекла.

Из чего делают корпус телефона. Современные смартфоны можно носить без защитного стекла — оно достаточно прочное. Фото.

Современные смартфоны можно носить без защитного стекла — оно достаточно прочное

Вдобавок устройства в корпусе, отдаленно напоминающем стекло, выглядит дороже, даже если это бюджетная модель. Сейчас недорогие смартфоны в пластиковом корпусе имеют опрятный внешний вид после нескольких лет использования, не собирают царапины и не затираются со временем. Это не идет ни в какое сравнение со старыми смартфонами с корпусом из дешевой пластмассы, которые спустя год ношения без чехла превращались в тихий ужас.

Из чего делают корпус телефона. Оказывается, даже в пластиковом корпусе смартфон может быть долговечным и красивым. Фото.

Оказывается, даже в пластиковом корпусе смартфон может быть долговечным и красивым

Добавьте к этому качество сборки и съёмный аккумулятор: дешевый пластик не только царапался, но и скрипел на стыках. Крепления на задней крышке были недолговечными и отваливались, а аккумулятор приходилось вынимать часто из-за постоянных глюков. Благодаря цельному корпусу в современных смартфонах он не разлетается при падении, а перезагрузить его, если он завис, можно при помощи комбинации клавиш.

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Что входит в комплект телефона

Больше всего пользователи сожалеют о том, что сейчас комплектация смартфона серьезно обеднела. Во флагманских моделях нет ничего полезного, не считая кабеля для зарядки. В основном, только дешевые смартфоны поставляются с аксессуарами: есть и кабель, и адаптер, и даже чехол. Но если покупаете дорогой смартфон, в коробке вы этого не найдете. А вот раньше на это денег не жалели! — скажете вы, но окажетесь неправы.

Что входит в комплект телефона. Комплект поставки в том же vivo довольно насыщенный, но многое из этого может не пригодиться. Фото.

Комплект поставки в том же vivo довольно насыщенный, но многое из этого может не пригодиться

  • Благодаря переходу к USB-C смартфон можно зарядить любым кабелем, который есть под рукой. Но даже современные кабели из комплекта устойчивее к износу, чем 10-15 лет назад. Вспомните вечно ломающийся штекер от зарядки Sony Ericsson!
  • То же самое касается адаптера: зачем он нужен в комплекте, если уже пользуешься одним для всех устройств? Скорее всего, никогда не пригодится.
  • Чехол в комплекте со смартфоном зачастую прозрачный силиконовый, который желтеет через несколько месяцев. Проще самому выбрать нормальный в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы».
  • В некоторых комплектациях есть даже наушники, но что сейчас, что раньше качество их звучания оставляло желать лучшего — вспомните EarPods. Так что, зачастую пользователи их даже никогда не доставали из коробки.

Как видите, смартфоны и сейчас поставляются с комплектом, вот только в нем чаще всего нет необходимости — коробка просто пылится на полке. Вдобавок аксессуары не помогут перепродать телефон дороже, поэтому их просто придется выбросить. Смартфон лишь с кабелем зарядки в комплекте — не так плохо как кажется!

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Это лишь несколько причин, почему нынешние смартфоны явно не уступают устройствам прошлых лет. Еще одна — невозможность установить на старые телефоны эти крутые приложения из Гугл Плей, которые мы на днях вам порекомендовали!

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