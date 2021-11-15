Samsung Galaxy Note уже 10 лет. Как он изменил мир

В этом месяце Samsung Galaxy Note празднует свой 10-летний юбилей. В настоящее время последней актуальной моделью этой линейки является прошлогодний Galaxy Note 20, а в этом году она так и не получила обновлений. Так же существует большая вероятность того, что серия будет полностью выведена из эксплуатации в начале 2022 года. Пусть дух Note и сохранится в Galaxy S22 Ultra, но это все равно станет концом эпохи. Только попробуйте вспомнить, сколько телефонов выпускаются сейчас и выпускались 10 лет назад. А потом сопоставьте с количеством телефонов, которые вообще есть. Это и говорит о том, что линейка Note — легенда.

Когда вышел Samsung Galaxy Note

Note опередил время. Теперь все флагманы предлагают то, что он давал 10 лет назад — огромный экран для более продуктивной работы и захватывающей игры. В течение довольно долгого времени Note был единственным подобным устройством. А все началось в конце 2011 года, когда был выпущен первый телефон этой серии.

Поскольку S Pen был основной функцией, которая дала название Note, телефон был настолько огромен для того времени, что большая часть ранних обзоров была сосредоточена на его размерах.

Первый Note был одним из лучших телефонов Android того времени — новаторским устройством, сдерживаемым программным обеспечением и экосистемой Android в 2011 году. Было еще и ограничение по железу, которое не могло так хорошо ”прокачивать” большой экран, но это влияние было не таким сильным.

Тем не менее, будучи большой ставкой на будущее с большим экраном, Note хорошо окупился, породив сотни преемников и дав название нескольким линейкам других брендов. Это также помогло развеять представление о том, что Samsung была всего лишь подражателем, копирующим iPhone.

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Каким был первый Galaxy Note

Физически первый Note был увеличенным Galaxy S II, вплоть до кнопки под экраном, 8-мегапиксельной камеры на задней панели и текстурированной под кожу отделки крышки батарейного отсека.

В центре внимания был большой дисплей WXGA (1280×800), который был одним из лучших по тем временам. Интегрированный двухъядерный процессор Exynos 4210 давал неплохую производительность и почти обеспечивал приемлемую частоту кадров, хотя как и многие телефоны Android того времени, он страдал от несовершенства Android с его задержками и фризами.

Между тем, первый стилус S Pen, закрепляемый внутри телефона, в сочетании с большим дисплеем заставил Note почувствовать себя чем-то, вроде КПК нового поколения. Но опять же, Android 2.3 Gingerbread из коробки портил часть впечатления.

Некоторые приложения Samsung были переработаны, чтобы использовать дополнительное пространство на экране по сравнению с традиционным размером телефона. Тем не менее, основные функции Note, такие, как многооконный режим с разделенным экраном и плавающий оконный режим для приложений, не присутствовали в исходной прошивке Note. Другими словами, в программном обеспечении оставался неиспользованным большой аппаратный потенциал.

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Для чего нужен стилус S Pen

Что касается S Pen, то им можно было рисовать или делать заметки. А удобная комбинация клавиш позволяла быстро делать снимки экрана или вызывать небольшой блокнот. Но Samsung потребовалось еще несколько лет, чтобы встроить в перо дополнительные функции, такие, как воздушные жесты и возможности дистанционного управления Bluetooth. Но даже перо первого поколения предлагало довольно солидный набор возможностей.

Note получил яркую международную кампанию по запуску, так как Samsung представила устройство в крупных городах Европы и Азии. Компания стремилась выделить Note как третью категорию устройств, занимающую промежуточное положение между смартфоном и планшетом. И действительно, такие продукты в конечном итоге породили одно из самых странных понятий в мире мобильных устройств — ”фаблет” (PHABLET от PHone — телефон и tABLET — планшет).

По началу главной проблемой нового телефона был именно его размер. Люди просто не готовы были носить с собой такой ”кирпич” каждый день. Им хотелось иметь устройство, которым можно с комфортом пользоваться на ходу одной рукой, а не возвращаться к тыканью палочкой в экран гаджета, как это было несколькими годами ранее — в эпоху расцвета КПК.

Большие телефоны

Сейчас размер того устройства уже не кажется таким большим, но на то, чтобы привыкнуть в такому большому размеру и оптимизировать под него софт и наши руки, потребовался не один год. Были даже шутки мол ”купил новый Note, теперь ветер в лицо не дует”. Тогда это действительно по ощущениям было, как если сейчас приложить к голове 10-дюймовый планшет. Для понимания того, что это было, на его дисплее почти умещался iPhone того времени целиком. А ведь и дисплеи не были безрамочными. Рамки у них были просто огромными, что делало Note чуть ли не в два раза больше iPhone и заставляло носить его только в сумке.

Довольно ”квадратный” 4,5-дюймовый экран первого Note с соотношением сторон 16:10 отлично подходил для написания документов, просмотра электронных таблиц или веб-страниц, но плохо помещался в карман узких джинсов. По этой причине в Galaxy Note 2 будет использоваться более вытянутый формат 16:9, который стал популярным по мере роста размеров экранов в 2012 году. Да и перед следующим скачком роста диагонали экрана мы получили еще более вытянутые корпуса.

В конечном итоге Samsung оказалась права в том, что потребители действительно хотели экраны большего размера, но ”телефон для заметок”, как отдельная категория продуктов, по большей части не реализовался. Множество производителей попробовали свои силы в более крупных телефонах, но никто так и не смог предложить нормальный стилус. Что-то приличное есть только у Apple в виде Apple Pencil, но выпускается он только для работы с iPad. Среди телефонов можно вспомнить LG Vu или HTC One Max, но они были ужасны в сравнении Galaxy Note и его S Pen.

Вместо того, чтобы порождать десятки прямых клонов, Note служил устройством для тестирования больших телефонов в целом — чтобы доказать, что огромный (и немного глуповатый на вид) телефон может иметь коммерческий успех. В итоге, ”плотину прорвало” и на рынок хлынули большие модели.

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Владельцы Note также стали одними из самых преданных поклонников Samsung, многие утверждали, что лучше Note может быть только новый Note. В итоге, они были еще большими фанатами марки, чем ”эпловцы”. Через пять лет после первого Note именно эта лояльность клиентов помогла Samsung пережить худший запуск смартфонов в истории. Я говорю о том, как взрывался Note 7. Подробнее об этом я рассказывал в отдельной статье.

Сегодня большинство флагманских телефонов доступны в размерах, не слишком далеких от первоначального Note, включая флагман Samsung S21 Ultra. Десять лет спустя Note превратился из странного нишевого устройства в форм-фактор по умолчанию для флагманских телефонов Android.

Выйдет ли новый Galaxy Note

Хотя бренд Galaxy Note может больше не быть с нами, но содержать в ряду две флагманские линейки сложно даже Samsung. А значит, компания вполне может заменить Note моделями серии S с приставкой Ultra. А то и вообще, выпустить еще одну модель в этой линейки и приписать к ней слово Note, как дань памяти.

Пока официально отмены Galaxy Note не было, но в этом году ее не выпустили. Возможно, из-за кризиса полупроводников или из-за желания стимулировать продажи Galaxy Z Fold 3. Руководство компании говорит, что модель поставили на паузу, а это значит, что она может вернуться, но сильно рассчитывать на это не стоит.