В Spotify тоже появятся сторис. Зачем это надо?

Все мы радуемся, когда в любимом приложении появляется что-то новое. Например, какие-то новые разделы, функции или хотя бы интерфейс. Это не только привлекает интерес и говорит о том, что разработчик не забывает о своем продукте, но и немного освежает тот самый опыт использования. Сейчас, похоже, большие перемены ждут сервис Spotify. Тот самый музыкальный сервис, который мы все так любим и ценим. Теперь он не просто немного изменится, а в нем появятся сторис, которые набрали большую популярность после появления в Instagram. Что-то подобное появилось задолго до прихода в ”инсту”, но до этого многие вообще не знали о такой возможности. Теперь в след за Twitter пришла очередь музыкального сервиса.

Как появились сторис

Напомню, изначально сторис начали свой путь в составе Snapchat и тогда это называлось Fleets. Функциональность чуть отличалась от того, что предложил Instagram, но не настолько, чтобы не назвать ее прародительницей ”сторис”.

Теперь, похоже, Spotify не захотел, чтобы его оставили в стороне, когда Twitter представил свой клон Fleets от Snapchat. Служба потоковой передачи музыки начала публичное тестирование собственной версии историй — эксклюзивного способа для артистов и компаний связаться со своей аудиторией.

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Сторис в Spotify

Блогер TmarTn обнаружил новую функцию, когда искал рождественскую музыку. Когда он открыл ежегодный плейлист ”Рождественские хиты”, созданный стриминговым сервисом, он заметил что-то странное на аватарке Spotify. Ему предлагалось ”нажать, чтобы увидеть историю”, состоящую из знаменитостей, делящихся своими любимыми рождественскими песнями.

Интерфейс, который он увидел, был очень похож на то, что мы обычно видим, когда запускаем истории в других приложениях. Полоса в верхней части экрана разделена на несколько разделов, чтобы показать вам, сколько сегментов есть, и пользователь, судя по всему, может нажать на левую или правую сторону экрана, чтобы вернуться назад или пойти вперед.

Тестирование новой функции Spotify

Spotify уже некоторое время работает над историями. Мы впервые увидели эту функцию еще в августе 2019 года. Но тогда был процесс внутреннего тестирования и никто не задумывался о том, чтобы выпустить новинку для публичного теста, не говоря уже о массовом использовании. Тогда функцию получилось найти только в коде приложения для Android, но сейчас время пришло и надо двигаться дальше.

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Такое тестирование часто проводится в открытом режиме и некоторые пользователи рандомно получают новые возможности на свое устройство. Не исключено, что вы уже в игре, и вам такая функция прилетела. Пока нет более точной информации о том, по какому принципу распространяется новшество, но если вы часто пользуетесь приложением, не исключено, что вы уже нашли где-то эту функцию.

Если нет, попробуйте пойти тем же путем, что наш герой, о котором мы говорили в начале статьи. Попробуйте найти плейлист ”Рождественские хиты”, изображенные в твите выше, и посмотрите, сможете ли вы нажать на изображение профиля Spotify, чтобы просмотреть историю. Если да, то вы избранный.

Зачем нужны сторис в музыкальном приложении

”Истории” являются действительно удобной функцией. Только вспомните, как много людей пользуется ими в Инстаграм. Достаточно просто отправить что-то на публикацию и можно не переживать, что что-то потеряет популярность или отвлечет внимание от основного контента, который вы постите в ленте. Это очень оживляет общение. Как думаете?

По тому же пути не так давно пошел Twitter. Он тоже позволил делать свой аналог сторис и сразу пошли шутки с вопросами, какое приложение будет следующим. Некоторые особенно остроумные пользователи предполагали, что это будет Microsoft Word или Excel. Конечно, это все шутки, но если подобная функциональность появится в Spotify для всех, то следом сразу пойдут и другие площадки, вроде Apple Music, YouTube Music и даже Яндекс Музыка.

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Я не сомневаюсь в том, что обновка появится, ведь именно так авторы контента могут немного подурачиться и расположить к себе пользователей, которые при этом не будут отвлекаться от основной деятельности артиста или студии.

В любом случае почти каждая новая функция делает сервисы приятнее, удобнее, привлекательнее и просто лучше. Когда мы получаем что-то новое, хочется попробовать это. Это привлекает больше пользователей и в итоге только способствует улучшению качества услуг. Посмотрим, что будет со Spotify, но в целом идея мне нравится, хоть и не без нескольких ”но”.