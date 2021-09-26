Сколько памяти нужно в смартфоне

В современном мире многие пользователи меняют смартфоны каждый год. И постоянно сталкиваются с одним и тем же вопросом: какого объема памяти выбрать устройство. Казалось бы, все предельно ясно: вы ведь уже пользовались смартфонами, берите такой же. Однако на деле все гораздо сложнее. Каждый выкручивается из ситуации по-разному: один покупает минимальный объем и старается сэкономить, другой берет хранилище с лихвой, чтобы не думать по этому поводу и не тратиться на карты памяти или облачные хранилища. Сегодня предлагаю разобраться кто прав, кто виноват.

Для начала хотелось бы развеять самый главный миф. Если вы покупаете смартфон с количеством постоянной памяти 64 ГБ, это совсем не значит, что вы сможете хранить файлы с таким размером. Чтобы убедиться в этом, достаточно соотнести объем накопителя на коробке с цифрами внутри. Они будут разные.

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Причин у этого явления достаточно много, главная из них — операционная система, которая тоже занимает пространство в памяти устройства. В среднем, если вы покупаете смартфон на 64 ГБ, свободного пространства на нем будет около 55 ГБ. Кстати, с картами памяти и жесткими дисками все обстоит ровно таким же образом.

Сколько памяти нужно для фото

На вопрос с каким объемом памяти приобрести себе смартфон, кажется, ответить очень легко. Все зависит от конкретного случая и сценария использования. Однако не стоит забывать об одном факте: каждый год смартфоны становится лучше, мощнее, быстрее.

Фотовозможности также с новыми поколениями прокачиваются кратно, а значит раздел Фото занимает все больше пространства. Поэтому приобретая себе телефон взамен старого, размеры его памяти должны, как минимум, отличаться. Нельзя взять в 2015 году смартфон на 64 ГБ и сейчас прийти в магазин за таким же. Его памяти вам просто не хватит.

Производители гаджетов, в свою очередь, тоже все понимают. Именно поэтому через какое-то время увеличивают минимальный объем хранилища. Так, раньше мы могли видеть флагманы с 8 ГБ постоянной памяти, а сейчас 64 ГБ (что в 8 раз больше) оцениваем, как «недостаточно».

Если вы используете телефон исключительно для хранения фото и общения в мессенджерах, то смело могу рекомендовать вам минимальный объем. Сейчас он обычно составляет или 64, или 128 ГБ.

Как очистить кеш на телефоне

Обычно бывает так: покупаешь смартфон, приходишь домой, загружаешь все необходимые приложения, смотришь, а там еще целых 48 ГБ свободного пространства. В голове сразу же всплывают мысли: хорошо, что не взял больше, а то переплатил бы.

Проходят дни, пролетают года, и вот, телефон впервые делает вам замечание, что мол все, памяти уже недостаточно. В панике вы обращаетесь к Настройкам и с ужасом узнаете, что приложение Телеграм занимает целых 10 ГБ свободного пространства. Во всем виноват кеш.

Кеш - специальная область на диске или в оперативной памяти компьютера, предназначенная для временного хранения информации и для часто используемых данных и команд.

Вы когда-нибудь замечали, что если на устройстве отсутствует подключение к интернету, картинки в приложении все равно загружаются? Так вот, самое время сказать спасибо технологиям. Если вдруг вы замечаете, что приложение весит больше положенного, обычно можно очистить лишние файлы просто перейдя в настройки конкретного приложения.

Но вся суть смартфонов с большим хранилищем в том, что вам не придется ничего чистить. 256 ГБ c головой хватит, чтобы вообще забыть о свободном пространстве. Логика покупателей телефонов с большим объемом памяти весьма понятна. Они берут и не думают, что там, да как там.

Отдельно хотелось бы поговорить про пользователей, для которых телефон — рабочее устройство. Обычно у них большую часть свободного хранилища занимают только разные файлы. Раньше я тоже был одним из них. В моем доме не было ни компьютера, ни ноутбука, один только смартфон. Понятно, что тогда 128 ГБ казались жестким дефицитом. Пришлось обращаться к облачным сервисам.

Не повторяйте моих ошибок. Если ваш телефон — ваша главная машина для работы, не скупитесь, и приобретите, как минимум 256 ГБ.

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Стоит ли покупать карту памяти

Конечно, многие сейчас скажут: а как же карта памяти? Если я вдруг решу работать на смартфоне, всегда могу ее приобрести и не переживать за свободное место. О том, почему так думать не стоит, отлично рассказал наш автор Иван Герасимов в своей статье. Рекомендую к прочтению.

У меня же, все сводится к предельно простому тезису: карта памяти — небезопасно. Только представьте, ее может вытащить кто угодно. Стоит только вам оставить где-нибудь телефон, как все, считайте, что вы с данными попрощались. Даже если там стоит пароль и никто не увидит что внутри, у вас ведь этих данных уже не будет.

Сколько памяти нужно, чтобы играть

Отдельно хочется поговорить про игры на смартфоне. Современный игрок достаточно юморной человек. Скачивая игру, мы планируем увидеть там что-то неземное, с отличной графикой на уровне Ведьмака и проработанным сюжетом с возможностью отвечать на диалоги.

При этом скачать 10 ГБ игры мы почему-то не хотим. Видите ли, места много занимает, потом не хватит для других задач. Ну, теперь сами посудите. Если даже вы скачаете три игры, каждая из которых будет весить около 6 ГБ, то это уже 18 ГБ. Добавляем сюда еще две тысячи фотографий, систему, которая занимает 6 ГБ и в итоге остаемся ни с чем. Если что, я вас предупреждал.

Какой телефон выбрать меломану

Вопрос с музыкой я решил весьма просто. Подписался на один из стриминговых сервисов и полностью бросил идею загрузки музыки на устройство. Причина тому весьма простая, единственное место, где плохое соединение с интернетом в моей жизни — самолет. Так что можно без проблем слушать музыку не скачивая.

Однако встречаются (и довольно часто) пользователи, которые делают все по старинке и загружают все через компьютер или напрямую через сторонние пиратские сервисы. Совет здесь предельно простой: на музыку вам потребуется примерно 10 ГБ. Дальше считайте сами.

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В итоге получается, что перед тем, как пойти в магазин следует:

Оценить все сколько памяти вам требовалось на прошлом смартфоне и как давно вы его купили.

Записать в заметках все, на что вы планируете тратить память.

Рассмотреть возможность покупки карты памяти.

Учесть срок, на который вы планируете приобретать смартфон.

Уверен, вам есть что сказать по этому поводу. Милости прошу в наш Тедеграм-чат или в комментарии ниже. Будет интересно вас почитать.