Все, что мы знаем о Mi Band 7. Когда он выйдет и каким будет

Xiaomi Mi Band 7 еще не вышел, но уже вызывает много интереса. Так бывает с каждым поколением, и новинка не стала исключением. Интереснее всего то, как компания умудряется каждый год выпускать обновления и дополнять действительно крутыми функциями этот очень недорогой гаджет. При этом цена из года в год если и растет, то не критично, почти не влияя на желание покупателей завладеть этим устройством. Новинка пока не вышла, но информации о ней становится все больше, и скоро мы его наконец-то увидим. Пока давайте узнаем, что еще стало известно о готовящемся трекере с того момента, как месяц назад мы в предыдущий раз подводили итоги слухам и утечкам.

Что будет с Mi Band

Если интересно понаблюдать за изменениями в динамике, то вы можете ознакомиться со статьей моего коллеги Ивана Герасимова по этой ссылке. В данной статье будут упомянуты особенности нового трекера, о которых говорили еще тогда, но они будут дополнены актуальной информацией, которой стало существенно больше.

Линейка Xiaomi Mi Band, несомненно, является одним из самых успешных фитнес-трекеров на рынке. Недорогие браслеты прошли долгий путь с момента запуска первой модели в 2014 году. И вот мы говорим уже о седьмом поколении.

Когда выйдет Xiaomi Mi Band 7

В начале стоит отметить, что Xiaomi уже некоторое время придерживается номерного подхода к наименованию новых моделей Mi Band. Мы всегда знали, что это именно Mi Band, а не просто Band или что-то в этом роде. Но, учитывая, что телефоны уже перестали получать приставку Mi, браслет тоже может от нее отказаться. Если это случится, мы получим просто Xiaomi Band 7 или Xiaomi Smart Band 7 для международного рынка. Впрочем, пока я буду называть его Mi Band 7. Сейчас так привычнее.

Предыдущее поколение Mi Band (шестое) было запущено в Китае 29 марта 2021 года. Mi Band 5 появился на рынке в июне годом ранее. Сейчас эксперты склонны полагать, что нас ждет что-то среднее. Скорее всего, браслет покажут на одной презентации со смартфоном Xiaomi 12 Ultra. Ее даты у нас нет, но если вы где-то столкнетесь с тем, что ее подтвердили, то можете сразу ставить галочку, что новый Mi Band покажут в тот же день.

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Как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 7

Согласно недавней утечке, Xiaomi Mi Band 7 сможет похвастаться большим дисплеем в этом году. Хотя точный размер экрана не сообщается, но, скорее всего, он будет иметь разрешение 192 x 490 по сравнению с 1,56-дюймовым экраном с разрешением 152 x 486 в Mi Band 6. Слух имеет основу, поскольку Xiaomi последние пару лет пытается увеличить экран своих носимых устройств.

Уже не первый год мы видим дикий концепт, который показывает нам устройство с большим гнущимся экраном и магнитной застежкой. Поговаривали, что это будет отдельная версия Mi Band X, но говорить о том, что сейчас что-то подобное появится в Mi Band 7, точно не стоит. Просто имейте в виду, что, возможно, Xiaomi готовит что-то подобное.

Какие новые функции будут в Mi Band 7

Линейка Mi Band от Xiaomi отлично справляется с базовым отслеживанием фитнеса и здоровья. Все это останется в новом поколении, но есть информация, что в этом году компания все же встроит в свой трекер поддержку GPS. Сейчас она реализована в рамках синхронизации с телефоном. Если собственный датчик геолокации появится в трекере, то мы получим автономное устройство, которым можно пользоваться без смартфона. Учитывая спортивную направленность трекера, это будет очень удобно во время тренировок на улице. Хотя, безусловно, это сократит время автономной работы.

Чтобы время работы было более долгим, по слухам, планируется реализация новых функций энергосбережения. В том числе ультраэкономный режим, чтобы можно было автоматически выключить все функции, кроме основных, если заряд критически низок.

Есть и слухи о функции ”Всегда на экране”. Это когда часы постоянно выводят на экран важные данные. Экран светится не ярко, обновляется редко и расходует мало энергии, но все равно больше, чем когда функция выключена.

