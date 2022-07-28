Huawei представила HarmonyOS 3. Что нового?

За последние несколько недель появилось много сообщений о грядущей новой версии Huawei HarmonyOS. И вот компания официально ее выпустила. Вчера Huawei провела полномасштабную конференцию по запуску HarmonyOS 3. Она была улучшена в нескольких аспектах. Система поставляется с улучшенным HyperTerminal, универсальной картой, плавной работой, конфиденциальностью и безопасностью. По словам Huawei, система HarmonyOS 3 существенно улучшает пользовательский опыт. Полноценное распространение начнется в сентябре, а пока мы можем поговорить о том, что в ней будет.

Вышла HarmonyOS 3

HarmonyOS 3 предлагает несколько основных функций обновления, включая HyperTerminal (удвоение количества оборудования), богатую экосистему, умный дом, длительное обновление, конфиденциальность и безопасность, а также многие другие улучшения.

На данный момент бета-версия HarmonyOS 3 доступна для первых пользователей. Владельцы совместимых моделей могут зарегистрироваться и загрузить обновление. HarmonyOS 3 HyperTerminal поддерживает совместную работу 12 типов интеллектуальных устройств. К ним относятся принтеры, умные очки и умные автомобили. Помимо смартфонов в процессе совместной работы могут использоваться умные экраны и ПК с Windows 11.

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Можно ли установить HarmonyOS 3

Некоторые телефоны Huawei уже получили обновление HarmonyOS 3.0. В журнале обновлений говорится, что операционная система придерживается концепции «обычно используемой и всегда новой» и предоставляет пользователям «дальнейшие» бесплатные обновления.

Что нового в Хармани ОС

Рабочий стол новой операционки удалось сделать более персонализированным. Есть даже функция интеллектуальной компоновки рабочего стола, которая включается одним тапом. А кроме этого, для хранения личных данных предлагаются конфиденциальные папки.

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Статус безопасности устройства стал более прозрачным и управляемым, защита данных стала более простой и надежной. Проще говоря, новая система обладает более высоким уровнем безопасности, который не сказался негативно на функциональности. В частности это касается более развитой системы умного дома.

Объединение ПК, монитора и гарнитуры, соединение смартфона и планшета, продолжение работы на других устройствах, единый вход в систему — все это HarmonyOS 3. При этом всем можно управлять при помощи одного окна. Если заявленное действительно будет работать, то это будет очень интересно.

Можно не только соединять все устройства, замыкая их на смартфон, но и управлять ими, если они уже в сети и объединены между собой. Например, так можно пользоваться умными колонками, выводить информацию с одного устройства на другое и управлять ими без участия смартфона.

Huawei Watch смогут легко подключаться к другому спортивному оборудованию. Наушники будут переключаться между источниками тогда, когда это нужно. А в автомобиле можно будет пользоваться приложениями со смартфона.

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Функции смартфонов Huawei

Функция объединения ярлыков приложений теперь будет работать еще лучше. Их можно будет не только объединять в супер папки, но изменять их размер после объединения, чтобы они занимали меньше места на хоумскрине. Новые параметры получили и папки, которые тоже были довольно сильно переработаны. Есть даже интеллектуальная компоновка элементов, чтобы они стояли так, как нужно пользователю. Правда, это скорее видение системы, но попробовать точно стоит. Вдруг она угадает.

А еще HarmonyOS 3 поставляется с улучшенным игровым движком superframe. Он позволяет сократить энергопотребление во время рендеринга графики на 11%. Кроме того, на 14 % улучшилась реакция приложений для управления супер памятью.

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Что касается конфиденциальности, новинка и тут поддерживает новые функции, включая центр безопасности, который может уничтожать вирусы, перехватывать угрозы, имеет чистый режим и защиту от подменных приложений.

Все это надо проверять в деле, а большая часть функций не будет доступна для пользователей за пределами Китая. Но от этого не становится менее интересным то, как компания разрабатывает и внедряет новые функции в ПО, которое может конкурировать с Android и iOS. То ли еще будет? Как вы думаете, сможет ли HarmonyOS перерасти во что-то большее, чем просто операционная система для смартфонов Huawei? Делитесь мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.