Apple переобулась и решила превратить iOS в Android с Mir Pay и аналогами App Store

Не знаю, как у вас, но во мне уже много лет живёт стойкое ощущение, что Apple считает Android операционкой второго сорта. Руководство компании хоть и не говорило об этом прямо, неоднократно делало всяческие нелицеприятные намёки. Уже и не счесть, сколько раз в Купертино критиковали Google за подход к проверке приложений, за возможность скачивать любой софт из разных источников и за отсутствие ограничений на использование платёжных сервисов. Словом, за то, что любой нормальный человек наоборот считает за преимущество. Тем смешнее будет наблюдать, как Apple будет выкручиваться, объясняя, почему она планирует разрешить аналоги App Store и Apple Pay.

Аналоги App Store — появятся ли

Как рассказали в Bloomberg, инженеры и разработчики Apple прямо сейчас трудятся над снятием ограничения на загрузку приложений на iPhone из альтернативных источников, которое действовало с первого дня, а также на использование сторонних сервисов бесконтактной оплаты. Таким образом в компании собираются исполнить требование Еврокомиссии, которая признала соответствующие запреты монопольной практикой и потребовала устранить их.

Главная цель, которую преследует Apple, — дать пользователям iOS возможность загружать приложения не только из App Store, говорится в отчёте источников Bloomberg. Откуда при этом будет вестись загрузка софта, не уточняется. Так что непонятно, будут ли это альтернативные магазины приложений, которые можно будет установить себе на смартфон и скачивать ПО напрямую, либо речь идёт о возможности загрузки IPA-файлов по аналогии с APK для Android.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ПУЛЬСЕ MAIL.RU, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Судя по всему, Apple тратит значительные ресурсы на то, чтобы реализовать загрузку приложений из-за пределов App Store. Проект возглавляет Андреас Вендкер, вице-президент компании по разработке программного обеспечения, который подчиняется непосредственно Крейгу Федериги. То есть согласование всех изменений, которые требуется внести в систему, происходит на самом высоком уровне, указывая на то, что данная работа имеет для Apple высокий приоритет.

iOS 17 — что нового

Несмотря на то что в Купертино знали о требовании Еврокомиссии ещё несколько лет назад, очевидно, что никто в компании не готовился к тому, что новый закон о цифровых рынках придётся исполнять на практике. Поэтому сейчас Apple очень торопится, потому что ей предстоит реализовать множество новых инструментов, обеспечивающих загрузку софта со стороны, которые доселе казались просто невозможными, к сентябрю 2023 года, когда выйдет iOS 17.

Но ведь позволить владельцам iPhone скачивать софт просто из интернета — это совсем не Apple-way. Компания просто не может позволить себе оставить пользователей без защиты, которую она столько лет ставила во главу всей своей деятельности. Поэтому, как сообщает Bloomberg, в Apple работают не только над реализацией механизмов загрузки ПО со стороны, но и разрабатывают свод правил безопасности, которые позволят исключить установку вредоносных приложений.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Что это будут за правила, пока непонятно. Возможно, компания сделает обязательным следование гайдлайнам, действующим для App Store, для всех разработчиков, вне зависимости от того, где они размещают свои приложения. В противном случае вполне вероятно, что iOS будет просто блокировать софт, который не соответствует требованиям. А, возможно, в Купертино реализуют в iOS механизм проверки безопасности вроде того, что используется в смартфонах Xioami, который прогоняет сторонний софт на вредоносную активность.

Альтернативные магазины для iOS

Какой бы выбор ни сделали в Apple, очевидно, что альтернативным источникам софта на iOS — быть. Другой вопрос — насколько востребованными они окажутся в реальности. Потому что есть как минимум две причины, которые не дадут им стать популярными.

Во-первых, очевидно, что сторонние магазины приложений придётся как минимум скачать себе на устройство. А поскольку распространяться через App Store они явно не будут, сама процедура может оказаться непосильной если не для подавляющего большинства пользователей, то по крайней мере для довольно изрядного их числа. Например, даже я не уверен, что буду устанавливать себе сторонний магазин, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им на постоянной основе.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Во-вторых, ассортимент сторонних магазинов приложений для iOS явно будет не таким широким, как у App Store, который наполнялся софтом более десяти лет. Скорее всего, многие разработчики попросту не пойдут на альтернативные площадки, потому что это прибавит им работы, не гарантируя сколь-нибудь ощутимого выхлопа. К тому же не исключено, что Apple сама будет наседать на разработчиков, уговаривая их не публиковаться на стороне, обещая взамен какие-то привилегии в App Store.

Замена Apple Pay на iOS

А вот в чём у меня нет сомнений, так это в востребованности альтернатив Apple Pay. Помимо разрешения на iOS сторонние магазины приложений, Еврокомиссия выдвинула Apple требование открыть NFC в своих смартфонах и снять запрет на использование внешних инструментов бесконтактной оплаты. Таким образом высока вероятность появления в App Store и Google Pay, и Samsung Pay, и других сервисов.

Впрочем, и тут не всё так однозначно. Поскольку действие директив Еврокомиссии распространяется только на территорию Европейского союза, не исключено, что все изменения, которые обязана внести Apple, будут касаться только европейского рынка. То есть весь остальной мир, включая Россию (и, я бы сказал, особенно Россию) тех же привилегий вполне могут лишить. Но я почти не сомневаюсь, что Apple на это не пойдёт и сделает все нововведения общедоступными.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

В конце концов, появление на iOS сервиса Mir Pay (как и альтернативных магазинов приложений) полностью нивелировало бы неудобство использования Айфонов, от которых сегодня многие отказываются в силу наложенных Apple ограничений. А в Купертино, как мы знаем, всё ещё сильно полагаются на аудиторию из России. Даже российский офис релоцировали не куда-нибудь, а в Киргизию, которая является частью ЕАЭС и Таможенного союза. Подробнее о том, почему это важно, мы рассказывали вот здесь.