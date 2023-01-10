В новом Samsung Galaxy S23 будет спутниковая связь. Но не спешите радоваться

Прошлый год принес нам немало технологий, которые показали, что смартфоны действительно развиваются. Наверное, одной из самых интересных является поддержка некоторыми новыми смартфонами спутниковой связи. Звучит как что-то космическое во всех смыслах слова, и пока эта технология не нашла массового применения. Но вот теперь появилась информация о том, что уже меньше, чем через месяц, мы увидим еще один телефон, который будет поддерживать данную технологию. Но не спешите думать, что это сразу что-то изменит. Есть свои особенности и подводные камни.

Какие телефоны поддерживают спутниковую связь

Новая функция, появившаяся в мобильных телефонах где-то в прошлом году, сейчас действительно есть только в единицах устройств. Huawei и Apple были первыми брендами, которые использовали ее. При этом, хоть и с небольшим преимуществом во времени, первой была именно китайская компания. Она представила свой телефон за несколько дней до презентации iPhone 14.

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Будет ли Galaxy S23 работать через спутники

Согласно недавнему отчету SamMobile, серия Samsung Galaxy S23 тоже будет поддерживать спутниковую связь. Можно ”притянуть за уши”, что это тоже своего рода первый телефон со спутниковой связью. Самым первым он не стал, среди устройств с 5G тоже есть спутниковая связь (серия iPhone 14). Скажем так, это первый смартфон на Android c 5G, который поддерживает такую технологию. А учитывая, насколько условный Android у Huawei, новинку почти без преувеличения можно назвать почти первым телефоном на Android (полноценном) с поддержкой 5G.

Вот только думать, что с такими технологиями можно будет не зависеть от вышек сотовой связи, точно не стоит. Принцип работы технологии заключается в том, чтобы позволить пользователю связаться с внешним миром, передав экстренную информацию на спутники, которые находятся на околоземной орбите.

Хорошо ли работает спутниковая связь

Важно отметить, что соединение, устанавливаемое подобным образом, намного медленнее, чем традиционное, которым мы каждый день пользуемся в обычной жизни. Его не хватит не только для того, чтобы обеспечить полноценное Интернет-подключение, но даже для самых простых задач. Это связано с тем, что сигнал должен проходить гораздо большее расстояние. Одного этого достаточно для того, чтобы сигнал сильно терял в своей силе, ведь обычно расстояние до сотовой вышки составляет не более нескольких километров, а до спутника мы получаем уже много десятков километров. Вот и получается, что ни доступа в Интернет, ни звонков, ни даже текстовых сообщений через спутники мы не получим.

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Еще одна проблема, связанная с передачей данных через спутники, заключается в том, что для работы нужна прямая видимость спутников. Если нет прямого обзора неба, это займет больше времени. В идеальных условиях, если над вами чистое небо и спутники все же видны, передача сообщений обычно занимает около 15 секунд. Задержки могут увеличиться до более чем минуты из-за таких факторов, как деревья, и других особенностей местности, например, холмов, гор и каньонов. Даже плохая погода и высокая облачность сильно влияют на передачу сигнала. Таким образом, эта функция в основном представляет собой резервную аварийную систему спасения для туристов, которые оказались где-то, где просто нет другого способа передать сигнал бедствия.

В России, конечно, можно будет купить новые телефоны, которые привезут по параллельному импорту, но пользоваться описанной выше функцией, скорее всего, не получится. С большой долей вероятности география ее использования будет сильно ограничена. И это не только санкционные ограничения для нашей страны, а общие. Так, например, спутниковая связь на iPhone работает только в США и Канаде. Что-то подобное, скорее всего, будет и тут.

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Когда выйдет Galaxy S23 и каким он будет

Помимо поддержки спутниковой связи, новые смартфоны серии Samsung Galaxy S23 получат разогнанную версию нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц, камеру на 200 Мп в максимальной версии и некоторые другие изменения, а презентация уже намечена на 1 февраля, поэтому ждать осталось недолго — скоро мы все узнаем во всех деталях.