Huawei нашла способ обойти санкции и дать 5G даже старым смартфонам

Все вы помните, как из-за санкций, наложенных на Huawei, она лишилась доступа к технологиям связи пятого поколения. Рассказывать лишний раз об этом не стоит, но так она лишилась возможности конкурировать с остальными производителями и чувствовать себя полноценным игроком в лиге флагманов. Сюда же можно отнести проблемы с процессорами, но это изменить нельзя, да и Snapdragon 888 работает очень даже хорошо. Вот только его специальная версия не позволяет пользоваться 5G. Пусть для России это пока не актуально, ведь сети у нас еще только разворачиваются, но уловка получилась довольно изящной и о ней нельзя не рассказать.

Есть ли у Huawei 5G

Huawei имеет право покупать чипы Qualcomm, но только без 5G. Естественно, это не позволяет компании даже просто поддерживать уровень продаж на китайском рынке, не говоря уже об остальном мире, где активно развиваются сети 5G. Но безвыходных ситуаций не бывает, и вот, что было придумано.

Был найден обходной путь — предложить владельцам устройств Huawei возможность пользоваться сетями пятого поколения. Для этого им придется приобрести специальный чехол со встроенным 5G-модемом. Правда, на данном этапе такой аксессуар доступен только для Huawei P50 Pro. Но скоро аксессуар появится и для других моделей. В частности, к ним будут относиться новинки из серии Huawei Mate 50, а также модели семейств Huawei Mate 40, Huawei Nova 9 и Nova 10.

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Чехол для Huawei с 5G

Soyealink изготовит этот необычный чехол с секретиком для Huawei. Помимо модема 5G в аксессуаре доступен чип eSIM. Подключается он к смартфону через порт USB Type-C. Вес довольно большой — 52 грамма. К этому надо быть готовым, но кроме увеличения веса, он так же увеличивает и толщину устройства. Впрочем, это не так критично для тех, кто и так пользуется чехлами. С новым аксессуаром телефон станет толще на 3,2 мм.

Наверное, вы догадались, что такая технологическая панацея от всех санкций стоит недешево. Вы правы — за эти деньги можно купить еще один телефон начального уровня. В Китае за аксессуар просят 120 долларов.

Учитывая, как Huawei старается снова занять лидирующие позиции, такой аксессуар кажется неплохим решением. Правда, было бы здорово раздавать его в подарок при покупке, но это уже совсем фантастическая история.

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Как дела у Huawei

Недавно Huawei провела крупную конференцию в Китае, на которой представила новые устройства и похвасталась своими успехами. По словам Ю Чэндуна, генерального директора Huawei Consumer Business Group, количество активных пользователей устройств компании в месяц уже превысило 730 миллионов человек.

Ю Чэндун также сообщил, что количество экосистемных устройств от партнеров уже превысило 150 миллионов единиц, а количество самих компаний-партнеров – более 2000. Для сравнения, в декабре 2019 года компания сообщила, что месячная активная пользовательская база устройств Huawei превысила 570 млн человек. То есть мы наблюдаем рост. Но он достигнут не за счет смартфонов, как раньше, а за счет совершенно других продуктов, которых компания выпускает все больше и больше. По смартфонам она не просто перестала бороться за первое место в мире, но и вовсе выпала из ТОП-5, занимая на разных рынках места в основном с пятого по восьмое.

Сколько телефонов получили HarmonyOS

При этом у нее остались определенные косвенные связи с ее дочерним брендом Honor. Так сообщается, что 89 моделей телефонов уже работают на собственной операционной системе HarmonyOS, ставшей заменой Android. В это количество входят так же устройства Honor. Правда, тут можно говорить об относительно старых моделях.

Зато речь идет не о самой первой версии HarmonyOS, а о версии 2.0.0.230 и выше. Другими словами, смартфоны не только перешли с Android, но уже получили несколько обновлений прошивки в зависимости от модели.

А в течение следующих двух месяцев HarmonyOS 2.0.0.230 (или выше) получат еще 39 смартфонов и планшетов Honor и Huawei. Важно отметить, что речь идет только о китайском рынке, на мировом рынке Huawei продолжает использовать прошивку EMUI на базе Android в своих устройствах. А вы пробовали HarmomyOS. Если да, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.