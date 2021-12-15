Как включить в Google Chrome закадровый перевод видео из Яндекс.Браузера

Учите английский язык, он вам сильно пригодится в жизни. Так говорят нам с самого детства, но на большинство почему-то эти уговоры не особенно действуют. Правда, жалеть об этом они начинают уже будучи взрослыми, когда понимают, что не могут ни почитать новости на английском, ни тем более изъясниться с иностранцем в аэропорту. Я, конечно, могу и то, и другое. Но после появления функции синхронного перевода видео от Яндекса, которая теперь доступна и в Chrome, я начал задумываться, что где-то меня обманули.

Наверное, все уже в курсе про синхронный перевод видеороликов на YouTube, который появился в Яндекс.Браузере. Это работает точно так же, как и называется. Специальные алгоритмы в реальном времени переводят то, о чём говорят на видео, причём делают это не в стиле Промта из середины нулевых годов, а вполне качественно. Так сразу даже не поймёшь, что это не профессиональный дубляж, а перевод плюс озвучка здесь и сейчас.

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Единственный минус это функции — её ограниченная доступность. Естественно Яндекс, чтобы сделать популярнее свой браузер, не стала открывать доступ к синхронному переводу конкурентам. Но за неё это сделали разработчики-энтузиасты. Они просто взяли и превратили функцию перевода в расширение для Google Chrome, которое включается и переводит аудиодорожку видеоролика в реальном времени абсолютно так же, как это сделал бы сам Яндекс.Браузер.

Как перевести видео на YouTube

Скачайте расширение Tampermonkey для Google Chrome;

Перейдите по этой ссылке и скачайте скрипт для перевода;

Откройте YouTube и запустите любой ролик на английском или испанском;

Наведите курсор мыши на верхнюю часть проигрывателя и нажмите на кнопку перевода.

По умолчанию это действие должно активировать синхронный перевод на Ютубе. Но в некоторых случаях кнопки может либо не появиться, либо функция перевода окажется недоступной. В этом случае рекомендуется переустановить и само расширение, и скрипт, который отвечает за перевод. После этого расширение запросит разрешение на доступ ко взаимодействию с сайтом YouTube — соглашайтесь. После этого перевод станет доступен без ограничений.

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Честно сказать, первые несколько минут Chrome отказывался переводить для меня видео. Однако после того как я переустановил расширение и дал ему разрешение на доступ к Ютубу, всё заработало в лучшем виде. Теперь браузеру под силу перевести любой видеоролик на английском языке. В принципе, работает ещё и испанский, но испаноязычных видео я не смотрю, а довольствуюсь только английскими.

Перевод видео с английского на русский

Я уже упоминал, что с практической точки зрения расширение ничем не отличается от перевода, который предлагает сам Яндекс.Браузер. Это тот же двухголосый перевод, который накладывается поверх основной аудиодорожки. Есть голос как для озвучивания женщин (их голосом говорит Алиса), так и для мужчин. Это создаёт более приятный эффект, как будто ты слушаешь не — при всём уважении — диктора Лихачёва, а смотришь полноценный ролик, озвученный ещё на стадии записи.

Поскольку на других языках, кроме английского и испанского, Яндекс.Браузер и расширение с функцией синхронного перевода не говорят, не имеет смысла включать им видео на других языках. Например, когда я попробовал запустить шведский ролик с вкраплениями английской речи, расширение не смогло распознать её и даже не предложило кнопки активации синхронного перевода. Так что учитывайте, что всё видео должно быть записано на английском.

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Кстати говоря, аналогичное расширение работает и в браузере Firefox. Чтобы воспользоваться им, достаточно проделать те же самые шаги, которые вы проделали при установке его в Chrome. Функционально они ничем не отличаются друг от друга, поэтому с проблемами вы явно не столкнётесь. Разве что по первой расширение будет отказываться переводить, но, как мы уже выяснили, это вполне решаемо.