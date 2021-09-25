Самые интересные игры для Android в жанре экшн

В магазине Google Play так много классных экшн-игр, что бывает сложно выбрать лучшую из них. Для этого мы и собираем подобные подборки. В них мы включаем то, что на надо обратить внимание в первую очередь, чтобы не тратить время на поиски. Как это обычно и бывает в наших подборках, вы найдете отборные игры, в которые нам приятно играть самим и не стыдно посоветовать вам. На этот раз мы выбрали довольно популярный жанр, о котором уже несколько раз писали, но в нем всегда есть, что посоветовать. Поэтому скачивайте игры, налейте себе чашечку чего-нибудь вкусного и просто насладитесь игровым процессом.

Death Road To Canada — игра про зомби-апокалипсис

Когда вы собираетесь тратить деньги на игру, вы должны быть уверены, что она хорошая. В этом отношении Death Road To Canada — отличный выбор. Столкнувшись с зомби-апокалипсисом, вы должны возглавить отряд из довольно интересных персонажей в смертельной миссии на пути в Канаду.

По пути вам нужно будет исследовать и грабить, собирая припасы, а также управлять здоровьем и моральным духом своей команды. Все в Death Road to Canada генерируется случайным образом, что делает каждое прохождение уникальным.

Почему нам разонравились игры

Death Road to Canada также поддерживает контроллеры, что всегда приятно. А еще есть редактор персонажей, чтобы сделать их такими, какими захотите именно вы. Пусть игра и платная, но в ней есть, на что обратить внимание. Она многим нравится.

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Penarium — это крутой платформер, созданный автором знаменитой игры Worms. В то время, как последняя была медленной стратегической игрой, Penarium находится на противоположном конце спектра, предлагая динамичные действия, требующие быстрой реакции.

В ней рассказывается история Вилли, деревенского мальчика, который всегда жаждал приключений. Однажды в город заезжает цирковое представление, и Вилли решает сбежать, чтобы немного повеселиться и развлечься. К сожалению, это не обычный цирк — это Penarium, мрачная феерия. Впрочем, иногда она не лишена иронии. Выжить в цирке и одержать победу или умереть — вот, что придется выбирать вашему персонажу. Толпа ждет развязки и ее нельзя разочаровать.

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Suzy Cube — приключенческая приключенческая

Suzy Cube — это увлекательное приключение, состоящее из множества уровней, каждый из которых представляет собой новую задачу, которую нужно решить. С поддержкой геймпада Suzy Cube обещает много часов платформенного веселья. По итогу вам надо будет вернуть украденное золото вашего замка.

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Suzy Cube — игра, над которой работали много лет. Это динамичный платформер, разработанный независимым разработчиком. Проще всего сравнить ее графику и игровой процесс с Super Mario 3D Land для Nintendo 3DS, и она намного лучше мобильного Super Mario Run. Это милое приключение для поклонников трехмерных платформеров.

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ICEY — игра про киборга

По сути, ICEY — это 2D-игра с боковой прокруткой, в которой вы играете за главного персонажа, таинственного кибернетического воина, который раздает всем по заслугам. По мере прохождения вам надо будет получать новые навыки. Их можно разблокировать и улучшать по мере прохождения игры.

Сказанное об игре — только начало. Здесь также присутствует целое повествование, исследующее отношения между игроком и рассказчиком. Это довольно круто и, безусловно, уникально среди игр в целом, но особенно среди мобильных игр.

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Downwell — ролевая игра для Android

Downwell — это ролевая игра в стиле ретро, ​​в которой цель довольно проста. Вам надо прыгать в колодец и смотреть, как далеко вы можете упасть. Легко, правда? Что ж, не совсем так — колодец набит врагами. В этом и будет основная сложность.

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Как таковой истории в игре нет, зато предостаточно экшена. Благодаря классной графике, отличной музыке и простому управлению, в эту игру легко играть, но сложно освоить. Каждый раз во время игры новое оружие появляются случайным образом. В конце каждого этапа вы также можете выбрать то, что дополнительно вам пригодится.

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Скачать Battlelands Royale — игра на выживание для Android

Battlelands Royale — это игра, созданная для мобильных устройств, в которой сочетаются мультяшная графика и вид сверху вниз с простым хорошо работающим форматом игры ”последний человек”. Она предлагает довольно уникальный подход к формуле королевской битвы, который хорошо подходит на каждый день, поскольку матч занимает всего несколько минут.

Так же, как PUBG или Fortnite, вы спускаетесь с парашютом на карту с кучей других игроков — в данном случае 32 игрока. Вам придется собирать оружие, боеприпасы и броню, а потом уничтожать своих врагов. Вы можете играть в одиночку или вдвоем, в зависимости от того, что вам больше нравится.

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Каждый бой будет интересным, но в игре есть микротранзакции для таких вещей, как косметические изменения и эмоции, но это довольно типично для такого рода вещей. В остальном вы сможете играть бесплатно.

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Dandara — красивая метроидвания

Dandara — фантастическая и красивая метроидвания, которая была хорошо принята на ПК и консолях. Суть в том, что вы можете управлять гравитацией, чтобы прыгать по стенам и потолку.

Одна вещь, которая помогает Дандаре выделиться среди других современных метроидваний, таких, как Dead Cells и Hollow Knight, заключается в том, что она более быстрая. Конечно, есть вещи, которых ей не хватает на фоне других игр, но в целом она довольно интересна и хорошо конкурирует с другими представителями жанра.

Эта версия игры поставляется с обновлением Trials of Fear, которое добавляет три новых области, еще одного босса, бонусы и многое другое. Это довольно классная игра, и, скорее всего, она вам понравится. Тем более, она поддерживает контроллер.

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