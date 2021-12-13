Почему на смартфоны с новым Android нельзя установить Google Camera

В последнее время камера на смартфоне стала чуть ли не главным параметром при покупке. Пользователи готовы смириться с мелкими подлагиваниями или отсутствием топового процессора, лишь бы снимал как надо. При этом многие из них знают, что после покупки можно будет серьезно прокачать возможность фотографирования с помощью программных алгоритмов, которые и предоставляет Google Camera. Все бы ничего, да вот только некоторые смартфоны на Android 12 уже отключили возможность использования сторонних программ.

Изначально компания Google планировала сделать программу для съемки фото только для собственных Google Nexus и Pixel, однако благодаря неравнодушным пользователям, которые портировали приложение, мы можем установить ее на почти любой другой смартфон.

Про Google Камеру мы рассказывали вам уже десятки раз: делились способами установки последней версии приложения, писали про лучшие фишки и многое другое.

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Какие смартфоны поддерживают Гугл камеру

Суть в чем: с обновлением на Android 12 некоторые производители смартфонов запрещают использовать вспомогательные модули камер внутри сторонних приложений. Хотите фотографировать, используя ультраширик или телевик? Без проблем, но только через родное приложение.

Первыми за ограничения взялись в OnePlus. Начиная с обновления OxygenOS 12 пользователи не смогут установить ни один порт Google Сamera на смартфоны с данной оболочкой. Вернее не так. Установить их можно, но вот доступ ко всем объективам вы не получите.

C учетом того, что не так давно Oppo и OnePlus объединились, не удивительно, что с ColorOS ровно такая же история.

Почему не работает Гугл камера

В настоящий момент о причинах, по которым производители заблокировали возможность использования сторонних объективов в своих новых оболочках, ничего не известно. Вполне вероятно, что Oppo просто первопроходцы в данном деле и с будущими обновлениями многие смартфоны лишатся моей любимой фишки Android.

Плюс, имейте в виду, под обстрел попадет не только знаменитое приложение от Google, но и любой другой софт, расширяющий возможности мобильного фото. Среди моих знакомых, использующих Android, родным приложением едва ли пользуется хотя бы половина. С учетом того насколько круто снимает Pixel 6, оно и не удивительно.

Какие OnePlus получат Android 12

В прошлом году в компании столкнулись с некоторыми трудностями, поэтому обновление Android прилетело на эти устройства с некоторой задержкой. Сейчас ситуация складывается не лучше: многие из тех, кто установил бету OxygenOS 12 на свои гаджеты, крайне недовольны работой новой системы. Мало того, что OnePlus перенял несвойственные для нее фишки ColorOS от Oppo, так еще и лагов было выше крыши.

В частности, на форумах часто пишут о проблемах с работой экрана с частотой обновления 120 Гц, перебоях в сотовой связи, исчезновением некоторых приложений и многом другом. В итоге OnePlus

решила остановить обновление своих флагманских OnePlus 9 и 9 Pro:

Мы в курсе проблем, с которыми сталкиваются пользователи OxygenOS 12 и останавливаем развёртывание обновления. Команда наших разработчиков уже работает над исправлениями, так что мы постараемся выпустить новую версию как можно скорее.

Если вы пользуетесь OnePlus и собирались обновиться до Android 12 в числе первых, у меня для вас появились серьезные причины, по которым лучше отказаться от этой идеи. Мы всегда говорим своим читателям, что обновление — лотерея, но теперь следовало бы подумать еще несколько раз. На данный момент доподлинно неизвестно, является ли новая фишка простым багом системы или внедрена сюда специально.

Напомню, список устройств OnePlus, которые получат Android 12 выглядит следующим образом:

OnePlus 7/7 Pro/7 Pro 5G

OnePlus 7T/7T Pro/7T Pro McLaren

OnePlus 8/8 Pro/8T

OnePlus 9/9 Pro/9R/9 RT

OnePlus Nord/Nord SE/Nord 2/Nord N200

А вот с телефонами Oppo ситуация складывается лучше. ColorOS 12 будет доступна не только на устройствах 2021 года, но и на моделях предыдущих лет. С полным списком Oppo, которые получат Android 12 вы можете ознакомиться в нашей предыдущей статье.

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А что вы думаете по этому поводу? Будут ли другие производители запрещать доступ к камерам в сторонних приложениях? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.