Еще одно нововведение, которое ожидается в трекере, это защита паролем. Это пригодится не только для ограничения доступа к платежным данным, но и для большей конфиденциальности базы ваших записей активности. Мелочь, а приятно.

Приложение Mi Fit только что сменилось на Zepp Life. Это потому, что производитель Mi Band — Huami — владеет брендом Zepp и использует его для своих собственных носимых устройств Amazfit. Это изменение станет еще более актуальным с выходом Mi Band 7. Новое приложение должно стать более удобным и функциональным для пользователей. Многие должны будут оценить положительный эффект от перемен. Тем временем Xiaomi также объединила два своих приложения Xiaomi Health и Xiaomi Wear (Xiaomi Wear Lite) в одно приложение под названием Mi Fitness. У владельцев нового трекера будет выбор, какое из них использовать.

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Что может появиться в новом трекере Xiaomi

А теперь добавим несколько пользовательских хотелок, которые было бы неплохо реализовать в новом продукте. Одним из самых больших недостатков моделей Mi Band, которые запускаются за пределами Китая, является отсутствие полноценной работы NFC.

В прошлом году компания, наконец, исправила это, когда привезла в Европу версию Mi Band 6 с поддержкой NFC. Mi Smart Band 6 NFC (именно так правильно называть европейскую версию, которая продается в России) совместим с платежными терминалами MasterCard для бесконтактных платежей. Мы надеемся, что Xiaomi сделает эту функцию универсальной для всех моделей Mi Band 7, доступных по всему миру. А заодно расширит возможности самих бесконтактных платежей и поддерживаемые банки. В настоящее время банков, которые работают с Mi Band 6, не так много, как хотелось бы.

Датчик частоты сердечных сокращений в Mi Band 6 не очень точно показывал данные при интенсивных тренировках, когда пульс был 120+ ударов в минуту. При этом в состоянии покоя показания были очень точными. С этим надо что-то сделать. Думаю, компания знает об этом и сможет исправить ситуацию.

Mi Band 6 также не мог точно записывать данные о сне, такие как время бодрствования и фазы быстрого сна. Функция, отслеживающая качество дыхания во время сна, также не произвела впечатления на пользователей и специалистов. Несмотря на то, что это совершенно недорогой гаджет и на это можно сделать скидку, продукт все равно должен быть качественным, а реализация используемых функций должна быть на высоте.

Xiaomi Mi Band 6 получил аккумулятор емкостью 125 мАч, который обеспечивает 14 дней автономной работы при обычном использовании. Но это существенно меньше, чем было в предыдущих поколениях, первое из которых даже не имело встроенного экрана, ограничиваясь несколькими светодиодами.

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Появление новых функций еще больше сокращает время использования гаджета. Хотя оно до сих пор остается одним из самых высоких в отрасли. Если Mi Band 7 действительно получит такие функции, как постоянно включенный дисплей и встроенный GPS, для этого определенно потребуется более емкая батарея и/или улучшенная оптимизация.

Но тут есть хорошие новости — многие источники сходятся в том, что новинка получит аккумулятор емкостью 250 мАч. Это вдвое больше, чем раньше. Значит, даже при наличии новых функций мы получим дополнительные 40-50% времени работы относительно предыдущего поколения.

Самое главное пожелание, чтобы компания не меняла дизайн, так как сейчас он совершенен. Трекер компактный, легкий и не конкурирует с часами компании. Это идеальный вариант для тех, кому нужен именно трекер/браслет, а не часы.

Сколько будет стоить Mi Band 7

Сейчас обычная версия Mi Band 6 на официальном сайте Xiaomi в России стоит 3 990 рублей. Версия с NFC обойдется вам в 4 690 рублей, что совсем недорого с учетом того роста цен, с которым сталкиваются некоторые категории электроники.

Скорее всего, цена нового трекера -если в нем появятся новые функции — может немного подрасти. Но при условии, что компания будет продолжать сдерживать цены, можно говорить о том, что новинка, когда приедет в Россию, будет стоить в диапазоне от 5 000 до 6 000 рублей. Это при условии, что ситуация с курсом валют останется на том же уровне. В случае изменений, прогнозы делать невозможно.