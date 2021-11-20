Разблокировка по лицу и сомнительный дизайн: Galaxy Nexus исполнилось 10 лет

За десять лет до Google Pixel 6 появилось еще одно знаковое устройство Android, также разработанное в партнерстве с Samsung, которое стало огромным шагом вперед для компании Google и для платформы Android. Конечно, если бы этого устройства не было, мы бы все равно получили нынешнее доминирование ”зеленого робота”, но отрицать значимость гаджета для индустрии просто некорректно. Многие новаторские функции, такие, как экранные навигационные клавиши, разблокировка по лицу и простая многозадачность — все это появилось бы намного позже, если бы в свое время не было того самого Nexus.

Телефон Google и Samsung

Как и Nexus S 2010 года, ”Gnex” был результатом сотрудничества Google и Samsung, которые после успеха своей линейки Galaxy S быстро заняли доминирующее положение на рынке смартфонов.

Для Google это был третий телефон Nexus, появившийся на рынке, и первый телефон, предлагающий подключение к LTE благодаря эксклюзивному партнерству с Verizon в США. Для Samsung он охватил циклы выпуска Galaxy S2 и S3, заимствуя дизайнерские решения этих телефонов. Упоминание ”Galaxy” в брендинге телефона так же придало растущему Samsung бОльшую популярность.

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Каким был Galaxy Nexus

Визуально самой яркой особенностью Galaxy Nexus было то, чего там не было. Это был первый телефон Android, в котором не было кнопок на передней панели устройства. В то время почти каждый телефон Android имел емкостные или физические клавиши для навигации. На Gnex они были заменены экранными клавишами ”назад”, ”домой” и ”недавние приложения”, которые сохранились до тех пор, пока навигация с помощью жестов не была введена в Android 9 Pie.

”Недавняя” навигационная клавиша ранее дебютировала в Android 3.0 Honeycomb, ориентированном на планшеты, но в Ice Cream Sandwich она сделала многозадачность на телефонах намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Сзади телефон представлял собой более крупный и изогнутый Galaxy S2. Правда, корпус был слишком пластиковым. Но в то время это было нормально, и все телефоны за редким исключением были пластиковыми.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich был полностью визуально и структурно переработан для мобильной ОС Google, представив новый язык дизайна ”Holo”, шрифт ”Roboto”, который до сих пор используется на большинстве телефонов Android, и бирюзовую цветовую палитру, вдохновленную научной фантастикой. Holo был детищем Матиаса Дуарте, который присоединился к Google в конце 2010 года и руководил разработкой компании в течение последнего десятилетия.

Мы впервые спросили себя, в чем душа Android? Нам нужны были простые типографские макеты с большим количеством пробелов, без линий, прямоугольников и ненужного декора. И мы хотели снабдить все это плавной анимацией и восхитительными цветами, чтобы Android действительно ожил. — сказал Матиас Дуарте на мероприятии по запуску в Гонконге.

Выступая на том же мероприятии, основатель Android, Энди Рубин, сказал прессе: ”Когда мы создавали этот продукт, команда инженеров жила в одном здании. На самом деле мы были одной командой”. Однако в этом продукте не использовался собственный процессор Samsung — вместо этого команда выбрала более открытый чип Texas Instruments OMAP 4460. По иронии судьбы использование чипа OMAP в конечном итоге сократит срок службы Nexus — TI покинула бизнес по производству процессоров для смартфонов в 2012 году, оставив устройства без возможности обновления до Android 4.3 Jelly Bean.

Лучшие телефон своего времени

По всеобщему признанию, в эпоху повсеместного отставания Android на многих телефонах, Galaxy Nexus казался очень быстрым. Обновление Android 4.1 Jelly Bean весной 2012 года помогло сгладить несколько оставшихся проблем с производительностью, помогая телефону поддерживать плавную скорость 60 кадров в секунду даже при HD-разрешении экрана.

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Камера телефона была слабым местом. Google гордо говорила о том, что телефон не имел задержки срабатывания затвора, но даже по меркам 2011 года его 5-мегапиксельная камера была в числе отстающих. И хотя фронтальная камера позволила Google стать первопроходцем в области разблокировки по лицу задолго до появления iPhone X, функция все равно была ради функции. Она работала настолько ненадежно, что даже потерпела неудачу во время демонстрации в прямом эфире на мероприятии, посвященном запуску.

Тем не менее, Galaxy Nexus оставался популярным среди первых поклонников Android. В конце концов, это был Nexus с гарантированными обновлениями в первый день для будущих версий Android. И он мог похвастаться чистейшим ПО от Google в то время, когда тяжелые и уродливые скины производителей портили многие модели. Даже слабая камера не сильно отталкивала покупателей. Тем более, тогда они не были настолько возведены в культ, как сейчас. Зато, если вас не устраивала автономность устройства, можно было купить увеличенную батарею, которую производила Samsung в Корее.

Суд Apple и Google

Как это часто бывало на заре смартфоностроения, новинка стала предметом юридических разбирательств. Galaxy Nexus быстро стал мишенью для юристов из Купертино, которые пытались доказать, что он нарушает патенты Apple. В результате телефон был ненадолго заблокирован в США в середине 2012 года после судебного запрета, а затем быстро вернулся в продажу. Apple потерпела неудачу в последующих попытках остановить продажи в течение 2012 и 2013 годов, хотя к тому времени устройство уже было заменено на Nexus 4 производства LG.

Несмотря на то, что Galaxy Nexus не продавался в больших количествах и не имел особенно долгого срока службы, он тем не менее выделяется как знаковая точка раннего этапа развития Android. Без Gnex и Ice Cream Sandwich не было бы Galaxy S3 или HTC One. В конечном счете, третий Nexus был популярен среди приверженцев Android по многим из тех же причин, что и Pixel 6 Pro — он предлагал чистое программное обеспечение Android и высокую производительность, поддерживаемую одним из лучших аппаратных средств от Samsung.