Вот как Apple окончательно превращает Айфон в Андройд

В Apple скоро все изменится. Американская компания готовится открыть двери в альтернативные магазины приложений для iPhone. На прошлой неделе мы уже писали об этом в нашем отдельном материале. Это стало возможным в результате одного из предложений Евросоюза, которое вступит в силу в ближайшие месяцы. Такая мера приблизит устройства Apple к экосистеме Android, где будет больше свободы для установки приложений. Это означает, что пользователи смогут загружать сторонние приложения без необходимости заходить в App Store, то есть на них не будут распространяться ограничения компании или комиссия до 30%. А еще нас ждет стандартизация разъема USB Type-C, который должен появиться почти во всех потребительских устройствах.

Можно ли установить на Айфон сторонние приложения

В статье моего коллеги Ивана Кузнецова подробно рассказано, что целью Европейского Союза с его законодательством является уравнивание условий внешних разработчиков и улучшение опыта пользователей при загрузке приложений на их iPhone. Это изменение первоначально произойдет в Европе, но оно также затронет модели, распространяемые по всему миру.

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Закон о цифровых рынках вступит в силу в ближайшие месяцы, хотя затронутые компании не будут обязаны соблюдать правила до 2024 года. В частности, закон требует, чтобы технологические компании разрешали установку сторонних приложений, чтобы пользователи могли легко изменить первоначальные настройки. Также требуется, чтобы службы обмена сообщениями работали вместе, и чтобы сторонние разработчики имели равный доступ к этим службам. То есть фирменные мессенджеры должны стать доступны и на других платформах. Была даже история с ”цифровым буллингом”, когда подавляющее большинство подростков в США имеют iPhone и переписываются в iMessage, а это мешает нормально общаться со всеми владельцам Android-смартфонов (им такая функция недоступна).

Что касается Apple, она не совсем довольна новым законодательством и неоднократно осуждала загрузку приложений из внешних источников. Компания утверждает, что это необходимо для защиты пользователей, поскольку неопубликованная загрузка может привести к тому, что они получат небезопасные приложения.

Почему на Айфон приложения устанавливаются только из AppStore

Цель американской компании заключается в том, чтобы это большое изменение произошло с запуском iOS 17. Но мы не знаем, произойдет ли это со дня запуска или выйдет с обновлениями. Чтобы защитить себя от вредоносных приложений, производитель iPhone будет рассматривать решение о введении требований безопасности, несмотря на то, что программное обеспечение распространяется не в рамках официального магазина. Напомню, что компания берет от 15% до 30% доходов от App Store — то есть со всех денег, которые пользователи платят разработчикам при покупке самих приложений или подписок/опций/покупок в них.

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Помимо всего этого компания также работает над тем, чтобы открыть возможности для сторонних приложений, таких как дополнительные технологии камеры и NFC. Следует отметить, что на данный момент для использования NFC доступно только приложение Wallet и Apple Pay. Таким образом, Apple столкнется (и уже сталкивается) с давлением, чтобы эта опция распространялась на другие сторонние приложения.

Аймесседж на Андройд

Разработчики компании еще не нашли способ открыть iMessage для других сторонних сервисов, как того требует Закон о цифровых рынках. В Apple считают, что это изменение может повредить сквозному шифрованию или другим функциям конфиденциальности. Поэтому им нужно найти способ сделать это бесшовным для пользователей iPhone и других устройств, которые присоединятся к использованию мессенджера.

Следит ли Apple за пользователями

Если коротко, то да. Но не спешите паниковать, если у вас iPhone. Apple может знать все, что вы делаете, и шпионить за вашим мобильным телефоном через App Store. Она знает, что выделаете, когда просматриваете магазин приложений. Это обнаружили некоторые разработчики. Но это касается только внутренних механизмов и мало чем отличается от поведения других поисковых систем и магазинов.

Первоначально App Store не содержал рекламы и был давним защитником конфиденциальности, но теперь он получает новые места размещения рекламы, и все больше людей обеспокоены тем, как изменится политика компании. Хотя это не единственное, что должно их волновать.

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Учитывая, что iOS предоставляет Apple базу данных о взаимодействии каждого пользователя с App Store, исследователи и разработчики в области безопасности выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности в связи с тем, что App Store таргетирует рекламу. Недавно было обнаружено, что iPhone в режиме реального времени через файл JSON делится с Apple информацией о том, что вы делали в магазине приложений.

Специалисты утверждают, что начиная с выпуска iOS 14.6 в мае 2021 года, Apple отслеживает действия пользователей в App Store. Хотя это может быть связано со статистикой эффективности рекламы. Мы понятия не имеем, как компания использует такие данные. И у нас нет официального подтверждения от нее относительно этого недавнего открытия.

Компания может заявить, что собранные данные не передаются третьим лицам, но мы не можем быть в этом уверены. Так же дела обстоят и в Android. Хотя о безопасности данных к Google, для которой эти самые данные являются основным способом заработка, вопросов намного больше.

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Какими будут телефоны в будущем

На данный момент у нас нет дополнительной информации об этом, хотя мы надеемся узнать больше в ближайшее время и посмотрим, будет ли Apple пытаться что-то изменить. Но то, что различий между телефонами будет становиться все меньше, это факт. Они будут все больше и больше унифицироваться, обрастая кроссплатформенными сервисами, универсальным выверенным дизайном (а он может быть только один) и другими вещами, которые сделают телефоны еще более скучными и однобокими. Как всегда, у любой инициативы есть плюсы и минусы, а оценить их мы сможем только через несколько лет.