Что такое Qualcomm Snapdragon Sight, о котором все говорят

Если коротко, то Snapdragon Sight — это ISP. В переводе эта аббревиатура означает процессор обработки изображения. Он является частью чипов Snapdragon 8 Gen 1, представленных в конце прошлого года и ставших частью флагманов, выходивших в последнее время. Он дает много полезных возможностей, которые пригодятся без исключения всем пользователям, ведь все пользуются камерой. О том, насколько это полезно и почему является почти прорывом, можно судить по собственному имени, которое Qualcomm присвоила этому чипу. Давайте разберемся более подробно в том ,что это такое.

Новый процессор обработки изображений

Qualcomm знает, что люди, покупающие дорогие телефоны, нуждаются в хорошей камере, и она проделала большую работу над аппаратным обеспечением, чтобы дать возможность производителям телефонов еще больше улучшить свои флагманы текущего модельного ряда. Хотя они и раньше снимали неплохо, но сейчас стали делать это еще лучше. Собственно, как это и должно быть — каждое новое поколение топовых устройств имеет лучшую камеру в мире. Если нет, то какой же это прогресс? Именно поэтому выпущенная новая платформа в очередной раз выглядит большим скачком вперед.

Сколько зарабатывает Qualcomm в условиях кризиса процессоров.

Насколько мощный Snapdragon Sight

Платформа называется Snapdragon Sight и работает она на новом аппаратном чипе. Особенностей достаточно много, но самой главной из них является производительность. Я говорю о способности обрабатывать 3,2 миллиарда пикселей в секунду, что является значительным ускорением по сравнению с 2,7 миллиардами в секунду у Snapdragon 888. Иногда можно столкнуться с обозначением ”гигаписксель”. Это то же самое, и если перевести, то получится 3,2 и 2,7 гигапикселя соответственно, но с миллиардами как-то понятнее. Ну, а сам пиксель вы знаете, что такое — точка, из миллионов которых состоит любое изображение

В реальных условиях увеличения мощности означает, что новая платформа может делать 240 12-мегапиксельных фотографий или 30 108-мегапиксельных фотографий в полном разрешении каждую секунду. Она также может одновременно обрабатывать три 36-мегапиксельных снимка в секунду для специальных режимов съемки, в которых используется несколько камер.

Но и это еще не все. Слышали о том, что камера объединяет снимки для получения качественного ночного изображения? Так вот новая платформа может объединять до 30 кадров в одно изображение. Опять же, делается это очень быстро, чтобы можно было обработать больше снимков и получить более качественный результат быстрее, чем раньше.

Новый чип работает со скоростью 18 бит на канал, чтобы значительно улучшить динамический диапазон — Qualcomm говорит, что телефон, использующий пакет, может иметь четыре полных стопа диапазона — и может экспортировать несжатые 18-битные фотографии RAW для профессионального редактирования.

Что касается видео, то Snapdragon Sight имеет максимальное разрешение 8k 30 кадров в секунду, но в отличии от того, что было раньше, он поддерживает как HDR10, так и HDR+. А чтобы картинка была более качественной, он же добавит возможность одновременной с этим работы стабилизации. То есть изображение будет анализироваться и корректироваться на лету для компенсации дрожания камеры.

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Камера с искусственным интеллектом

Но это еще не все. Qualcomm теперь использует искусственный интеллект для улучшения автоэкспозиции и автофокусировки. Новым дополнением является улучшенное отслеживание лица с помощью ИИ, которое может ориентироваться на 300 лицевых ориентиров (например, губ или бровей), что вдвое больше, чем у системы работы с изображением в предыдущем поколении.

Какие телефоны оснащены Snapdragon Sight

Snapdragon Sight запущен с чипом Snapdragon 8 Gen 1, поэтому вы не найдете его на старых моделях. Поскольку это новый чип, то найти его можно только в моделях, выпущенных в последние несколько месяцев, и то не во всех. Например, топовый во всех отношениях Huawei P50 Pro работает на 888-ом и не успел получить новинку. Среди моделей, у которых она есть, на момент написания статьи можно отметить следующие:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Moto Edge+

OnePlus 10 Pro

iQOO 9 Pro

Samsung Galaxy С22

Samsung Galaxy С22+

Samsung Galaxy С22 Ultra

OPPO Find X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Важен ли процессор обработки изображения в телефоне

Подавляющее большинство пользователей снимает только на телефон. При этом они требуют от него хорошего качества, особенно, если они заплатили большие деньги за флагман. Для получения хороших фотографий с вашего телефона требуется нечто большее, чем использование обычного процессора. Поскольку все проходит через крошечный объектив с небольшим фокусным расстоянием, требуется много технологий, чтобы компенсировать недостатки физики вычислительной мощностью.

Qualcomm, кажется, сделала большой шаг вперед со Snapdragon Sight, и в сочетании с программным обеспечением камеры, которое включает в себя другие хорошие функции, мы должны увидеть большую разницу. При этом работа чипа может оптимизироваться с выходом обновлений, чтобы сделать наши с вами фотографии еще более сочными, четкими и качественными.