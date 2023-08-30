Правда ли, что сейчас смартфоны стали хуже, чем раньше

В последнее время принято считать, что телефоны, как и вся другая техника, стали менее надежными и долговечными. Аккумуляторы выходят из строя, аксессуары ломаются, из-за чего обычного зарядника не хватает на два года использования, а смартфоны год-два спустя начинают работать медленнее, из-за чего его приходится менять. Ну и, пожалуй, что еще один довод сторонников старой техники — так это то, что нынешний гаджет легче разбить, чем смартфон из начала 2010-х. Так ли это на самом деле и правда ли, что смартфоны стали недолговечными? Все не так однозначно.

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Сколько лет служит смартфон

Производители не всегда указывают информацию о сроке службы телефона, но иногда ее все же можно найти на коробке или в инструкциях. Вот, например, vivo Y35 рассчитан на 3 года использования, тогда как гаджеты от Apple — на 5 лет. Причем преимущество iPhone еще и в том, что он точно будет получать обновления iOS в течение этих лет, тогда как Android-смартфон (в зависимости от цены и производителя) может и вовсе получить всего один крупный апдейт за несколько лет. Ближе всех к Apple подобралась Samsung, которая перешла на четырехлетний цикл обновлений.

А теперь вспомните, сколько обновлялись старые смартфоны? Мой HTC 8S получил всего один апдейт — Windows Phone 8.1, а Nokia Lumia 930 — Windows Phone 8.1 и Windows 10, после чего проект прикрыли. Бывали случаи, когда обновления на телефон не приходили вообще! Далеко ходить не нужно — ранние версии iPhone получали апдейты по 3-4 года. При этом они серьезно влияли на производительность смартфона и делали его медленным, а сейчас даже первая бета-версия iOS 17 на iPhone XR работала почти идеально согласно отзывам!

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Из чего делают корпус телефона

На мой взгляд, лучший материал корпуса для смартфона — это алюминий. Благодаря ему устройство было менее уязвимым к ударам и царапинам, хотя все помнят про iPhone 6 Plus, который можно было случайно согнуть в кармане. Даже нынешние смартфоны в стекле не так плохи как кажется: разбить его нелегко, не говоря уже о царапинах, которые не видно невооруженным глазом. Взгляните, как выглядел экран моего iPhone SE после года использования без защитного стекла.

Вдобавок устройства в корпусе, отдаленно напоминающем стекло, выглядит дороже, даже если это бюджетная модель. Сейчас недорогие смартфоны в пластиковом корпусе имеют опрятный внешний вид после нескольких лет использования, не собирают царапины и не затираются со временем. Это не идет ни в какое сравнение со старыми смартфонами с корпусом из дешевой пластмассы, которые спустя год ношения без чехла превращались в тихий ужас.

Добавьте к этому качество сборки и съёмный аккумулятор: дешевый пластик не только царапался, но и скрипел на стыках. Крепления на задней крышке были недолговечными и отваливались, а аккумулятор приходилось вынимать часто из-за постоянных глюков. Благодаря цельному корпусу в современных смартфонах он не разлетается при падении, а перезагрузить его, если он завис, можно при помощи комбинации клавиш.

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Что входит в комплект телефона

Больше всего пользователи сожалеют о том, что сейчас комплектация смартфона серьезно обеднела. Во флагманских моделях нет ничего полезного, не считая кабеля для зарядки. В основном, только дешевые смартфоны поставляются с аксессуарами: есть и кабель, и адаптер, и даже чехол. Но если покупаете дорогой смартфон, в коробке вы этого не найдете. А вот раньше на это денег не жалели! — скажете вы, но окажетесь неправы.

Благодаря переходу к USB-C смартфон можно зарядить любым кабелем , который есть под рукой. Но даже современные кабели из комплекта устойчивее к износу, чем 10-15 лет назад. Вспомните вечно ломающийся штекер от зарядки Sony Ericsson!

, который есть под рукой. Но даже современные кабели из комплекта устойчивее к износу, чем 10-15 лет назад. Вспомните вечно ломающийся штекер от зарядки Sony Ericsson! То же самое касается адаптера: зачем он нужен в комплекте, если уже пользуешься одним для всех устройств? Скорее всего, никогда не пригодится.

Чехол в комплекте со смартфоном зачастую прозрачный силиконовый, который желтеет через несколько месяцев. Проще самому выбрать нормальный в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы».

зачастую прозрачный силиконовый, который желтеет через несколько месяцев. Проще самому выбрать нормальный в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы». В некоторых комплектациях есть даже наушники, но что сейчас, что раньше качество их звучания оставляло желать лучшего — вспомните EarPods. Так что, зачастую пользователи их даже никогда не доставали из коробки.

Как видите, смартфоны и сейчас поставляются с комплектом, вот только в нем чаще всего нет необходимости — коробка просто пылится на полке. Вдобавок аксессуары не помогут перепродать телефон дороже, поэтому их просто придется выбросить. Смартфон лишь с кабелем зарядки в комплекте — не так плохо как кажется!

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Это лишь несколько причин, почему нынешние смартфоны явно не уступают устройствам прошлых лет. Еще одна — невозможность установить на старые телефоны эти крутые приложения из Гугл Плей, которые мы на днях вам порекомендовали!