Samsung будет выпускать обновления безопасности для своих смартфонов 4 года

Обновления Android – штука чрезвычайно специфическая. Поскольку большинство производителей предпочитают их игнорировать, Google приходится самой выкручиваться из сложившейся ситуации и выпускать, помимо традиционных апдейтов, ещё и промежуточные патчи, направленные на исправления критических багов и расширение возможностей своей ОС. Однако есть на рынке одно исключение из правил, которое не только исправно адаптирует все обновления для своих смартфонов, выпуская их раньше Google, но и – страшно подумать – осознанно продлевает сроки поддержки. Речь, конечно, о Samsung.
Почему выгружаются приложения на смартфонах Samsung
В конце прошлого года Samsung объявила о намерении увеличить количество новых версий Android, которые будут получать её смартфоны, с двух до трёх. Однако про обновления безопасности компания тогда предпочла особенно не распространяться. Из-за этого многие решили, что ежемесячные патчи перестанут выходить тоже спустя три года. Но не тут-то было. На этой неделе Samsung сделала официальное заявление, в котором расставила все точки над «Ё» и объявила о намерении выпускать патчи безопасности на протяжении 4 лет.
Обновление смартфонов Samsung
За последнее десятилетие Samsung добилась значительного прогресса в оптимизации и скорости распространения регулярных обновлений безопасности. Samsung тесно сотрудничала со своими партнёрами по разработке харда и софта, а также более чем с 200 операторами по всему миру, чтобы обеспечить своевременное развёртывание обновлений безопасности для миллиарда устройств Galaxy. Мы по-прежнему стремимся предлагать обновления безопасности как можно быстрее, чтобы всегда оставаться на шаг впереди и обеспечивать защиту своим пользователям, — заявили в Samsung.
Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12
Под новую политику обновления попадают почти все смартфоны и планшеты, вышедшие после 2019 года. Они будут получать новые версии Android на протяжении трёх лет, а патчи безопасности – на протяжении четырёх. Почти все – потому что некоторые, самые дешёвые аппараты, будут обновляться так же, как и прежде. Впрочем, в течение последнего года обновления безопасности принято выпускать не каждый месяц, а в лучшем случае каждый квартал, так что, если быть до конца честным, то сроки поддержки увеличиваются не с трёх до четырёх, а с двух до трёх лет.
Какие смартфоны обновляются дольше всех
Устройства, которым светит увеличение сроков поддержки:
Galaxy S
- S10
- S10+
- S10e
- S10 5G
- S10 Lite
- S20 5G
- S20+ 5G
- S20 Ultra 5G
- S20 FE 5G
- S21 5G
- S21+ 5G
- S21 Ultra 5G
Galaxy Note
- Note10
- Note10+
- Note10 Lite
- Note10+ 5G
- Note20 5G
- Note20 Ultra 5G
Fold
- Z Fold2 5G
- Z Flip
- Z Flip 5G
Galaxy A
- A10e
- A20
- A50
- A11
- A21
- A51
- A51 5G
- A71 5G
Galaxy Tab
- Tab Active Pro
- Tab Active3
- Tab A 8 (2019)
- Tab A with S Pen
- Tab A 8.4 (2020)
- Tab A7
- Tab S5e
- Tab S6
- Tab S6 5G
- Tab S6 Lite
- Tab S7
- Tab S7+
Galaxy XCover
- XCover FieldPro
- XCover Pro
Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году
Samsung стала первой компанией, которая предложила своим пользователям увеличенный срок программной поддержки. Несмотря на то что в декабре 2020 года Qualcomm объявила, что её новый процессор Snapdragon 888 позволит обновлять смартфоны на его базе на целый год дольше, это не было обещанием. Во-первых, адаптация обновлений будет зависеть только от производителей смартфонов, а, во-вторых, все остальные устройства останутся ни с чем. Так что то, что Samsung продлила поддержку своих смартфонов безотносительно аппаратного обеспечения, — это по-настоящему большое дело.