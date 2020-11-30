В Spotify тоже появятся сторис. Зачем это надо?

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин 0

Все мы радуемся, когда в любимом приложении появляется что-то новое. Например, какие-то новые разделы, функции или хотя бы интерфейс. Это не только привлекает интерес и говорит о том, что разработчик не забывает о своем продукте, но и немного освежает тот самый опыт использования. Сейчас, похоже, большие перемены ждут сервис Spotify. Тот самый музыкальный сервис, который мы все так любим и ценим. Теперь он не просто немного изменится, а в нем появятся сторис, которые набрали большую популярность после появления в Instagram. Что-то подобное появилось задолго до прихода в ”инсту”, но до этого многие вообще не знали о такой возможности. Теперь в след за Twitter пришла очередь музыкального сервиса.

Spotify

Spotify теперь еще и социальная сеть.

Как появились сторис

Напомню, изначально сторис начали свой путь в составе Snapchat и тогда это называлось Fleets. Функциональность чуть отличалась от того, что предложил Instagram, но не настолько, чтобы не назвать ее прародительницей ”сторис”.

Теперь, похоже, Spotify не захотел, чтобы его оставили в стороне, когда Twitter представил свой клон Fleets от Snapchat. Служба потоковой передачи музыки начала публичное тестирование собственной версии историй — эксклюзивного способа для артистов и компаний связаться со своей аудиторией.

Как на Android установить музыку из Spotify на будильник

Сторис в Spotify

Блогер TmarTn обнаружил новую функцию, когда искал рождественскую музыку. Когда он открыл ежегодный плейлист ”Рождественские хиты”, созданный стриминговым сервисом, он заметил что-то странное на аватарке Spotify. Ему предлагалось ”нажать, чтобы увидеть историю”, состоящую из знаменитостей, делящихся своими любимыми рождественскими песнями.

Spotify

Вот так это выглядит.

Интерфейс, который он увидел, был очень похож на то, что мы обычно видим, когда запускаем истории в других приложениях. Полоса в верхней части экрана разделена на несколько разделов, чтобы показать вам, сколько сегментов есть, и пользователь, судя по всему, может нажать на левую или правую сторону экрана, чтобы вернуться назад или пойти вперед.

Тестирование новой функции Spotify

Spotify уже некоторое время работает над историями. Мы впервые увидели эту функцию еще в августе 2019 года. Но тогда был процесс внутреннего тестирования и никто не задумывался о том, чтобы выпустить новинку для публичного теста, не говоря уже о массовом использовании. Тогда функцию получилось найти только в коде приложения для Android, но сейчас время пришло и надо двигаться дальше.

Как на любом Android включить панель управления музыкой из Android 11

Такое тестирование часто проводится в открытом режиме и некоторые пользователи рандомно получают новые возможности на свое устройство. Не исключено, что вы уже в игре, и вам такая функция прилетела. Пока нет более точной информации о том, по какому принципу распространяется новшество, но если вы часто пользуетесь приложением, не исключено, что вы уже нашли где-то эту функцию.

Если нет, попробуйте пойти тем же путем, что наш герой, о котором мы говорили в начале статьи. Попробуйте найти плейлист ”Рождественские хиты”, изображенные в твите выше, и посмотрите, сможете ли вы нажать на изображение профиля Spotify, чтобы просмотреть историю. Если да, то вы избранный.

Spotify

Spotify, как и другие, старается сделать свой сервис более молодым и стильным.

Зачем нужны сторис в музыкальном приложении

”Истории” являются действительно удобной функцией. Только вспомните, как много людей пользуется ими в Инстаграм. Достаточно просто отправить что-то на публикацию и можно не переживать, что что-то потеряет популярность или отвлечет внимание от основного контента, который вы постите в ленте. Это очень оживляет общение. Как думаете?

По тому же пути не так давно пошел Twitter. Он тоже позволил делать свой аналог сторис и сразу пошли шутки с вопросами, какое приложение будет следующим. Некоторые особенно остроумные пользователи предполагали, что это будет Microsoft Word или Excel. Конечно, это все шутки, но если подобная функциональность появится в Spotify для всех, то следом сразу пойдут и другие площадки, вроде Apple Music, YouTube Music и даже Яндекс Музыка.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть.

Я не сомневаюсь в том, что обновка появится, ведь именно так авторы контента могут немного подурачиться и расположить к себе пользователей, которые при этом не будут отвлекаться от основной деятельности артиста или студии.

В любом случае почти каждая новая функция делает сервисы приятнее, удобнее, привлекательнее и просто лучше. Когда мы получаем что-то новое, хочется попробовать это. Это привлекает больше пользователей и в итоге только способствует улучшению качества услуг. Посмотрим, что будет со Spotify, но в целом идея мне нравится, хоть и не без нескольких ”но”.

Теги
Новости по теме
Что послушать, когда вся поп-музыка кажется однообразной?
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Под какую музыку работать дома? Послушайте новый альбом The Weeknd
Лонгриды для вас
Google Chrome
В Google рассказали, как ускорить Google Chrome

Какой браузер занимает первое место в рейтинге самых тяжёлых и медлительных? Конечно, Google Chrome. Ходят легенды, что Apple выпустила новый Mac Pro с 1 ТБ оперативной памяти специально для того, чтобы браузер поискового гиганта мог открыть больше одной вкладки. Конечно, это неправда, но претензий к прожорливости Chrome, из-за чего страдает и быстродействие, действительно немало. Поэтому пользователи сами ухитряются как-то разогнать его. А всего-то и нужно, что просто послушать советы Google.

Читать далее
AppGallery
Как перенести приложения на смартфоны Huawei без Google Play

Несмотря на то что Huawei уже давно и вполне успешно развивает AppGallery, составить конкуренцию Google Play он по-прежнему не в силах. Всё-таки ассортимент собственного магазина приложений Google за годы его существования разросся настолько, что даже App Store будет сложно с ним конкурировать, не говоря уже обо всех остальных. Но если в каталоге Apple есть все основные программы, которыми пользуется большинство, то вот AppGallery страдает от отсутствия очевидных лидеров спроса вроде Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram и других. Но это не значит, что возможности получить их нет никакой.

Читать далее
Как хакеры обманывают владельцев Android через «Google Фото»

Способов обмана населения придумано уже столько, что можно создавать отдельный сайт и писать там только об этом. Наверное, такие даже есть - я не проверял - но мы пишем только о самых необычных и новых способах ”относительно честного отъема денег у населения”. На этот раз хакеры отличились, пытаясь украсть у пользователей деньги при помощи Google Фото. Что-то подобное было, но именно такой способ сейчас снова набирает популярность. Интересно, что подобная схема может сработать и с другими популярными сервисами, но именно Google фото актуален почти для любого пользователя Android, а значит потенциально они все в опасности, если не смогут быть бдительными.

Читать далее
Новый комментарий