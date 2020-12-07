Вы знали, что Spotify не самая популярная платформа для музыки?

Многие думают, что Spotify — самая популярная платформа для потоковой музыки, но это правда лишь отчасти. Если посмотреть с другой стороны, то картина меняется кардинально и на первое место выходит совершенно другой сервис. Конечно, статистику сложно назвать официальной, но она заставляет задуматься, для чего вообще нужен YouTube и другие сервисы, на которых мы привыкли смотреть видео, ролики, обзоры и даже кино. Именно они могут составить серьезную конкуренцию музыкальным сервисам. Особенно после появления недорогих подписок, дающих более широкие возможности. Я не агитирую ими пользоваться, просто они могли оказать влияние на итоговый результат.

Самый популярный музыкальный сервис

Когда вас просят назвать самый популярный сервис для прослушивания музыки, с большой долей вероятности вы назовете Spotify и Apple Music. Потом вы можете вспомнить Яндекс Музыку, МТС Музыку и некоторые не очень популярные у нас сервисы, например, Pandora, Deezer и Amazon Prime Music. Несмотря на то, что все они имеют солидную базу подписчиков, как выяснилось, ни один из них не является крупнейшим или самым популярным сервисом потоковой музыки.

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YouTube и его два миллиарда активных пользователей в месяц опережают всех конкурентов по количеству и популярности. Неужели YouTube, как сервис потокового видео, может превосходить Spotify в отношении музыки? Оказывается, может.

Несмотря на 60 миллионов треков, четыре миллиарда плейлистов и 1,9 миллиона подкастов, Spotify действительно уступает YouTube как минимум в одном. Если не считать детские песни «музыкальными видеоклипами», то 7 из 10 лучших видео YouTube за все время — это музыкальные видеоклипы.

Более того, в других рейтингах лидируют так же музыкальные клипы. Они составляют 17 из 20 лучших, 27 из 30 лучших и 37 из 40 лучших. Фактически, почти все 100 лучших видео на YouTube за все время — это музыкальные клипы. Не котики, не обзоры и не лайфхаки, а именно музыка.

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Это дает нам хорошее представление о том, для чего люди используют YouTube. Крупные артисты больше не представляют свои последние треки на MTV — они выбирают YouTube. Например, у «Despacito» Луиса Фонси больше 7 миллиардов просмотров. В десятке лучших за все время есть много других имен, которые вы хорошо знаете. В их число входят: Эд Ширан, Виз Халифа, Марк Ронсон / Бруно Марс, Псай, Джастин Бибер и Maroon 5.

Аудитория YouTube

У YouTube есть явное преимущество — это один из самых популярных сайтов в Интернете по всему миру. Фактически, YouTube занимает второе место среди веб-сайтов на Земле. Он владеет второй по величине поисковой системой в Интернете и ежедневно используется более чем 30 миллионами активных пользователей. Они смотрят около миллиарда видео в день. Кроме того, на YouTube приходится 37% всего мирового Интернет-трафика, а средний пользователь смотрит с мобильного телефона до 40 минут видео каждый день. Большая часть из которых, как мы выяснили, музыка.

Более того, YouTube встроен в подавляющее большинство телефонов Android, продаваемых по всему миру. В 2020 году IDC ожидает, что поставки телефонов Android достигнут 1,055 миллиарда. Spotify, для сравнения, поставляется ”из коробки” на относительно небольшом количестве телефонов. Это дает YouTube серьезное преимущество перед конкурентами. Видеоплатформа Google доступна на более чем 80 языках в более чем 100 странах.

Мы сейчас не рассматриваем YouTube Music, который пришел на смену Google Music и опока не имеет такой широкой популярности. Технически обычный YouTube не является сервисом потоковой передачи музыки. Но несмотря на то, что главным продуктом сайта является видео, люди используют его для прослушивания музыки. В итоге площадка не просто ”уделывает” своего музыкального собрата, но и всех остальных конкурентов, которые на первый взгляд такими не являются.

Многие пользователи заходят на YouTube, чтобы посмотреть клипы. Но огромная часть просто слушает музыку в фоновом режиме с компьютера или имея подписку YouTube Premium на телефоне.

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История Spotify

Такое положение дел может показаться немного обидным для Spotify, который много лет развивает свое направление и стал не просто лидером, но и синонимом отрасли. Сервис был основан в 2006 году и запущен в 2008 году, он пользуется успехом по всему миру.

Настоящей популярности Spotify добился, когда начал свою работу в Великобритании в 2009 году, а затем в США в 2011 году. Spotify достиг первого миллиона платных подписчиков по всей Европе в марте 2011 года. К сентябрю того же года число увеличилось вдвое (до двух миллионов). К августу 2012 года общая база пользователей Spotify увеличилась до 15 миллионов активных пользователей и около четырех миллионов платных подписчиков. К декабрю 2012 года компания быстро достигла 20 миллионов слушателей по всему миру и пяти миллионов платных пользователей, в том числе один миллион в США.

Сейчас Spotify предлагает 60 миллионов треков, четыре миллиарда плейлистов и 1,9 миллиона подкастов, что делает его лучшим средством получения аудиоконтента, но пользователи все равно выбирают YouTube.

А каким сервисом для прослушивания музыки пользуетесь вы и как относитесь к прослушиванию музыки на YouTube?