Samsung будет выпускать обновления безопасности для своих смартфонов 4 года

Обновления Android – штука чрезвычайно специфическая. Поскольку большинство производителей предпочитают их игнорировать, Google приходится самой выкручиваться из сложившейся ситуации и выпускать, помимо традиционных апдейтов, ещё и промежуточные патчи, направленные на исправления критических багов и расширение возможностей своей ОС. Однако есть на рынке одно исключение из правил, которое не только исправно адаптирует все обновления для своих смартфонов, выпуская их раньше Google, но и – страшно подумать – осознанно продлевает сроки поддержки. Речь, конечно, о Samsung.

Почему выгружаются приложения на смартфонах Samsung

В конце прошлого года Samsung объявила о намерении увеличить количество новых версий Android, которые будут получать её смартфоны, с двух до трёх. Однако про обновления безопасности компания тогда предпочла особенно не распространяться. Из-за этого многие решили, что ежемесячные патчи перестанут выходить тоже спустя три года. Но не тут-то было. На этой неделе Samsung сделала официальное заявление, в котором расставила все точки над «Ё» и объявила о намерении выпускать патчи безопасности на протяжении 4 лет.

Обновление смартфонов Samsung

За последнее десятилетие Samsung добилась значительного прогресса в оптимизации и скорости распространения регулярных обновлений безопасности. Samsung тесно сотрудничала со своими партнёрами по разработке харда и софта, а также более чем с 200 операторами по всему миру, чтобы обеспечить своевременное развёртывание обновлений безопасности для миллиарда устройств Galaxy. Мы по-прежнему стремимся предлагать обновления безопасности как можно быстрее, чтобы всегда оставаться на шаг впереди и обеспечивать защиту своим пользователям, — заявили в Samsung.

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

Под новую политику обновления попадают почти все смартфоны и планшеты, вышедшие после 2019 года. Они будут получать новые версии Android на протяжении трёх лет, а патчи безопасности – на протяжении четырёх. Почти все – потому что некоторые, самые дешёвые аппараты, будут обновляться так же, как и прежде. Впрочем, в течение последнего года обновления безопасности принято выпускать не каждый месяц, а в лучшем случае каждый квартал, так что, если быть до конца честным, то сроки поддержки увеличиваются не с трёх до четырёх, а с двух до трёх лет.

Какие смартфоны обновляются дольше всех

Устройства, которым светит увеличение сроков поддержки:

Galaxy S

S10

S10+

S10e

S10 5G

S10 Lite

S20 5G

S20+ 5G

S20 Ultra 5G

S20 FE 5G

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G

Galaxy Note

Note10

Note10+

Note10 Lite

Note10+ 5G

Note20 5G

Note20 Ultra 5G

Fold

Z Fold2 5G

Z Flip

Z Flip 5G

Galaxy A

A10e

A20

A50

A11

A21

A51

A51 5G

A71 5G

Galaxy Tab

Tab Active Pro

Tab Active3

Tab A 8 (2019)

Tab A with S Pen

Tab A 8.4 (2020)

Tab A7

Tab S5e

Tab S6

Tab S6 5G

Tab S6 Lite

Tab S7

Tab S7+

Galaxy XCover

XCover FieldPro

XCover Pro

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году

Samsung стала первой компанией, которая предложила своим пользователям увеличенный срок программной поддержки. Несмотря на то что в декабре 2020 года Qualcomm объявила, что её новый процессор Snapdragon 888 позволит обновлять смартфоны на его базе на целый год дольше, это не было обещанием. Во-первых, адаптация обновлений будет зависеть только от производителей смартфонов, а, во-вторых, все остальные устройства останутся ни с чем. Так что то, что Samsung продлила поддержку своих смартфонов безотносительно аппаратного обеспечения, — это по-настоящему большое дело.